Toyota Land Cruiser 250 2024 tại Mỹ bán "kèm lạc" gần 400 triệu đồng

Các đại lý bán xe thường cố gắng làm tất cả những gì có thể trong khả năng của họ để “moi móc” thêm tiền từ khách hàng và điều này càng phổ biến hơn đối với những mẫu xe “hot”. Trường hợp của dòng xe SUV Toyota Land Cruiser 250 2024 tại Mỹ (hay Prado) là một ví dụ.Cụ thể, đại lý Toyota Carlsbad ở California mới đây đã công khai bán xe Toyota Land Cruiser 250 bản First Edition màu xanh với giá 92.869 USD (tương đương 2,368 tỷ đồng). Điều đáng nói là mức giá khuyến nghị do chính Toyota đưa ra dành cho phiên bản này là chỉ 77.889 USD (khoảng 1,986 tỷ đồng), chênh nhau tới gần 400 triệu đồng sau khi quy đổi! Sự khác biệt lớn giữa 2 mức giá nêu trên chủ yếu đến từ các trang bị tùy chọn mà đại lý Toyota Carlsbad tự ý lắp đặt thêm cho mẫu xe Land Cruiser 250 phiên bản First Edition màu xanh. Chúng bao gồm 2.995 USD (khoảng 76,4 triệu đồng) cho lớp phim cách nhiệt dùng công nghệ gốm, 2.995 USD khác cho gia hạn bảo hành kính chắn gió, 3.995 USD (khoảng 101,9 triệu đồng) cho gói sơn phủ bảo vệ thân xe Simonize Ceramic và 4.995 USD (khoảng 127,3 triệu đồng) cho “Lốp địa hình”. Những người dùng mạng xã hội tại Mỹ đã cùng nhau thảo luận về những mức giá xe Toyota Land Cruiser 250 2024 và rút ra sự thực đáng kinh ngạc: tất cả đều cao hơn rất nhiều so với giá thị trường! Đầu tiên, kính chắn gió của dòng xe Lexus LX cao cấp bậc nhất trong danh mục xe đến từ tập đoàn Toyota với số hiệu 56111-60581-8N dành cho thị trường Mỹ cũng chỉ có giá khoảng 600 USD (15,3 triệu đồng). Kể cả khi mẫu Land Cruiser 250 dùng kính chắn gió loại khác thì cũng không thể cao tới 2.995 USD được. Tiếp đến, gói sơn phủ bảo vệ thân xe Simonize Ceramic được hứa hẹn “bảo hành trọn đời” chỉ có ý nghĩa nếu khách hàng muốn giữ chiếc xe này suốt một thời gian dài, chẳng hạn như từ 20 năm trở lên, đồng thời phải thường xuyên mang xe quay lại đại lý để “làm mới” lại lớp phủ. Chưa kể, ngoài thị trường có rất nhiều đơn vị cũng cung cấp giải pháp phủ ceramic có chất lượng tương đương với giá chỉ khoảng 1.500 USD (38,2 triệu đồng). Nổi bật nhất phải kể tới dàn lốp địa hình Falken WildPeak AT kích cỡ 265/70R18. Mặc dù hiệu quả của loại lốp này mang lại cho chiếc xe là rất tích cực, cả về khía cạnh ngoại hình lẫn công năng sử dụng, nhưng giá bán lẻ thực tế mỗi chiếc lốp tại Mỹ chỉ là 280 USD (khoảng 7,14 triệu đồng). Như vậy giá trị của cả bộ lốp đã bị đội lên gấp 4,4 lần. Cuối cùng, dán phim cách nhiệt tối màu thực ra cũng là điều cần thiết tại vùng có khí hậu nhiều nắng như California. Tuy nhiên chẳng mấy ai đồng ý rằng mức giá 2.995 USD riêng cho hạng mục này là hợp lý chút nào. Được biết, riêng tại đại lý Toyota Carlsbad còn có vài chiếc Land Cruiser 250 thế hệ mới nữa và tất cả đều được gắn sẵn phụ kiện, kèm theo mức giá cao hơn nhiều so với con số được Toyota khuyến nghị. Cộng đồng người dùng trên các nền tảng mạng xã hội ở Mỹ cũng đã không ít lần chỉ ra trường hợp “bia kèm lạc” đối với Land Cruiser 250 thế hệ mới tại những đại lý khác. Video: Xem chi tiết SUV Toyota Land Cruiser 250 2024 mới.

