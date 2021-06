Bugatti Chiron Super Sport hơn 74 tỷ đồng đạt vận tốc 440 km/h

Trong quá trình chạy thử nghiệm ở tốc độ cao vào những ngày qua, các kỹ sư của Bugatti đã tinh chỉnh một số chi tiết cơ học, giảm xóc cũng như một số chi tiết khí động học để đảm bảo chiếc Bugatti Chiron Super Sport mới có thể vận hành một cách ổn định ở tốc độ cao. Jachin Schwalbe, Trưởng bộ phận phát triển khung gầm của hãng siêu xe Bugatti cho biết: “Sau các bài kiểm tra trên đường đua thành công ở tốc độ lên đến 380 km/h, chúng tôi hiện đang tinh chỉnh khả năng xử lý của chiếc xe ở tốc độ lên tới 440 km/h để cho phép siêu xe Chiron Super Sport chạy ở tốc độ cao với sự an toàn vượt trội, ngay cả ở tốc độ tối đa đáng kinh ngạc này thì chiếc xe vẫn có khả năng đem tới cho người lái một cảm giác an toàn khi xe vận hành ở tốc độ cao”. Bước thử nghiệm này sẽ có khả năng đem tới cho đội ngũ phát triển của Bugatti những thông số cũng như các thông tin cần thiết để có thể sửa đổi cũng như so sánh các thiết lập, cài đặt một số chi tiết như góc nghiêng của cánh gió sau, chiều cao của xe, hệ thống giảm xóc hay cả hệ thống lái trợ lực điện. Chiếc xe đã được chạy thử nghiệm nhiều vòng ở tốc độ tối đa và 6 kỹ sư sau đó đã thảo luận về thiết lập kỹ thuật hoàn hảo nhất cho chiếc xe. Jachin Schwalbe cho biết: “Các kỹ sư của chúng tôi đến từ nhiều nền tảng chuyên môn khác nhau, điều này giúp họ xác minh toàn diện các đánh giá của chúng tôi, đảm bảo kết quả tốt nhất có thể và do đó đem lại trải nghiệm tốt nhất cho các chủ sở hữu của xe.” Michael Bode là một thành viên thuộc nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra các dữ liệu tổng thể của xe. Anh cho biết, đội ngũ đã lắp đặt khoảng 100 cảm biến bổ sung để ghi lại các thông số, dữ liệu khác nhau có được thông qua chương trình lái thử với các thông số như nhiệt độ và áp suất. Anh Bode cho biết: “Với công suất đầu ra đáng kinh ngạc và xe vận hành ở tốc độ cao, lực nâng và nhiệt động lực học thay đổi tùy thuộc vào các mức áp suất khác nhau. Do đó, chúng tôi đã tiến hành giám sát tất cả các bộ phận ở tốc độ cao nhất và sau đó chúng tôi sẽ chỉnh sửa các thiết lập nếu cần thiết.”

Chiron Super Sport khác với Chiron Pur Sport khi phần thân xe của Super Sport được kéo dài về sau cũng như các chi tiết của xe được tối ưu hóa về mặt khí động học và được thiết kế để có thể đạt được tốc độ cao vượt mức 420 km/h. Phần đuôi sau được thiết kế khéo dài giúp giữ luồn khí lưu thông qua xe lâu hơn, từ đó làm giảm lực cản cũng như cải thiện tính khí động học cho xe. Theo đội ngũ của Bugatti, đây là một trong những công việc phức tạp khi muốn thiết kế để chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa trên mức 400 km/h.



Bên cạnh những tinh chỉnh về thiết kế tổng thể, đội ngũ kỹ sư của Bugatti cũng đã tinh chỉnh khối động cơ W16 8,0 lít mạnh mẽ trứ danh của thương hiệu. Ông Marco Schulte từng được giao trọng trách đảm bảo việc Chiron Super Sport có thể tăng tốc mạnh mẽ ngay cả khi xe vượt mốc 400 km/h. Anh được biết đến là nhà phát triển và ứng dụng động cơ thuộc đội ngũ Phát triển của Bugatti và anh đã quyết định điều chỉnh lại đầu ra của bốn bộ tăng áp một cách hợp lý, chính xác hơn. Như thương hiệu đã công bố trước đây, chiếc xe có công suất mạnh hơn 100 mã lực so với Chiron. Với hiệu suất của xe được cải thiện cùng với những thứ khác được tạo ra bởi bộ tăng áp lớn hơn với bánh nén hiệu quả hơn, hộp số ly hợp kép 7 cấp sẽ chuyển từ số 6 đến số 7 khi xe ở trên vận tốc 403 km/h. Ngoài ra, tỷ số truyền của bánh răng thứ bảy đươc sửa đổi dài hơn khoảng 3,6%. Theo kết quả thu được, áp suất tăng giảm chỉ giảm tối thiểu trong quá trình thay đổi bánh răng để ngay lập tức cung cấp lại áp suất tăng đầy đủ là 2,8 bar. Chiron Super Sport có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 2,4 giây và có thể đạt tốc độ 200 km/h trong 5,8 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với Chiron. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 300 km/h chỉ mất khoảng 12,1 giây. Chiron Super Sport có thể tăng tốc từ 0 - 400 km/h trong 28,6 giây, nhanh hơn 4 giây so với Chiron. Tại thị trường Mỹ, giá xe Bugatti Chiron Super Sport có mức bán ra lên đến 3,26 triệu USD (74,2 tỷ đồng). Video: Bugatti Chiron Pur Sport - Chiron nhanh nhẹn và thể thao nhất.

