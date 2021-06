Triumph Speed Twin 2021 chào sân Đông Nam Á, hơn 430 triệu đồng

Triumph Speed Twin 2021 mới đây đã được Triumph Malaysia công bố giá bán kèm thông tin chính thức. Tại đây, mẫu classic cổ điển của Anh Quốc sẽ được bán ra với 2 phiên bản, bao gồm bản tiêu chuẩn với giá quy đổi 435 triệu đồng và bản Premium với giá quy đổi 441 triệu đồng. Về thiết kế tổng thể, mẫu xe môtô Triumph Speed Twin 2021 gần như không có sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Sự thay đổi trên mẫu xe này chủ yếu đến từ việc tinh chỉnh sức mạnh của động cơ. Cụ thể, Triumph Speed Twin 2021 sử dụng khối động cơ 1.200 cc, 2 xy-lanh, chia sẻ với dòng xe Thruxton R, sản sinh công suất tối đa 98,5 mã lực tại 7.250 vòng/phút và 112 Nm mô-men xoắn tại 4.250 vòng/phút. So sánh với phiên bản tiền nhiệm, khối động cơ 2 xy-lanh trên Speed Twin 2021 đã gia tăng 2,9 mã lực và mô-men xoắn cực đại cũng đạt sớm hơn hẳn so với trước (4.250 vòng so với 4.950 vòng). Tiếp đó, khả năng phản hồi của Speed Twin 2021 cũng tốt hơn đáng kể nhờ giảm được 17% lực quán tính. Bên cạnh đó, động cơ này còn đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Một điểm mới nữa trên Triumph Speed Twin 2021 là được chuyển từ sử dụng dây ga truyền thống sang dạng bướm ga điện tử. Nhờ đó, xe có sẵn 3 chế độ lái, bao gồm Rain, Road và Sport. Theo công bố từ Triumph, Speed Twin 2021 có kích thước chiều dài cơ sở đạt 1.430 mm, chiều cao 1.110 mm, chiều rộng 760 mm và trọng lượng khô 196 kg. Mẫu xe này sử dụng phuộc trước dạng giảm xóc hành trình ngược của Marzocchi với đường kính 43 mm, thay thế loại KYB đường kính 41 mm trước đây. Kẹp phanh trước tiếp tục sử dụng phanh Brembo M50 với 4 piston, đường kính đĩa phanh được điều chỉnh lên 320 mm. Một số trang bị nổi bật của Triumph Speed Twin thế hệ mới gồm có cổng sạc USB, chìa khoá từ và giám sát áp suất lốp... Triumph Speed Twin 2021 sẽ được bán ra tại Malaysia với 3 màu sắc, bao gồm màu Jet Black, màu Red Hopper và Matte Storm Grey. Video: Giới thiệu Triumph Speed Twin 2021 thế hệ mới.

Triumph Speed Twin 2021 mới đây đã được Triumph Malaysia công bố giá bán kèm thông tin chính thức. Tại đây, mẫu classic cổ điển của Anh Quốc sẽ được bán ra với 2 phiên bản, bao gồm bản tiêu chuẩn với giá quy đổi 435 triệu đồng và bản Premium với giá quy đổi 441 triệu đồng. Về thiết kế tổng thể, mẫu xe môtô Triumph Speed Twin 2021 gần như không có sự khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm. Sự thay đổi trên mẫu xe này chủ yếu đến từ việc tinh chỉnh sức mạnh của động cơ. Cụ thể, Triumph Speed Twin 2021 sử dụng khối động cơ 1.200 cc, 2 xy-lanh, chia sẻ với dòng xe Thruxton R, sản sinh công suất tối đa 98,5 mã lực tại 7.250 vòng/phút và 112 Nm mô-men xoắn tại 4.250 vòng/phút. So sánh với phiên bản tiền nhiệm, khối động cơ 2 xy-lanh trên Speed Twin 2021 đã gia tăng 2,9 mã lực và mô-men xoắn cực đại cũng đạt sớm hơn hẳn so với trước (4.250 vòng so với 4.950 vòng). Tiếp đó, khả năng phản hồi của Speed Twin 2021 cũng tốt hơn đáng kể nhờ giảm được 17% lực quán tính. Bên cạnh đó, động cơ này còn đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Một điểm mới nữa trên Triumph Speed Twin 2021 là được chuyển từ sử dụng dây ga truyền thống sang dạng bướm ga điện tử. Nhờ đó, xe có sẵn 3 chế độ lái, bao gồm Rain, Road và Sport. Theo công bố từ Triumph, Speed Twin 2021 có kích thước chiều dài cơ sở đạt 1.430 mm, chiều cao 1.110 mm, chiều rộng 760 mm và trọng lượng khô 196 kg. Mẫu xe này sử dụng phuộc trước dạng giảm xóc hành trình ngược của Marzocchi với đường kính 43 mm, thay thế loại KYB đường kính 41 mm trước đây. Kẹp phanh trước tiếp tục sử dụng phanh Brembo M50 với 4 piston, đường kính đĩa phanh được điều chỉnh lên 320 mm. Một số trang bị nổi bật của Triumph Speed Twin thế hệ mới gồm có cổng sạc USB, chìa khoá từ và giám sát áp suất lốp... Triumph Speed Twin 2021 sẽ được bán ra tại Malaysia với 3 màu sắc, bao gồm màu Jet Black, màu Red Hopper và Matte Storm Grey. Video: Giới thiệu Triumph Speed Twin 2021 thế hệ mới.