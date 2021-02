Suzuki có phải là lựa chọn đáng tiền cho năm 2021?

Theo bảng xếp hạng những xe bán tốt nhất 2020 của Autocar India – một trong những trang chuyên về ôtô uy tín nhất tại Ấn Độ, 5 vị trí đầu tiên đều được chiếm lĩnh bởi các mẫu xe “nhà” Suzuki. Vậy lý do tại sao xe Suzuki là lựa chọn hàng đầu dịp năm mới 2021 này?

Thân thiện với môi trường

Nói đến độ thân thiện với môi trường, không thể không kể đến Suzuki Swift, Suzuki Ertiga, Suzuki XL7,... Những dòng xe này có lượng khí thải CO2 thấp nhất trong các dòng xe hatch hạng B, MPV 7 chỗ và SUV 7 chỗ. Để có được điều này, đội ngũ kỹ sư của Suzuki đã phát triển khung gầm thế hệ mới nhất HEARTECT, giúp trọng lượng xe nhẹ hơn đáng kể mà vẫn tăng độ cứng của khung xe.

Swift là mẫu xe chiến lược của Suzuki với 5 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới từ năm 2016, thuộc Top 3 mẫu xe đô thị thế giới năm 2018.

Thậm chí, rất nhiều bộ phận trên xe ôtô Suzuki được tạo thành từ thép cường độ cao và thép cường độ cực cao. Cũng vì vậy nên một số người dùng sẽ cảm thấy hệ thống treo của xe hơi cứng một chút.

Tiết kiệm nhiên liệu vượt trội

Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng nên việc phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường đang trở thành yêu cầu tất yếu. Trong khi đó, lượng khí thải CO2 thấp góp phần ngăn ngừa ô nhiễm không khí và sự nóng lên toàn cầu, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu, kéo theo chi phí vận hành (chi phí nhiên liệu) cũng giảm.

Ertiga lọt vào top 10 mẫu MPV bán chạy nhất trên toàn thế giới năm 2020 với tổng 80.679 chiếc bán ra.

Các dòng xe Suzuki được đánh giá cao trên toàn thế giới bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt bậc. Có thể kể đến như Suzuki Swift chỉ tiêu thụ từ 3,6L/100km và con số này trên Suzuki Ertiga chỉ từ 4,74L/100km – thật sự ấn tượng đối với một mẫu MPV 7 chỗ ngồi.

Nhẹ, cảm xúc lái thể thao ấn tượng

Trong nhiều năm phát triển sản phẩm, Suzuki tập trung vào việc sản xuất ôtô hạng nhẹ và mang đến những mẫu xe có trọng lượng nhẹ nhưng vẫn tăng tốc và dừng tốt như xe thể thao mặc dù dung tích động cơ nhỏ. Bởi lý do này, những người dùng am hiểu về xe hơi thường chọn các dòng xe Suzuki. Đơn cử như XL7, trọng lượng xe nhẹ hơn các dòng xe cùng phân khúc khoảng 100kg, do đó, xe tăng tốc tốt. Khả năng tăng tốc ấn tượng kết hợp với vô lăng D-cut thể thao, XL7 mang lại cảm giác lái chân thực đầy phấn khích, người lái như được toàn quyền kiểm soát xe.

Dịch vụ hậu mãi cải tiến và chi phí vận hành thấp

Suzuki tại Việt Nam đang cải thiện công tác hậu mãi. Gần đây, hãng đã tăng thời gian bảo hành động cơ và hộp số của XL7 và Ertiga lên mức 5 năm hoặc 150.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Điều này chứng minh độ bền của xe vốn dĩ đã cao nên thời gian sử dụng xe sẽ lâu hơn các đối thủ khác. Hơn nữa, giá của nhiều phụ tùng đã được giảm đáng kể. Nhờ vậy, chi phí sử dụng đời xe cũng giảm theo.

Tận dụng chế độ O/D OFF để giới hạn không cho xe lên số 4, giúp xe tăng tốc nhanh mạnh không bị hụt hơi, và an toàn hơn.

Hiện tại, Suzuki đang áp dụng khuyến mãi cho các mẫu xe sản xuất năm 2020. Vì số lượng các mẫu xe sản xuất năm 2020 sắp hết hàng, nếu bạn muốn sử dụng dòng xe thân thiện với môi trường, hãy liên hệ với các đại lý Suzuki gần nhất để được nhận ưu đãi sớm.