BYD Qin L 2024 - chiếc sedan PHEV thú vị giá khoảng 391 triệu đồng

Vào hôm nay, ngày 20/5/2024 vừa qua, giới truyền thông Trung Quốc đã đưa tin, cũng như hình ảnh chi tiết về việc mẫu xe cỡ trung mới của BYD, chiếc Qin L, đã có mặt tại 1 số đại lý, trước ngày ra mắt chính thức. BYD Qin L 2024 mới dự kiến vào 28/5 này, Được biết, mức giá xe BYD Qin L DM-i plug-in hybrid dự đoán là 120.000 nhân dân tệ (16.600 USD), tương đương 392 triệu đồng. Được biết rằng Qin là dòng xe sedan mang thương hiệu BYD được đặt theo tên của triều đại đầu tiên của Hoàng gia Trung Quốc. Dòng sản phẩm này hiện bao gồm các mẫu Qin Plus EV và Qin Plus DM-i. Trong quý 1 năm 2024, doanh số bán hàng kết hợp thứ ba đạt 107.489 chiếc. Kết quả là Qin Plus trở thành mẫu xe bán chạy nhất tại Trung Quốc. BYD đặt mục tiêu ra mắt một mẫu xe đắt tiền hơn thuộc dòng Qin. Đó là Qin L DM-i. BYD chính thức chia sẻ hình ảnh mẫu sedan Qin L DM-i tại trung tâm đại lý. Mẫu xe này được phát hiện có hai màu thân xe là xám và trắng. Qin L DM-i áp dụng ngôn ngữ thiết kế BYD khác biệt. Về ngoại hình, chiếc xe BYD Qin L mới áp dụng "thẩm mỹ mặt rồng xu hướng quốc gia mới" và lưới tản nhiệt kích thước lớn phía trước được trang trí bằng các yếu tố ma trận điểm bên trong, mang lại hiệu ứng hình ảnh nổi bật. Đồng thời, đèn pha hẹp và sắc nét, được tích hợp cao độ “râu rồng” dạ quang hướng lên trên. Thiết kế tích hợp không chỉ làm cho hình dáng của con rồng trở nên ba chiều hơn mà còn khuếch đại hiệu ứng thị giác theo chiều ngang của mặt trước. Nhìn từ bên hông thân xe, BYD Qin L có đường gân chạy từ chắn bùn trước đến cửa sau khiến thân xe thanh mảnh hơn cùng với các đường gân chìm dưới cửa tạo hiệu ứng cắt ba chiều và làm nổi bật sự mạnh mẽ của xe toàn bộ xe. Đồng thời, áp dụng thiết kế fastback, thể hiện tư thế “cúi thấp”, trẻ trung hơn. Ở phía sau, thiết kế viền vai sau rộng hơn không chỉ tôn lên vẻ mặt trước mà còn tăng thêm sự cơ bắp cho đường viền thân xe. Đồng thời, chiếc xe sử dụng kiểu đèn hậu xuyên suốt, lấy cảm hứng từ các nút thắt của Trung Quốc, khiến nó rất dễ nhận biết. Kích thước chính xác của BYD Qin L DM-i sedan là 4830/1900/1495 mm với chiều dài cơ sở 2790 mm. Để rõ ràng, Qin Plus sedan có kích thước 4765/1837/1495 mm với chiều dài cơ sở 2718 mm. Kích thước tăng lên của Qin L DM-i dẫn đến không gian nội thất rộng rãi. Về nội thất, thiết kế nội thất của Qin L lấy cảm hứng từ những bức tranh phong cảnh Trung Quốc. Sự uyển chuyển của phong cảnh phương Đông được tích hợp công nghệ hiện đại tạo nên một “buồng lái vẽ tranh phong cảnh” mang phong cách cao cấp và sang trọng. Cụ thể, BYD Qin L sử dụng đồng hồ LCD kích thước lớn nằm thẳng hàng và màn hình điều khiển trung tâm có thể xoay mang tính biểu tượng, khiến xe trông rất công nghệ. Đồng thời Vô lăng ba chấu đa chức năng kiểu dáng mới và sạc điện thoại di động không dây cùng các cấu hình khác đã được bổ sung để đáp ứng nhu cầu mua xe của người dùng hiện tại. Tạo tiếng vang cho vẻ ngoài, các chi tiết nút thắt kiểu Trung Hoa cũng được sử dụng nhiều trong thiết kế nội thất của Qin L. Ở khu vực tựa tay trung tâm, cần số đầu cầu pha lê BYD Heart mới với thiết kế mặt cắt ngang có hình dáng độc đáo với các chức năng cốt lõi như khởi động, sang số, và các chế độ lái được tích hợp xung quanh nút pha lê, thuận tiện cho việc điều khiển hàng ngày. BYD Qin L được trang bị hệ thống plug-in hybrid gồm động cơ 1.5L và mô-tơ điện, đồng thời sở hữu công nghệ DM-i hybrid thế hệ thứ năm của BYD. Nó bao gồm động cơ hút khí tự nhiên 1,5 lít cho công suất 99 mã lực kết hợp với động cơ điện sẽ mang đến tổng công suất 215 mã lực. Mẫu sedan BYD Qin L có hai tùy chọn pin LFP do công ty con FinDreams của BYD cung cấp. Gói cấp đầu vào của nó có công suất 10,08 kWh, phù hợp cho phạm vi chạy điện 60 km (CLTC). Biến thể thứ hai có công suất 15,87 kWh (90 km CLTC). Video: Chi tiết xe sedan BYD Qin L 2024 của Trung Quốc.

