Loạt ôtô mới khan hàng trong tháng cuối cùng giảm phí trước bạ

Video: Xforce và Xpander - chiến lược của Mitsubishi Việt Nam.

Doanh số bán ôtô mới tại Việt Nam trong tháng 10/2024 vừa qua đều ghi nhận giảm so với tháng trước đó. Theo chia sẻ từ phía đại lý, nguyên nhân do nguồn cung không đủ cầu.

Cụ thể, nhân viên tư vấn tại một đại lý Mitsubishi thuộc khu vực miền Nam cho hay, bản tiêu chuẩn GLX của dòng B-SUV Xforce hiện đã "cháy hàng". Khách có nhu cầu mua xe có thể đặt cọc trước song đại lý không chắc lịch về thời gian bàn giao, bởi chưa có thông tin cụ thể từ nhà máy sản xuất. Cũng vì nguồn cung ôtô mới không đủ nên hãng đã "cắt" khuyến mãi của bản GLX từ tháng 9/2024.

Tại một đại lý Mitsubishi thuộc khu vực miền Nam cho hay, bản tiêu chuẩn GLX của dòng B-SUV Xforce hiện đã "cháy hàng".

Trong khi đó, các bản Exceed và Premium hiện còn hàng và được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tương đương mức giảm từ 32 - 34 triệu đồng, tùy phiên bản. Sau ưu đãi, giá xe Mitsubishi Xforce Exceed tiến về tiệm cận với bản GLX (599 triệu đồng). Tuy nhiên, số lượng khá hạn chế.

Tương tự, tình trạng khan hàng cũng đang diễn ra với Mitsubishi Xpander AT lắp ráp trong nước có giá bán lẻ đề xuất 598 triệu đồng. Khách hàng đặt mua phải chờ đến cuối tháng 12 mới có xe. Do đó, hãng không áp dụng ưu đãi cho Xpander AT trong tháng này. Với các tùy chọn MT và AT Premium, nguồn cung tại đại lý vẫn còn và đang được hưởng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ cùng quà tặng giá trị.

Tình trạng khan hàng cũng đang diễn ra với Mitsubishi Xpander AT lắp ráp trong nước, khách hàng đặt mua phải chờ đến cuối tháng 12/2024.

Tại một số đại lý Toyota trên địa bàn TP.HCM, lượng xe Fortuner và Innova Cross bản thuần xăng đều đã hết. Lượng đơn đặt mua xe khá nhiều nên thời gian bàn giao dự kiến kéo dài tới đầu năm 2025. Với Toyota Innova Cross bản HEV ngoại thất màu trắng ngọc trai và đen nguồn cung cũng còn rất ít, chỉ 1-2 xe, trong đó có xe đã nhận cọc.

Ngay cả mẫu xe KIA Sportage lắp ráp trong nước , vốn chủ động về nguồn cung hơn so với sản phẩm nhập khẩu cũng rơi vào tình trạng thiếu hàng. Tuy nhiên, sự khan hiếm của Sportage chỉ mang tính "cục bộ", tức tại một đại lý và một số màu sắc nhất định, không phải diễn ra trên diện rộng.

Tại một số đại lý Toyota trên địa bàn TP.HCM, lượng xe Fortuner và Innova Cross bản thuần xăng đều đã thông báo hết.

Tình trạng thiếu nguồn cung đối với một số mẫu xe "ăn khách" trên thị trường ôtô Việt Nam hiện nay là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bởi, nhu cầu mua xe của người dân thường có xu hướng tăng cao vào dịp cuối năm. Đồng thời, đây cũng là tháng cuối giảm 50% lệ phí trước bạ theo Nghị định 109 của Chính phủ nên khách hàng có tâm lý tăng mua để chạy chính sách.

Khách hàng mua xe nhập khẩu cũng được hưởng lợi từ chương trình dành cho xe lắp ráp, bởi các hãng và đại lý đều đẩy mạnh ưu đãi nhằm gia tăng sức cạnh tranh. Do đó, người mua lo kịch bản "co" hoặc "cắt" khuyến mại đối với các dòng xe nhập khẩu "hot" sẽ diễn ra khi chính sách kết thúc.