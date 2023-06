Lý do hình nộm thử nghiệm va chạm ôtô có giá cả chục tỷ đồng?

Chỉ tính riêng ở Mỹ, mỗi năm có khoảng 6 triệu vụ tai nạn giao thông lớn nhỏ và đó là lý do mà sự an toàn luôn là một trong những yếu tố được khách hàng quan tâm hàng đầu khi chọn mua ôtô. Các chương trình thử nghiệm an toàn như IIHS hay Euro NCAP ngày càng trở nên khó khăn hơn nhằm thúc đẩy các nhà sản xuất chế tạo ra những chiếc xe đáng tin cậy hơn.

Để những bài kiểm tra an toàn mô phỏng được chính xác những vụ tai nạn thực tế, vai trò của hình nộm thử nghiệm ôtô là rất quan trọng. Theo Supercarblondie, những hình nộm này có giá đắt hơn cả những mẫu siêu xe Lamborghini hay Ferrari.

Có nhiều loại hình nộm thử nghiệm va chạm an toàn cho ôtô khác nhau và những mẫu cao cấp nhất có giá lên tới 23,5 tỷ đồng.

Có nhiều loại hình nộm thử nghiệm va chạm khác nhau và được định giá tùy thuộc vào độ phức tạp. Theo các báo cáo, một hình nộm va chạm ôtô đạt chuẩn có giá thấp nhất là 100.000 USD (khoảng 2,35 tỷ đồng) và đắt nhất lên đến hơn 1 triệu USD (23,5 tỷ đồng).

Theo Chris O'Connor, CEO Công ty công nghệ Humanetics, con số đó thực sự không quá đắt đỏ so với giá trị mà những hình nộm này mang lại: “Nghe có vẻ khá đắt, nhưng những hình nộm này có thể tồn tại 25-30 năm. Bên cạnh đó, chúng cực kỳ phức tạp”. Khi chia nhỏ giá tiền theo số lần va chạm, thì thực sự chúng “chỉ có giá vài đồng mỗi lần sử dụng”.

Sid có giá khoảng 400.000 USD (hơn 9 tỷ đồng), được thiết kế hơn 200 cảm biến điện tử nhằm phản ánh phản ứng của cơ thể khi xảy ra va chạm hông. Sid chủ yếu được dùng trong các bài kiểm tra chấn thương ở cổ và đầu.

Trong khi đó, Thor là hình nộm được thiết kế để kiểm tra va chạm trực diện phía trước ôtô . Thor có giá từ 500.000 đến 1 triệu USD (11,7 – 23,5 tỷ đồng).

Thor được hoàn thiện từ hơn 30.000 linh kiện và mất khoảng 6 tháng để chế tạo. Là một trong những hình nộm thử nghiệm cao cấp nhất hiện nay, Thor thậm chí có thể mô phỏng cả “phản ứng sinh học” của con người khi gặp phải tai nạn giao thông. Đồng thời, nhờ có cả cảm biến dây thần kinh, hình nộm này cũng giúp thu thập dữ liệu và đánh giá về các tổn thương khi xảy ra va chạm một các chính xác nhất.



Thor được sản xuất với cả mô hình phiên bản nam và nữ, với những đặc tính khác nhau về các khác biệt sinh học của hai giới như chiều cao, cân nặng, tỷ lệ cơ của hai giới.



Ngoài ra, các hình nộm còn được chế tạo với nhiều kiểu dáng khác nhau, bao gồm trẻ em, người cao tuổi, người béo, người cao đặc biệt… Không chỉ được dùng trong thử nghiệm an toàn xe dân dụng, các hình nộm thử nghiệm va chạm còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác như hàng không, vũ trụ và quân sự.