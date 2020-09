Tăng tuổi lái xe của nam lên 62 tuổi, nữ lên 60 tuổi

Dự thảo Đảm bảo trật tự an toàn giao thông mới nhất do Bộ Công an trình lên Chính Phủ có khả nhiều thay đổi và bổ sung. Bên cạnh các đề xuất như phân lại hạng giấy phép lái xe (GPLX), rút ngắn thời hạn GPLX từ 10 năm xuống 5 năm, Dự thảo này cũng đề cập đến việc tăng tuổi lái xe.

Dự thảo Đảm bảo trật tự ATGT mới nhất do Bộ Công an trình lên Chính Phủ là việc tăng tuổi lái xe lên tương đương với với độ tuổi lao động. Cụ thể, theo quy định hiện hành, tuổi lao động tối đa của người lái ôtô trên 30 chỗ là 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ. Tuy nhiên, Dự thảo mới quy định tuổi tối đa của người hành nghề lái ôtô chở người trên 30 chỗ phù hợp với tuổi lao động được quy định trong Bộ luật Lao động, tức nam sẽ là 62 tuổi và nữ 60 tuổi.



Như đã nêu ở trên, trước đó Bộ Công an cũng đã đề xuất rút ngắn thời hạn GPLX từ 10 năm xuống 5 năm với một số hạng bằng. Cụ thể, tại Khoản 9 Điều 46 Dự thảo Luật Đảm bảo trật tự ATGT đường bộ về thời hạn GPLX quy định: GPLX các hạng A1, A2, A3 không có thời hạn. GPLX hạng B, C, D1, D, BE, CE, D1E, DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.