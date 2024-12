Honda 0 Series chạy điện sẽ ra mắt ngay tháng đầu năm 2025

Honda tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa với những bước tiến đầy thú vị. Một năm sau khi giới thiệu tầm nhìn về thế hệ xe điện mới, hãng xe Nhật Bản xác nhận sẽ ra mắt hai nguyên mẫu xe thuộc dòng Honda 0 Series chạy điện tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) diễn ra vào tháng 1/2025 ở Las Vegas. Hình ảnh teaser mới nhất cho thấy một cái nhìn thoáng qua về hai nguyên mẫu xe điện Honda 0 Series. Bên trái là mẫu sedan có thiết kế gần như tương đồng với Saloon EV Concept ra mắt năm ngoái. Các đặc trưng như dải đèn hậu LED phức tạp, logo Honda phát sáng và đèn phanh dạng mỏng trên bộ khuếch tán trên bộ đôi 0 Series chạy điện hoàn toàn mới này vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, lần này Honda gọi nó là "prototype" (nguyên mẫu) thay vì "concept" (xe ý tưởng), cho thấy mẫu xe đã được nâng cấp đáng kể để tiến gần hơn tới phiên bản thương mại. Những thay đổi cụ thể vẫn còn là ẩn số và sẽ được tiết lộ tại triển lãm CES 2025. Gây chú ý hơn cả là nguyên mẫu SUV Honda 0 Series chạy điện bên cạnh. Xe mang phong cách SUV cỡ lớn với kiểu dáng vuông vức, có kích thước tương tự Hyundai Ioniq 9 hoặc Kia EV9. Một số chi tiết nổi bật bao gồm thiết kế không sử dụng gương chiếu hậu truyền thống, chiều dài cơ sở lớn và cửa sổ sau thẳng đứng, tích hợp dải đèn LED bao quanh. Ngoài ra, phần cản sau có thêm hai cụm đèn đặt thấp. Honda cũng đã vạch ra kế hoạch sản xuất các mẫu xe thuộc dòng 0 Series. Bắt đầu từ năm 2026, hãng sẽ ra mắt mẫu sedan thể thao và hai mẫu SUV tầm trung. Đến năm 2027, Honda sẽ bổ sung một mẫu SUV ba hàng ghế cỡ lớn, tiếp theo là SUV cỡ nhỏ vào năm 2028 và một mẫu mini SUV vào năm 2029. Tổng cộng, Honda dự kiến sẽ trình làng 7 mẫu xe thuộc 0 Series trên toàn cầu trước năm 2030. Không chỉ dừng lại ở các mẫu xe mới, Honda còn mang đến CES một hệ điều hành xe điện mới do hãng tự phát triển, dự kiến được áp dụng trên các dòng xe tương lai. Bên cạnh đó, công nghệ lái xe tự động cũng sẽ là trọng tâm trong lần xuất hiện này. Honda áp dụng triết lý phát triển "Mỏng, Nhẹ và Thông minh" (Thin, Light and Wise) cho các mẫu xe điện của mình trong tương lai. Tại CES 2024, hãng sẽ tập trung vào giá trị "Thông minh" (Wise), đồng thời giới thiệu nền tảng vi xử lý (System on Chip - SoC) của dòng 0 Series và tầm nhìn về các mẫu xe định nghĩa bằng phần mềm (Software Defined Vehicles - SDV) trong tương lai. Video: Giới thiệu bộ đôi Honda 0 Series chạy điện hoàn toàn mới.

Honda tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa với những bước tiến đầy thú vị. Một năm sau khi giới thiệu tầm nhìn về thế hệ xe điện mới, hãng xe Nhật Bản xác nhận sẽ ra mắt hai nguyên mẫu xe thuộc dòng Honda 0 Series chạy điện tại Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) diễn ra vào tháng 1/2025 ở Las Vegas. Hình ảnh teaser mới nhất cho thấy một cái nhìn thoáng qua về hai nguyên mẫu xe điện Honda 0 Series. Bên trái là mẫu sedan có thiết kế gần như tương đồng với Saloon EV Concept ra mắt năm ngoái. Các đặc trưng như dải đèn hậu LED phức tạp, logo Honda phát sáng và đèn phanh dạng mỏng trên bộ khuếch tán trên bộ đôi 0 Series chạy điện hoàn toàn mới này vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, lần này Honda gọi nó là "prototype" (nguyên mẫu) thay vì "concept" (xe ý tưởng), cho thấy mẫu xe đã được nâng cấp đáng kể để tiến gần hơn tới phiên bản thương mại. Những thay đổi cụ thể vẫn còn là ẩn số và sẽ được tiết lộ tại triển lãm CES 2025. Gây chú ý hơn cả là nguyên mẫu SUV Honda 0 Series chạy điện bên cạnh. Xe mang phong cách SUV cỡ lớn với kiểu dáng vuông vức, có kích thước tương tự Hyundai Ioniq 9 hoặc Kia EV9. Một số chi tiết nổi bật bao gồm thiết kế không sử dụng gương chiếu hậu truyền thống, chiều dài cơ sở lớn và cửa sổ sau thẳng đứng, tích hợp dải đèn LED bao quanh. Ngoài ra, phần cản sau có thêm hai cụm đèn đặt thấp. Honda cũng đã vạch ra kế hoạch sản xuất các mẫu xe thuộc dòng 0 Series. Bắt đầu từ năm 2026, hãng sẽ ra mắt mẫu sedan thể thao và hai mẫu SUV tầm trung. Đến năm 2027, Honda sẽ bổ sung một mẫu SUV ba hàng ghế cỡ lớn, tiếp theo là SUV cỡ nhỏ vào năm 2028 và một mẫu mini SUV vào năm 2029. Tổng cộng, Honda dự kiến sẽ trình làng 7 mẫu xe thuộc 0 Series trên toàn cầu trước năm 2030. Không chỉ dừng lại ở các mẫu xe mới, Honda còn mang đến CES một hệ điều hành xe điện mới do hãng tự phát triển, dự kiến được áp dụng trên các dòng xe tương lai. Bên cạnh đó, công nghệ lái xe tự động cũng sẽ là trọng tâm trong lần xuất hiện này. Honda áp dụng triết lý phát triển "Mỏng, Nhẹ và Thông minh" (Thin, Light and Wise) cho các mẫu xe điện của mình trong tương lai. Tại CES 2024, hãng sẽ tập trung vào giá trị "Thông minh" (Wise), đồng thời giới thiệu nền tảng vi xử lý (System on Chip - SoC) của dòng 0 Series và tầm nhìn về các mẫu xe định nghĩa bằng phần mềm (Software Defined Vehicles - SDV) trong tương lai. Video: Giới thiệu bộ đôi Honda 0 Series chạy điện hoàn toàn mới.