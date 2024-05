“Soi” Hyundai Accent 2024 “bằng xương bằng thịt” sắp ra mắt Việt Nam

Mới đây, một chiếc Hyundai Accent 2024 mới đã bị bắt gặp di chuyển trên một đoạn cao tốc thuộc tỉnh Hưng Yên. Với việc lộ diện trên đường, nhiều khả năng Hyundai Accent 2024 sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam. Theo thông tin mới nhất được các đại lý Hyundai tiết lộ, Accent 2024 hoàn toàn mới sắp được ra mắt tại Việt Nam ngay trong cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới đây. Tuy nhiên, thông tin Hyundai Accent 2024 về Việt Nam hiện vẫn chưa được TC Motor xác nhận. Qua hình ảnh lộ diện, có thể thấy bên ngoài chiếc xe không có nhiều khác biệt so với phiên bản hiện đang bán tại Ấn Độ. mẫu xe sedan Hyundai Accent 2024 sở hữu phong cách "fastback", đậm chất thể thao với phần đuôi vuốt dốc về phía sau. Xe trang bị cụm đèn hậu LED mới chạy dài, trông khá giống thiết kế trên "đàn anh" Elantra. Nhìn từ phần thân là bộ mâm 5 chấu kép kiểu dáng giống hệt bản kích thước 16 inch đang phân phối tại Ấn Độ. Đuôi xe cũng được điều chỉnh nhiều. Cụm đèn hậu LED mới kéo dài ngang đuôi và tạo hình giống như răng nanh. Hông xe đặc biệt góc cạnh, tạo cảm tưởng như một phiên bản sedan của Tucson. Cột C của xe cũng được trang trí bằng chi tiết mạ chrome. Dàn mâm mới thể thao và ấn tượng. Hiện chưa rõ các trang bị trên Hyundai Accent 2024 dành cho thị trường Việt Nam. Tại Ấn độ, Accent 2024 được trang bị cặp màn hình siêu lớn 10,25 inch đặt nổi, vô lăng đổi từ loại 3 chấu sang 2 chấu. Xe còn được trang bị cụm điều khiển trung tâm phủ mặt kính sang trọng. Đèn nội thất 64 màu có thể thay đổi tùy ý. Một số trang bị tiện nghi nổi bật khác còn có sạc điện thoại không dây, phanh đỗ điện tử (chỉ có trên bản cao cấp nhất) và rèm che nắng phía sau - thứ mà thường chỉ thấy trên các dòng xe sang. Ghế xe có tích hợp sưởi và làm mát, thông gió. Cung cấp sức mạnh cho Accent 2024 là các tùy chọn động cơ gồm máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 PS, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp số sàn 6 cấp hoặc số IVT. Bản tăng áp 1.5L có công suất 160 PS, mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp số ly hợp kép 7 cấp. Về an toàn, xe có gói SmartSense với khả năng tự hành cấp độ 2. Một số tính năng đáng chú ý trong gói công nghệ này có cảnh báo va chạm sớm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo tài xế tập trung... Mẫu xe này giờ có trang bị tiêu chuẩn là 6 túi khí. Hyundai Accent thế hệ thứ 5 ra mắt tại Việt Nam từ tháng 4/2018. Phiên bản Accent hiện đang bán tại nước ta là bản facelift, vốn đã ra mắt từ 2021. Chính vì thế, sau khi ra mắt thế hệ mới vào giữa năm 2023, Accent mới được kỳ vọng sẽ thay đổi vị thế của mình ngay trong năm 2024. Video: Hyundai Accent 2024 ngoại hình như tiểu Elantra.

