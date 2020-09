Mercedes-Benz GLB từ 65.000 USD tại Malaysia khác gì Việt Nam?

Mercedes-Benz vừa giới thiệu mẫu SUV GLB tại thị trường Malaysia. GLB là dòng xe cỡ nhỏ thứ 4 của hãng xe Đức tại Malaysia, bên cạnh A-Class, B-Class và CLA-Class. Ra mắt toàn cầu hồi tháng 6/2019, Mercedes-Benz GLB 2020 mới được xây dựng trên nền tảng MFA2 và là mẫu xe xếp giữa GLA cùng GLC. Tại Malaysia, GLB được phân phối với 3 phiên bản gồm GLB 200 Progressive Line, GLB 250 4Matic AMG Line và GLB 35 AMG 4Matic. Mercedes-Benz khá ưu ái thị trường Malaysia khi ra mắt đến 3 phiên bản của GLB. Trước đó, dòng SUV 7 chỗ này chỉ có một phiên bản tại Thái Lan và Việt Nam. Giá xe Mercedes-Benz GLB 2020 tương đương cho 2 phiên bản là GLB 250 và GLB 35 AMG lần lượt là 65.000 USD, 76.800 USD và 87.800 USD. Mercedes-Benz GLB 200 AMG Line được phân phối tại Việt Nam với giá 2 tỷ đồng, tương đương 85.950 USD. So với GLB 200 tại Malaysia, GLB 200 của Việt Nam đắt hơn 20.000 USD. Bài viết này chỉ đề cập 2 phiên bản GLB 200 và GLB 250. GLB dài 4.634 mm, rộng 1.834 mm, cao 1.663 mm, chiều dài cơ sở 2.829 mm. Kích thước của GLB gần như tương đương với đàn anh GLC. Các số đo tương ứng trên GLC là 4.656 x 1.890 x 1.639 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.873 mm. Do đó, GLB là mẫu xe to lớn trong nhóm xe cỡ nhỏ. Với gói Progressive Line, GLB 200 sở hữu lưới tản nhiệt có 2 thanh ngang mạ chrome, ốp gầm, 2 gờ bên hông và ống xả mạ chrome. Trong khi đó, gói AMG Line cung cấp cho GLB 250 cản trước hầm hố hơn và các hốc hút gió mô phỏng ở 2 bên. Cả 2 phiên bản đều đi kèm hệ thống đèn LED hiệu suất cao, baga mui bằng nhôm và 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất. GLB 200 được trang bị bộ mâm 5 chấu 18 inch trong khi GLB 250 sở hữu bộ mâm AMG 5 chấu kép kích thước 19 inch. Ở bên trong, nội thất của GLB tương tự những mẫu xe cỡ nhỏ khác của Mercedes-Benz. Xe được trang bị giao diện MBUX thế hệ mới nhất, có thể điều khiển qua màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, giọng nói, nút điều khiển cảm ứng trên vô-lăng và touchpad. GLB 200 và GLB 250 được trang bị mô-đun LTE, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp ghi nhớ vị trí, cốp đóng/mở điện và điều hòa không khí 2 vùng. GLB sở hữu các tính năng an toàn như hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo người lái mất tập trung, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảnh báo áp suất lốp, phanh ABS, hỗ trợ phanh chủ động, ổn định thân xe điện tử... Bên dưới ca-pô, GLB 200 sử dụng động cơ tương tự A 200, loại tăng áp 4 xy-lanh 1.33L, sản sinh công suất 161 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 250 Nm tại 1.620-4.000 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp 7G-DCT và hệ dẫn động cầu trước. Mẫu SUV này tăng tốc 0-100 km/h trong 9,1 giây, tốc độ tối đa 207 km/h. Trong khi đó, Mercedes-Benz GLB 250 mới được trang bị động cơ tăng áp 4 xy-lanh, dung tích 2.0L, sản sinh công suất 221 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn 350 Nm tại 1.800-4.000 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số 8 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động 4 bánh. GLB 250 có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 6,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 236 km/h. Video: Mercedes GLB 200 AMG ra mắt tại Việt Nam, giá 2 tỷ đồng.

