Những "nữ tướng" ngành kỹ thuật – đam mê chinh phục Ford Ranger

Cơ hội ngày một rộng mở

Tại Việt Nam, quan điểm nam giới phù hợp với các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ hay toán học (gọi tắt là STEM) hơn phụ nữ vẫn còn khá phổ biến trong cộng đồng. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản nữ giới theo đuổi đam mê và chứng minh năng lực của bản thân ở lĩnh vực này. Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế vào năm 2020, trong khoảng từ năm 2005 - 2016, tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học các ngành STEM ở Việt Nam đã tăng gần gấp đôi từ 20% lên 37% . Không chỉ vậy, ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực kỹ thuật, logistics hay công nghệ thông tin chứng kiến sự lên ngôi của những nữ lãnh đạo xuất sắc, giúp công ty phát triển lên tầm cao mới. Theo thống kê của Tổ chức Lao động Quốc tế vào năm 2020, trong khoảng từ năm 2005 - 2016, tỷ lệ nữ tốt nghiệp đại học các ngành STEM ở Việt Nam đã tăng gần gấp đôi từ 20% lên 37% .

Đó là kết quả của cả một quá trình dài phấn đấu và học hỏi không ngừng của hàng ngàn nữ kỹ sư thầm lặng, kiên trì theo đuổi con đường mình đã chọn. Từng là giảng viên ngành Quản trị Du lịch trường Đại học Đà Lạt, chỉ qua một học bổng do Ford Việt Nam trao tặng mà Chị Nguyễn Thị Hồng đã quyết định từ bỏ công việc ổn định trước sự bất ngờ của tất cả mọi người để theo đuổi đam mê với ngành ôtô. Sau lần đầu phỏng vấn không thành công, chị đã quyết tâm và với sự học hỏi không ngừng nghỉ trong suốt gần 10 năm, cuối cùng chị đã chính thức trở thành Kỹ sư Phòng An toàn Kỹ thuật và Bảo vệ môi trường, Công ty TNHH Ford Việt Nam vào tháng 5/2018.



Không ngại khó khăn, sẵn sàng đánh đổi để chinh phục đam mê – chính những cố gắng ấy đã giúp phụ nữ trong ngành kỹ thuật nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tôn trọng.



Không ngại khó khăn, sẵn sàng đánh đổi để chinh phục đam mê – chính những cố gắng ấy đã giúp phụ nữ trong ngành kỹ thuật nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tôn trọng trong công việc từ chính các đồng nghiệp nam. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Phòng Phát triển sản phẩm mới, Công ty TNHH Ford Việt Nam cho biết: “Đồng nghiệp nam của mình ở đây rất thoải mái, có vấn đề gì thì các sếp hay các anh em trong phòng đều hết mình hỗ trợ. Mọi người thậm chí coi mình như em gái, luôn tôn trọng ý kiến của mình trong công việc.”

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy hiện là Trưởng phòng Phát triển sản phẩm mới của Công ty TNHH Ford Việt Nam.

Nguyễn Thị Thu Thủy: Chị Nguyễn Thị Thu Thủy hiện là Trưởng phòng Phát triển sản phẩm mới của Công ty TNHH Ford Việt Nam. Từng là sinh viên đại học Bách khoa Hà Nội, chị Thuỷ có vốn kiến thức sâu rộng về kỹ thuật nói chung và đặc biệt là kỹ thuật ô tô nói riêng sau nhiều năm làm việc. Cùng phong thái làm việc chuyên nghiệp, chị Nguyễn Thị Thu Thủy là gương mặt với nhiều đóng góp cho sự phát triển của Ford Việt Nam từ những ngày đầu tiên thành lập Niềm tin mãnh liệt vào bản thân là động lực chinh phục đam mê Xét về khía cạnh chuyên môn, nhiều nữ lãnh đạo lâu năm nhận thấy những ưu thế thiên bẩm để phát triển và thăng tiến trong những lĩnh vực đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độ chính xác cao như nhóm ngành STEM. “Phụ nữ có những thế mạnh riêng như sự tỉ mỉ và khéo léo giúp họ thành công trong cuộc sống và công việc.” – Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Virus Arbo - Khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương khẳng định. Bên cạnh đó, Chị Phạm Khánh Linh, Nhà sáng lập/CEO Logivan cũng chia sẻ: “Theo như mình quan sát và trải nghiệm, trong mỗi người phụ nữ đều có một nguồn động lực đặc biệt tạo nên sức bền đáng kinh ngạc, cũng như nỗ lực vượt qua giới hạn vốn có của bản thân. Đó là điều quan trọng để đạt được những mục tiêu cao hơn trong công việc."

Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ hiện là Trưởng phòng Virus Arbo - Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Nguyễn Thị Thu Thủy: Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ hiện là Trưởng phòng Virus Arbo - Khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu các virus nguy hiểm, có khả năng truyền nhiễm cao từ các loài động vật chân đốt như sốt xuất huyết. Sự tận tâm và kiến thức chuyên môn vững chắc của chị Thủy đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những nghiên cứu ngày một chuyên sâu của đơn vị, góp phần không nhỏ vào sự phát triển ngành Y tế Việt Nam. Tuy nhiên, để có thể vượt qua và chinh phục những khó khăn thử thách, chị Linh cho rằng niềm tin vào bản thân mình và một tinh thần “thép” là điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng nên có khi muốn theo đuổi đam mê với ngành này. “Bạn cần tự nhắc nhở bản thân mỗi ngày và luôn nhớ rằng tiềm năng của mình là không có giới hạn”. Cùng quan điểm ấy, chị Phùng Thanh Xuân, Kỹ sư Công nghệ Thông tin, Nhà sáng lập/CEO Lotus Group gửi lời động viên đến tất cả các bạn nữ đam mê với ngành kỹ thuật: “Phụ nữ ngành kỹ thuật rất mạnh mẽ và cá tính, chỉ cần có đủ đam mê thì chắc chắn sẽ làm được điều mình mong muốn. Những khó khăn gặp phải chỉ là thứ gia vị trong cuộc sống và giúp chúng ta trưởng thành hơn mà thôi”.

Chị Phùng Thanh Xuân là kỹ sư Công nghệ thông tin, đồng thời là nhà sáng lập/CEO của Lotus Group.

Phùng Thanh Xuân: Chị Phùng Thanh Xuân là kỹ sư Công nghệ thông tin, đồng thời là nhà sáng lập/CEO của Lotus Group - gồm ba công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT, mảng xuất khẩu phần mềm. Với hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, chị Xuân không chỉ là một kỹ sư tài năng trong lĩnh vực này mà còn thành công trên hành trình khởi nghiệp và đưa công ty vươn ra thị trường quốc tế.

Ford Ranger - Trợ thủ đắc lực cho những người phụ nữ hiện đại

Với mục đích tri ân những người những phụ nữ làm trong ngành kỹ thuật, hoạt động trải nghiệm trong khuôn khổ chiến dịch “Ranger for Her” được Ford Việt Nam tổ chức nhằm khai phá những câu chuyện tràn đầy cảm hứng và tôn vinh sức mạnh của người phụ nữ trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, Ford mong muốn được đưa Ranger tới gần hơn với chặng đường theo đuổi đam mê của họ, mà ở đó Ranger không chỉ là người bạn đồng hành “siêu chất”, mà còn là biểu tượng cho phong cách sống của những người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính.

“Sau những ngày làm việc bận rộn trong tuần, mình đã có thời gian thư giãn qua các hoạt động ngoài trời cùng xe bán tải Ford Ranger , có cơ hội giao lưu, chia sẻ với với các chị em cùng ngành. Đây thực sự là một chương trình rất ý nghĩa đối với phụ nữ trong lĩnh vực kỹ thuật, đem đến một không gian mà mọi người có thể thoải mái chia sẻ những câu chuyện, khúc mắc và cả ước mơ của mình. Mong rằng Ford Việt nam sẽ tổ chức các sự kiện như thế này đều đặn với quy mô lớn hơn nữa, để đóng góp của nữ giới trong ngành qua đó được tôn vinh và biết đến rộng rãi.” – chị Phạm Khánh Linh, Nhà sáng lập/CEO Logivan chia sẻ.

