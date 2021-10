"Móc ví" 50 triệu, chọn Suzuki Satria 150 hay Yamha Exciter 155 VVA

Phân khúc xe côn tay cỡ nhỏ tại Việt Nam tiếp tục sôi động khi Yamaha Exciter 155 VVA mới đây đã bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng trẻ thích sự cá tính bằng phiên bản giới hạn. Cụ thể, bản giới hạn Master Art of Street có 4 phong cách tem, giá 51,49 triệu đồng, cao hơn 1,5 triệu đồng so với phiên bản cao cấp (giá 49,99 triệu đồng).

Trong bài viết, chúng ta sẽ cùng so sánh cụ thể về ưu, nhược điểm của hai mẫu xe đáng chú ý này, nhất là về khía cạnh “chất chơi” và công nghệ.

Ngoại hình Satria 150 phá cách, Exciter 155 thể thao

Phiên bản giới hạn Master Art of Street của Yamaha Exciter 155 có sự thay đổi chính ở màu sắc tem dán nên kích thước không khác biệt so với thời điểm ra mắt cách đây gần 1 năm. Điển hình như phiên bản mang màu “born to ride” trong bài viết này vẫn sở hữu kích thước tổng thể 1.975 x 665 x 1.085 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 1.290 mm và nặng 121 kg.