Tận thấy McLaren Artura Spider gần 17 tỷ đồng của đại gia Sài thành

Mới đây, một chiếc McLaren Artura Spider mui trần màu cam xuất hiện trên đường phố TP HCM đã gây xôn xao trong giới mê xe trong nước. Theo tìm hiểu, đây là chiếc Artura bản mui trần thứ 2 lăn bánh ở Việt Nam, sau chiếc màu đen của đại gia mua đầu năm nay. McLaren Artura Spider tại Việt Nam là mẫu siêu xe mui trần tới từ thương hiệu Anh Quốc McLaren, ra mắt thị trường Việt cuối tháng 12 năm ngoái. Theo công bố, phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này có giá 16,99 tỷ đồng, còn nếu có thêm gói độ carbon và màu sơn đặc biệt, giá trị của xe có thể lên tới 18-19 tỷ đồng.Siêu xe McLaren Artura Spider vẫn sử dụng động cơ xăng 3 lít tăng áp kép, kết hợp môtơ điện, sản sinh công suất 690 mã lực và mô-men xoắn 722 Nm. So với phiên bản Coupe, Artura Spider tăng 19 mã lực trong khi mô-men xoắn không đổi. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau, tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây, 0-200 km/h trong 8,4 giây và 0-300 km/h trong 21,6 giây. Tốc độ tối đa 330 km/h. Với trọng lượng khô chỉ 1.457 kg, Artura Spider là siêu xe nhẹ nhất trong phân khúc. Nhưng so với bản coupe, bản mui trần nặng hơn 61 kg với kết cấu nền tảng khung gầm làm từ carbon (MCLA-McLaren Carbon Lightweight Architecture) cho phép mở mui mà không làm mất đi độ cứng của kết cấu. Điểm đặc biệt của mẫu siêu xe này là khả năng đóng mở mui chỉ trong 11 giây. Điều này có thể thực hiện ngay cả khi xe đang di chuyển, miễn là tốc độ không vượt quá 50 km/h. Nội thất McLaren Artura Spider được thiết kế tối giản theo phong cách xe thể thao. Màn hình giải trí trung tâm gọn gàng với kích thước 8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Vô lăng 3 chấu thể thao của McLaren Artura Spider không tích hợp nút bấm, bọc da Alcantara và được phủ thêm carbon ở phiên bản đặc biệt. Bệ trung tâm phủ carbon, bố trí phím khởi động Star/Stop, cần số điện tử dạng nút bấm cùng khay đựng cốc. Về truyền động, McLaren Artura Spider sử dụng hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ V6 tăng áp 3.0L với mô-tơ điện, cho tổng công suất lên đến 700 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. So với bản Artura coupe trước đây, mẫu Spider mui trần có công suất cao hơn 19 mã lực còn mô-men xoắn giữ nguyên. Hoàn thiện hệ truyền động hybrid này là hộp số 8 cấp SSG đi kèm vi sai điện tử, sử dụng động cơ điện cho số lùi giúp xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở mức 330 km/h. Với chế độ thuần điện, xe có thể di chuyển tối đa 33 km. Artura Spider được cung cấp đến 4 chế độ lái là Electric, Comfort, Sport và Track. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống đĩa phanh bằng carbon ceramic, hệ thống phuộc điều chỉnh điện Proactive Damping Control (PDC) với 3 chế độ Comfort, Sport và Track. Video: McLaren Artura Spider lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam.

