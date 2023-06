VinFast VF9 "siêu lướt" sẽ được định giá bao nhiêu trên sàn xe cũ?

VinFast VF9 tại Việt Nam sở hữu khối động cơ điện, sản sinh công suất tối đa 402 mã lực, mô-men xoắn tối đa 640 Nm kết hợp với hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong thời gian 6,5 giây. Quãng đường di chuyển tối đa của bản Eco là 485 km/lần sạc đầy, bản Plus là 680 km/lần sạc đầy.

VinFast VF9 đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao của Euro NCAP, ASEAN NCAP và NHTSA. Trên xe có tới 11 túi khí an toàn và gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao, hỗ trợ lái đường cao tốc, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, tự động chuyển làn, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe an toàn phần.