Chị Phạm Khánh Linh là nhà sáng lập/CEO của Logivan.

Phạm Khánh Linh: Chị Phạm Khánh Linh là nhà sáng lập/CEO của Logivan - công ty phát triển giải pháp công nghệ vận tải. Được tạp chí Forbes danh giá đưa vào Danh sách Asia 30 Under 30 năm 2020, chị Linh là một gương mặt trẻ sáng giá với sức ảnh hưởng không nhỏ trong cộng đồng Start-up nói chung và lĩnh vực Logistics tại Việt Nam nói riêng.



Bên cạnh những giá trị tinh thần, Ford Ranger thực sự là phương tiện hoàn hảo cho người phụ nữ trên con đường theo đuổi và chinh phục ước mơ. Với những áp lực đến từ vòng xoáy công việc, đặc biệt ở ngành nghề đòi hỏi kiến thức, chuyên môn cao như kỹ thuật, các “bóng hồng” chắc chắn sẽ cần tới những chuyến đi xa để tạm gác lại lo âu thường ngày.



Sở hữu khả năng chinh phục đa dạng địa hình nhờ động cơ mạnh mẽ bậc nhất trong phân khúc, Ford Ranger giúp phụ nữ dễ dàng “trốn” khỏi những căng thẳng và tự do khám phá điều mới mẻ dù ở bất cứ đâu.



“Là một người thường xuyên sử dụng ôtô trong công việc hàng ngày hay những chuyến đi xa, mình thực sự tin tưởng Ford Ranger sau những trải nghiệm xe trong sự kiện hôm nay. Thích nhất là màn hình giải trí tích hợp bản đồ cực kỳ thông minh của hệ thống SYNC3 với hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto; công nghệ này giúp mình không còn cảm thấy lo lắng vì có thể hoàn toàn chủ động lên lộ trình di chuyển.” – Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Virus Arbo - Khoa Virus, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương chia sẻ.



Ford Ranger không chỉ là một phương tiện đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển, mà còn tô điểm nét cá tính riêng của những người phụ nữ hiện đại và tự chủ nhờ thiết kế ngày càng được trau chuốt tỉ mỉ và hợp thời trang.



Đồng thời, Ford Ranger còn đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách trên mọi hành trình với gói công nghệ an toàn hàng đầu, như trang bị 6 túi khí kết hợp cùng Hệ thống Cân bằng Điện tử toàn diện (ESP) và Công nghệ Hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS). Bên cạnh đó, ngày làm việc của người phụ nữ hiện đại sẽ không còn căng thẳng khi phải vượt qua những con đường đô thị ùn tắc, quốc lộ đông dân cư nhờ Cảnh báo Va chạm (Pre-Collision Assist) kết hợp chế độ Tự động Phanh Khẩn cấp trong Thành phố (AEB – In-urban Autonomous Emergency Braking).



Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ ngành Kỹ thuật 23/06, Ford Việt Nam nói chung và Ford Ranger nói riêng mong muốn gửi lời tri ân đến tất cả các những “bóng hồng” ngành Kỹ thuật.

“Mặc dù đã lâu không cầm lái ôtô nhưng qua trải nghiệm này, mình nghĩ rằng kể cả với một chiếc bán tải “khủng” như Ford Ranger, mình vẫn cũng có thể tự tin điều khiển trong đời sống và công việc hàng ngày nhờ trang bị an toàn vô cùng đầy đủ như vậy. Thêm nữa, một trong những lý do mình ít lái xe là vì thường gặp khó khăn trong việc đỗ; nhưng với Hệ thống Tự động Đỗ xe của Ford Ranger thì đúng là chẳng còn gì phải lo.” - chị Phùng Thanh Xuân, Kỹ sư Công nghệ Thông tin, Nhà sáng lập/CEO Lotus Group chia sẻ.

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ ngành Kỹ thuật 23/06, Ford Việt Nam nói chung và Ford Ranger nói riêng mong muốn gửi lời tri ân đến tất cả các những “bóng hồng” ngành Kỹ thuật; và hy vọng sẽ tiếp tục được trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của người phụ nữ trên hành trình thể hiện cá tính và chinh phục đam mê.