Suzuki Swift 2021 từ 428 triệu đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Vào hồi tháng 5 năm ngoái, hãng Suzuki đã chính thức vén màn phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của dòng xe Swift. Sau nửa năm, mẫu xe này mới cập bến Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Hiện Suzuki Swift tại Việt Nam đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Do đó, khách hàng nước ta có thể dựa trên xe ở Thái Lan để biết trước Suzuki Swift 2021 mới tại Việt Nam sẽ như thế nào. Về thiết kế, mẫu xe hatchback Suzuki Swift 2021 tại Thái Lan không có gì khác so với xe ở Nhật Bản. Xe cũng được trang bị lưới tản nhiệt với mắt lưới hình tổ ong, đi kèm nẹp mạ crôm sáng bóng ở giữa. Tiếp đến là đèn pha mới, dùng bóng LED ở bản cao cấp. Ngoài ra, Suzuki Swift 2021 tại Thái Lan còn được bổ sung bộ vành mới với thiết kế 5 chấu kép, sơn phối 2 màu thể thao. Đáng tiếc là mẫu xe này không có thêm màu cam và vàng mới như Suzuki Swift ở Nhật Bản. Tương tự ngoại thất, nội thất của Suzuki Swift 2021 tại Thái Lan cũng chỉ thay đổi nhẹ. Mặt táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và bảng đồng hồ của xe đều được bê từ phiên bản cũ sang. Ngay cả chất liệu bọc ghế cũng chẳng có gì thay đổi. Ở bản Thái Lan, Suzuki Swift 2021 không có màn hình màu đa thông tin trong bảng đồng hồ như xe tại Nhật Bản. Bù lại, mẫu xe hatchback hạng B này được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch của hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto ở bản cao cấp. Những trang bị đáng chú ý khác của Suzuki Swift 2021 tại Thái Lan bao gồm điều hòa tự động, nút bấm khởi động máy và mở cửa không cần chìa khóa tự động ở mọi bản. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Suzuki Swift 2021 tại Thái Lan là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.2L như bản cũ. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm. Điều thú vị là Suzuki Swift 2021 tại Thái Lan không còn hộp số sàn. Thay vào đó, động cơ chỉ đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT, truyền sức mạnh tới cầu trước. Theo hãng Suzuki, Swift mới sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ trung bình 23 km/lít (khoảng 4,3 lít/100 km). Về an toàn, Suzuki Swift 2021 tại Thái Lan có phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 2 túi khí trước ở bản tiêu chuẩn. Bản cao cấp hơn dùng phanh đĩa trên 4 bánh, 6 túi khí và hệ thống kiểm soát hành trình. Như vậy, Suzuki Swift 2021 tại Thái Lan không có camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hay phanh khẩn cấp tự động như xe ở Nhật Bản. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Suzuki Swift 2021 tương ứng với 2 bản trang bị là 122 GL CVT và 1.2 GLX CVT từ 557.000 Baht (428,5 triệu đồng) và 629.000 Baht (482,5 triệu đồng). Video: Suzuki swift 2021 ra mắt, nâng cấp công nghệ và động cơ.