Trong quá trình chạy thử nghiệm ở tốc độ cao vào những ngày qua, các kỹ sư của Bugatti đã tinh chỉnh một số chi tiết cơ học, giảm xóc cũng như một số chi tiết khí động học để đảm bảo chiếc Bugatti Chiron Super Sport mới có thể vận hành một cách ổn định ở tốc độ cao. Jachin Schwalbe, Trưởng bộ phận phát triển khung gầm của hãng siêu xe Bugatti cho biết: “Sau các bài kiểm tra trên đường đua thành công ở tốc độ lên đến 380 km/h, chúng tôi hiện đang tinh chỉnh khả năng xử lý của chiếc xe ở tốc độ lên tới 440 km/h để cho phép siêu xe Chiron Super Sport chạy ở tốc độ cao với sự an toàn vượt trội, ngay cả ở tốc độ tối đa đáng kinh ngạc này thì chiếc xe vẫn có khả năng đem tới cho người lái một cảm giác an toàn khi xe vận hành ở tốc độ cao”. Bước thử nghiệm này sẽ có khả năng đem tới cho đội ngũ phát triển của Bugatti những thông số cũng như các thông tin cần thiết để có thể sửa đổi cũng như so sánh các thiết lập, cài đặt một số chi tiết như góc nghiêng của cánh gió sau, chiều cao của xe, hệ thống giảm xóc hay cả hệ thống lái trợ lực điện. Chiếc xe đã được chạy thử nghiệm nhiều vòng ở tốc độ tối đa và 6 kỹ sư sau đó đã thảo luận về thiết lập kỹ thuật hoàn hảo nhất cho chiếc xe. Jachin Schwalbe cho biết: “Các kỹ sư của chúng tôi đến từ nhiều nền tảng chuyên môn khác nhau, điều này giúp họ xác minh toàn diện các đánh giá của chúng tôi, đảm bảo kết quả tốt nhất có thể và do đó đem lại trải nghiệm tốt nhất cho các chủ sở hữu của xe.” Michael Bode là một thành viên thuộc nhóm chịu trách nhiệm kiểm tra các dữ liệu tổng thể của xe. Anh cho biết, đội ngũ đã lắp đặt khoảng 100 cảm biến bổ sung để ghi lại các thông số, dữ liệu khác nhau có được thông qua chương trình lái thử với các thông số như nhiệt độ và áp suất. Anh Bode cho biết: “Với công suất đầu ra đáng kinh ngạc và xe vận hành ở tốc độ cao, lực nâng và nhiệt động lực học thay đổi tùy thuộc vào các mức áp suất khác nhau. Do đó, chúng tôi đã tiến hành giám sát tất cả các bộ phận ở tốc độ cao nhất và sau đó chúng tôi sẽ chỉnh sửa các thiết lập nếu cần thiết.”

Chiron Super Sport khác với Chiron Pur Sport khi phần thân xe của Super Sport được kéo dài về sau cũng như các chi tiết của xe được tối ưu hóa về mặt khí động học và được thiết kế để có thể đạt được tốc độ cao vượt mức 420 km/h. Phần đuôi sau được thiết kế khéo dài giúp giữ luồn khí lưu thông qua xe lâu hơn, từ đó làm giảm lực cản cũng như cải thiện tính khí động học cho xe. Theo đội ngũ của Bugatti, đây là một trong những công việc phức tạp khi muốn thiết kế để chiếc xe có thể đạt tốc độ tối đa trên mức 400 km/h.



Bên cạnh những tinh chỉnh về thiết kế tổng thể, đội ngũ kỹ sư của Bugatti cũng đã tinh chỉnh khối động cơ W16 8,0 lít mạnh mẽ trứ danh của thương hiệu. Ông Marco Schulte từng được giao trọng trách đảm bảo việc Chiron Super Sport có thể tăng tốc mạnh mẽ ngay cả khi xe vượt mốc 400 km/h. Anh được biết đến là nhà phát triển và ứng dụng động cơ thuộc đội ngũ Phát triển của Bugatti và anh đã quyết định điều chỉnh lại đầu ra của bốn bộ tăng áp một cách hợp lý, chính xác hơn. Như thương hiệu đã công bố trước đây, chiếc xe có công suất mạnh hơn 100 mã lực so với Chiron. Với hiệu suất của xe được cải thiện cùng với những thứ khác được tạo ra bởi bộ tăng áp lớn hơn với bánh nén hiệu quả hơn, hộp số ly hợp kép 7 cấp sẽ chuyển từ số 6 đến số 7 khi xe ở trên vận tốc 403 km/h. Ngoài ra, tỷ số truyền của bánh răng thứ bảy đươc sửa đổi dài hơn khoảng 3,6%. Theo kết quả thu được, áp suất tăng giảm chỉ giảm tối thiểu trong quá trình thay đổi bánh răng để ngay lập tức cung cấp lại áp suất tăng đầy đủ là 2,8 bar. Chiron Super Sport có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong vòng 2,4 giây và có thể đạt tốc độ 200 km/h trong 5,8 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với Chiron. Chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 300 km/h chỉ mất khoảng 12,1 giây. Chiron Super Sport có thể tăng tốc từ 0 - 400 km/h trong 28,6 giây, nhanh hơn 4 giây so với Chiron. Tại thị trường Mỹ, giá xe Bugatti Chiron Super Sport có mức bán ra lên đến 3,26 triệu USD (74,2 tỷ đồng). Video: Bugatti Chiron Pur Sport - Chiron nhanh nhẹn và thể thao nhất.