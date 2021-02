"Goá phụ bay" Spirit Of Ecstasy của Rolls-Royce đã 110 tuổi

Spirit of Ecstasy của Rolls-Royce được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ lần đầu tiên vào ngày 6/2/1911. Trong suốt 110 năm qua, thiết kế của Spirit of Ecstasy vẫn được giữ nguyên chỉ có kích thước là thay đổi. Những chiếc xe siêu sang Rolls-Royce đầu tiên được lắp Spirit of Ecstasy cao 18 cm kiểu "lộ thiên", còn hiện nay biểu tượng đặc biệt này được hãng xe sang Anh giấu vào một chiếc hộp ở nắp ca-pô và chỉ trồi lên khi xe khởi động máy, biểu tượng mới chỉ cao 9,5 cm. Được trang bị tiêu chuẩn cho mọi chiếc xe Rolls-Royce kể từ năm 1920, Spirit of Ecstasy hay còn được gọi là Flying Lady, có thể được làm bằng các vật liệu khác nhau, bao gồm pha lê mờ hoặc vàng 24 carat, như vậy, Spirit of Ecstasy có thể đắt hàng một chiếc ô tô nhỏ giá rẻ.CEO của Rolls-Royce chia sẻ rằng: "Spirit of Ecstasy đại diện cho nhiều điều chứ không chỉ là thương hiệu và các sản phẩm của Rolls-Royce. Đối với các khách hàng của Rolls-Royce, Spirit of Ecstasy là biểu tượng của sự thành công và vị thế, rất dễ nhận diện. Vừa đẹp mắt, vừa đơn giản, sang trọng và quý hiếm, Spirit of Ecstasy gói gọn mọi thứ mà khách hàng tìm kiếm trên một chiếc Rolls-Royce." Được biết, cảm hứng thiết kế của Spirit of Ecstasy xuất phát từ một bức tượng bằng đồng do nhà điêu khắc kiêm họa sĩ vẽ tranh minh họa Charles Sykes thực hiện. Bức tượng đó có tên là Whisper và nó được tạo ra cho Lord Montagu of Beaulieu, một nhà tiên phong trong lĩnh vực ôtô và là người đầu tiên sử dụng Rolls-Royce. Video: Spirit Of Ecstasy của Rolls-Royce đã 110 tuổi.

