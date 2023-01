Aptera EV - xe ôtô điện cửa cánh bướm chạy cả năm không cần sạc

Aptera EV chạy điện gây chú ý vì chúng được quảng cáo là có thể nạp lại phần lớn năng lượng ngay trong lúc đang sử dụng bình thường, bên cạnh thao tác cắm dây sạc khi dừng đỗ hoàn toàn như phần lớn các mẫu xe điện thông dụng hiện nay. Mới đây nhất, công ty này đã cho công bố phiên bản đặc biệt Launch Edition của dự án xe điện Aptera EV 2024 mới của mình. Đại diện công ty cho biết, trong thời gian qua họ đã nhận được hơn 40.000 đơn đặt hàng cho sản phẩm của mình, nên sẽ trích ra một phần nhỏ trong số đó để tạo nên Aptera EV bản Launch Edition như một cách tri ân những khách hàng đầu tiên, những người đã đặt mua xe từ rất sớm và đương nhiên sẽ được nhận xe sớm nhất. Xe điện của Aptera có thiết kế lạ mắt, đậm chất tương lai với cửa mở lên theo kiểu cánh bướm, 3 bánh xe (2 ở phía trước và 1 ở phía sau), khối lượng siêu nhẹ và có thể đạt hiệu quả khí động học tối ưu. Nhà sản xuất đã cố gắng giảm bớt cân nặng của xe cũng như lực cản khi chạy, với mục tiêu sử dụng năng lượng chỉ bằng 1/4 những gì một chiếc Tesla Model 3 cần đến trong điều kiện giao thông bình thường ở Mỹ. Hệ số cản gió Cd được Aptera tuyên bố là đạt mức 0,13 - khiến mẫu xe điện chạy bằng năng lượng mặt trời này trở thành chiếc xe có hiệu năng khí động học tốt nhất xét trên phạm vi toàn thế giới, nếu được đưa vào sản xuất hàng loạt. Các nhà sản xuất có truyền thống lâu đời như Porsche và Mercedes-Benz đã cố gắng trong nhiều năm nhưng hiện vẫn chưa đạt được con số thấp như vậy. Đó có thể là lý do vì sao Aptera chọn kiểu thiết kế xe 3 bánh và nội thất xe chỉ đủ trang bị 2 chỗ ngồi. Aptera chỉ công bố một vài thông số kỹ thuật cơ bản cho chiếc xe. Cả 3 bánh của xe đều được gắn mô-tơ điện, khiến nó đủ tiêu chuẩn được xếp loại là xe dẫn động AWD, nhưng hãng không tiết lộ mức công suất. Thay vào đó, Aptera cho biết xe có thể đạt vận tốc 100 km/h trong vòng 4 giây, trước khi chạm đến ngưỡng vận tốc tối đa là 162 km/h. Hệ thống pin tích hợp trên xe khi sạc đầy sẽ có đủ năng lượng cho xe đi được tối đa 400 dặm (644 km). Người dùng có thể sạc qua ổ cắm điện dân dụng (bổ sung 13 dặm/21 km mỗi giờ) hoặc bằng sạc nhanh 240-volt (thêm 57 dặm/92 km mỗi giờ) hay thậm chí bằng điện một chiều DC. Bên cạnh đó, các tấm pin mặt trời 700 watt được lắp đặt trực tiếp trên thân xe sẽ bổ sung phạm vi hoạt động lên đến 40 dặm (64 km) mỗi ngày. Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, quãng đường di chuyển một ngày trung bình của một người là khoảng 63 km. Như vậy, nếu sử dụng xe Aptera cho nhu cầu đi lại bình thường, người dân Mỹ có thể vận hành xe mỗi ngày mà không cần phải cắm dây sạc, chỉ dùng đến chức năng nạp năng lượng từ ánh sáng mặt trời là đã đủ. Công ty còn cho biết đã thực hiện nghiên cứu và nhận thấy rằng, ở những địa điểm như New York hoặc Chicago với lượng ánh nắng mặt trời thấp hơn mức trung bình toàn nước Mỹ, chủ sở hữu cũng chỉ cần cắm điện cho xe 3 lần mỗi năm. Ngoài ra, Aptera còn tuyên bố rằng họ đang có sẵn thiết kế xe với cách bố trí pin lớn hơn nữa, có thể chạy được 1.000 dặm (1.609 km) trong một lần sạc. Đó là mức hiệu quả gấp đôi những gì mà các mẫu xe điện hàng đầu trên thị trường đang cung cấp vào lúc này. Nội thất tuy có vẻ không được rộng rãi lắm và chỉ có 2 chỗ ngồi, nhưng tất cả những thứ xa xỉ cần thiết đều được trang bị. Các trang bị tiện nghi tiêu chuẩn bao gồm hệ thống điều hòa, giá để cốc, cụm đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí dùng màn hình cảm ứng 12,8 inch với kết nối Bluetooth và dàn âm thanh hàng hiệu. Khoang chứa hành lý của xe cũng đạt mức 920 lít, tương đương với đối thủ Lucid Air. Aptera không tiết lộ cụ thể bao nhiêu trong số 40.000 đơn đặt hàng đã nhận sẽ là phiên bản Launch Edition, chỉ biết rằng vào thời điểm hiện tại họ vẫn đang kêu gọi đầu tư thêm 50 triệu USD (tương đương 1.172 tỷ đồng) nữa để có thể kịp tiến độ sản xuất lô hàng đầu tiên, dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2023. Sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển cuối cùng, với các quy trình thử nghiệm va chạm và chứng nhận an toàn, Aptera sẽ triển khai sản xuất tại California với quy mô 10.000 xe mỗi năm. "Phiên bản Launch Edition của chúng tôi là cơ hội để thế giới thấy điều gì đó chưa từng tồn tại trước đây", Chris Anthony, đồng sáng lập và đồng CEO Aptera cho biết. "Chúng tôi sẽ đem đến cho mọi người khả năng di chuyển thuận tiện bằng năng lượng mặt trời với chi phí hợp lý." Video: Giới thiệu xe điện Aptera EV bản Launch Edition mới.

