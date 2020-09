Toyota Corolla Apex Edition 2021 chào hàng hơn 600 triệu đồng

Toyota Corolla Apex Edition 2021 mới là một sự bất ngờ thú vị mà nhà sản xuất ô tô Nhật Bản dành cho các fan cuồng xe Corolla toàn cầu. Được biết, phiên bản đặc biệt mới được bổ sung một loạt các nâng cấp, cải tiến đáng kể khi so với biến thể Corolla tiêu chuẩn. Chiếc Corolla Apex Edition đã được nhá hàng trước đây nhưng cuối cùng thì giá xe đã được hé lộ. Giá xe Toyota Corolla Apex Edition 2021 được chào hàng hơn 600 triệu đồng khởi điểm 26.065 USD (hơn 600 triệu đồng) cho phiên bản Apex Edition SE. Trong khi đó, hãng sẽ bán xe Toyota Corolla Apex Edition XSE cao cấp nhất với giá 29.205 USD (674 triệu đồng). So với Corolla SE và XSE tiêu chuẩn, Toyota Corolla Apex Edition 2021 tăng giá hơn 2.000 USD (46 triệu đồng). Sự chênh lệch giá là do Toyota nâng cấp hệ thống treo của xe. Cụ thể, hệ thống treo được hạ thấp thêm 0,6 inch (15mm) nhờ lò xo cuộn mới với giảm xóc đặc biệt xe được trang bị. Ngoài ra, hệ thống treo cũng cứng hơn 47% tại đầu xe và 33% tại đuôi xe để cải thiện cảm giác lái. Về ngoại hình, Toyota Corolla Apex Edition 2021 bổ sung bộ body kit với nhiều tùy chọn cá nhân hóa, tích hợp các điểm nhấn bằng đồng và cánh gió đuôi. Thêm vào đó, la-zăng 18 inch màu đen độc đáo hơn và còn cắt giảm thêm 1kg so với phiên bản tiêu chuẩn cũng là thay đổi đáng kể. Cuối cùng, Toyota còn cung cấp thêm cho khách hàng lựa chọn màu sơn ngoại thất 1 màu đơn thuần hoặc 2 màu nổi bật. Bên trong, phiên bản XSE đi kèm ghế giả da chỉnh điện 8 hướng. Các cải tiến khác bao gồm hệ thống thông tin giải trí Audio Plus, gói Premium Audio với hệ thống âm thanh JBL 9 loa, 800W và chức năng định vị. Phiên bản Nightshade cũng được cung cấp trở lại trong biến thể SE của Toyota Corolla. Tuy nhiên, một đặc điểm mà Toyota Corolla bản đặc biệt không khác biệt so với bản tiêu chuẩn chính là hệ thống truyền động. Qua đó, xe vẫn sẽ sử dụng động cơ 2 lít 4 xi-lanh có công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 205 Nm. Động cơ này có thể kết hợp với hộp số CVT hoặc hộp số sàn 6 cấp. Cần lưu ý rằng, phiên bản đặc biệt này chỉ được hãng ô tô Nhật sản xuất với số lượng có hạn, vỏn vẹn 6.000 chiếc. Trong đó, chỉ có 120 Apex Edition 2021 SE là bản trang bị số sàn Video: Toyota Corolla Apex Edition 2021 thế hệ mới.

