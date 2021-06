Toyota Supra huyền trong "Fast & Furious" bán hơn 1,26 tỷ đồng

Cách đây 20 năm, loạt phim Fast & Furious mở màn với phần đầu tiên có tên The Fast and the Furious. Trong đó, phân cảnh chiếc Toyota Supra màu cam do cố tài tử Paul Walker cầm lái đua tài với mẫu xe cơ bắp Dodge Charger của Vin Diesel đã trở thành biểu tượng cho cả thương hiệu điện ảnh này. Mới đây, chiếc Toyota Supra huyền thoại từng được sử dụng để ghi hình tĩnh trong phần 1 và 2 của loạt phim Fast & Furious vừa tham gia cuộc đấu giá tại Las Vegas, Mỹ. Với việc là phương tiện trong bộ phim đình đám và không tham gia bất kỳ cảnh hành động đua xe nào, chiếc Supra gần 30 năm tuổi này được mua lại với giá 550.000 USD, con số kỷ lục dành cho một mẫu Toyota Supra từ trước đến nay. Phiên bản này được nâng cấp theo yêu cầu của nhà làm phim và thực hiện bởi xưởng độ The Shark Shop ở California, Mỹ. Sau khi hoàn thành tập phim 2 Fast 2 Furious, chiếc Supra này suýt nữa đã được thay đổi để sử dụng trong một bộ phim khác, nhưng may mắn rằng điều đó đã không xảy ra. Có thể thấy, giá xe Toyota Supra 1994 hơn nửa triệu USD (khoảng hơn 1,26 tỷ đồng) còn giữ được hiện trạng rất tốt. Ngoại thất của xe được sơn màu cam Candy Orange quen thuộc của các mẫu supercar Lamborghini. Bên thân được trang trí bộ tem có tên “Nuclear Gladiator” thiết kế bởi Troy Lee Designs. Chiếc coupe Nhật Bản được nâng cấp bộ bodykit của hãng Bomex, bao gồm cản trước, ốp bên hông xe, cánh gió sau APR cỡ lớn và bộ mâm Racing Hart M5 kích thước 19 inch. Bên trong, nội thất của xe giống hệt mẫu Supra từng tung hoành trên màn ảnh rộng với ghế ngồi thể thao phối màu xanh-đen, vô-lăng kiểu xe đua, các đồng hồ đo nằm ở bên phải bảng tablo... Khác với một bản sao khác từng được bán năm 2005 với giá 185.000 USD có động cơ hút khí tự nhiên, chiếc Supra này trang bị động cơ tăng áp kép 2JZ-GTE 3.0L với 6 xy-lanh thẳng hàng. Cỗ máy này có thông số tiêu chuẩn 320 mã lực và 427 Nm. Điểm đáng tiếc nhất là việc xe sử dụng hộp số tự động 4 cấp thay vì số sàn, dù rằng bên trong cần số được thiết kế lại để trông giống như trang bị số sàn. Video Chiếc xe thể thao Toyota Supra huyền trong "Fast & Furious".

Cách đây 20 năm, loạt phim Fast & Furious mở màn với phần đầu tiên có tên The Fast and the Furious. Trong đó, phân cảnh chiếc Toyota Supra màu cam do cố tài tử Paul Walker cầm lái đua tài với mẫu xe cơ bắp Dodge Charger của Vin Diesel đã trở thành biểu tượng cho cả thương hiệu điện ảnh này. Mới đây, chiếc Toyota Supra huyền thoại từng được sử dụng để ghi hình tĩnh trong phần 1 và 2 của loạt phim Fast & Furious vừa tham gia cuộc đấu giá tại Las Vegas, Mỹ. Với việc là phương tiện trong bộ phim đình đám và không tham gia bất kỳ cảnh hành động đua xe nào, chiếc Supra gần 30 năm tuổi này được mua lại với giá 550.000 USD, con số kỷ lục dành cho một mẫu Toyota Supra từ trước đến nay. Phiên bản này được nâng cấp theo yêu cầu của nhà làm phim và thực hiện bởi xưởng độ The Shark Shop ở California, Mỹ. Sau khi hoàn thành tập phim 2 Fast 2 Furious, chiếc Supra này suýt nữa đã được thay đổi để sử dụng trong một bộ phim khác, nhưng may mắn rằng điều đó đã không xảy ra. Có thể thấy, giá xe Toyota Supra 1994 hơn nửa triệu USD (khoảng hơn 1,26 tỷ đồng) còn giữ được hiện trạng rất tốt. Ngoại thất của xe được sơn màu cam Candy Orange quen thuộc của các mẫu supercar Lamborghini. Bên thân được trang trí bộ tem có tên “Nuclear Gladiator” thiết kế bởi Troy Lee Designs. Chiếc coupe Nhật Bản được nâng cấp bộ bodykit của hãng Bomex, bao gồm cản trước, ốp bên hông xe, cánh gió sau APR cỡ lớn và bộ mâm Racing Hart M5 kích thước 19 inch. Bên trong, nội thất của xe giống hệt mẫu Supra từng tung hoành trên màn ảnh rộng với ghế ngồi thể thao phối màu xanh-đen, vô-lăng kiểu xe đua, các đồng hồ đo nằm ở bên phải bảng tablo... Khác với một bản sao khác từng được bán năm 2005 với giá 185.000 USD có động cơ hút khí tự nhiên, chiếc Supra này trang bị động cơ tăng áp kép 2JZ-GTE 3.0L với 6 xy-lanh thẳng hàng. Cỗ máy này có thông số tiêu chuẩn 320 mã lực và 427 Nm. Điểm đáng tiếc nhất là việc xe sử dụng hộp số tự động 4 cấp thay vì số sàn, dù rằng bên trong cần số được thiết kế lại để trông giống như trang bị số sàn. Video Chiếc xe thể thao Toyota Supra huyền trong "Fast & Furious".