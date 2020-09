Siêu xe điện Rimac của Croatia rao bán hơn 37 tỷ đồng

Thương hiệu Rimac Automobili không sản xuất nhiều xe nhưng thương hiệu non trẻ của Croatia này rất biết cách đánh bóng tên tuổi. Đầu năm nay, cựu tay đua vô địch F1 Nico Rosberg đã mua một chiếc siêu xe công suất lớn Rimac C_Two. Đây là một trong số 150 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới Nếu chú ý, bạn có thể thấy Rimac là một hãng chuyên chế tạo siêu xe cùng các hệ động lực cho xe điện tới từ Croatia. Hãng cũng là nhà cung cấp các linh kiện để Koenigsegg tạo ra chiếc Regera đình đám. Tuy nhiên với mẫu siêu xe điện Rimac Concept_One, nhà sản xuất này đang muốn gây dấu ấn đậm nét hơn nữa trên bản đồ siêu xe Thế giới. Rimac Concept_One, chỉ sản xuất 7 chiếc. Một trong số này vừa được rao bán tại đại lý Manhattan Motorcars ở New York, Mỹ. Được niêm yết dưới dạng siêu xe coupe phiên bản 2019, giá xe Rimac Concept_One có mức chào bán 1,6 triệu USD (khoảng hơn 37 tỷ đồng), chưa gồm thuế và các khoản phí khác. Dù ra mắt cách đây vài năm, Rimac Concept_One chạy điện vẫn rất mạnh so với các đối thủ hiện tại. Tuy có trọng lượng tới 1.814 kg, siêu xe điện của Rimac tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,5 giây, tốc độ tối đa 354 km/h. Cung cấp sức mạnh cho Concept_One là 4 môtơ điện, mỗi bánh xe được gắn 1 môtơ điện, cho công suất 1.224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.599 Nm. Mỗi môtơ điện gắn sau được kết nối với hộp số ly hợp kép 2 cấp. Kiểu bố trí này lần đầu tiên xuất hiện năm 2011, và tới nay vẫn được coi là rất mới. Với khối pin 90 kWh, Concept_One có thể di chuyển 321 km mỗi lần sạc đầy. Hệ thống kiểm soát hướng lực kéo 4 bánh cải tiến giúp siêu xe đạt độ linh hoạt cao nhất khi vận hành. Mẫu siêu xe Rimac Concept_One được rao bán sở hữu màu sơn ngoại thất xanh Riviera và nội thất Cognac Gold. Các thông tin khác không được công bố, ngoại trừ giá bán. Có tin đồn Rimac Automobili sẽ mua lại thương hiệu Bugatti. Nếu đúng như vậy, giới mộ điệu sẽ được chiêm ngưỡng nhiều siêu phẩm đặc biệt hơn nữa. Video: Chi tiết siêu xe điện Rimac của Croatia.

