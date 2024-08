Video: Trải nghiệm xe đạp trợ lực điện Vinfast VF DrgnFly. Ngày 20/8/2024, hãng xe Việt đã công bố chương trình ưu đãi đặc biệt ô tô điện Vinfast từ 20/8 tới hết ngày 30/11/2024. Theo đó, trong thời gian này, khách hàng mua 4 mẫu ôtô điện VinFast là VF6, VF7, VF8 và VF9 sẽ được tặng 50% lệ phí trước bạ, trừ vào giá bán. Bên cạnh đó, hãng còn tặng thêm các món quà khác dành riêng cho từng dòng xe. Tại Việt Nam, ô tô điện hiện đang được miễn lệ phí trước bạ lần đầu. Tuy nhiên, VinFast vẫn tung ra chương trình khuyến mãi mới này nhằm hưởng ứng chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ dành cho các dòng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đồng thời thúc đẩy chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh”. VinFast ưu đãi 50% phí trước bạ ôtô điện, giá trị gần 140 triệu đồng. Ưu đãi 4 mẫu ô tô điện VinFast sẽ tương ứng với mức lệ phí trước bạ của từng địa phương. VinFast VF6 hiện có giá dao động từ 686 - 866 triệu đồng nên mức ưu đãi lệ phí trước bạ sẽ có giá trị tương đương 34 - 52 triệu đồng. Với VinFast VF7 có giá từ 861 triệu đến 1,236 tỷ đồng, giá trị khuyến mãi tương ứng sẽ là 43 - 74 triệu đồng. Tiếp theo là VinFast VF8 với giá từ 1,079 - 1,569 tỷ đồng. Nhờ chương trình ưu đãi của hãng, khách hàng mua mẫu ô tô điện này sẽ tiết kiệm được số tiền từ 54 - 94 triệu đồng. Trong khi đó, VinFast VF9 có giá dao động từ 1,513 - 2,314 tỷ đồng, tùy theo phiên bản và hình thức mua. Giá trị ưu đãi lệ phí trước bạ của VF9 sẽ từ 76 - 139 triệu đồng. VinFast ưu đãi thêm 50% lệ phí trước bạ cho 4 mẫu ô tô điện với giá trị lên đến gần 140 triệu đồng.

Bên cạnh các ưu đãi kể trên, khách hàng mua xe ô tô điện VinFast còn đang được hưởng những chính sách của chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” như miễn phí sạc tại các trạm sạc công cộng V-GREEN từ nay đến hết ngày 1/7/2025; miễn phí gửi xe dưới 5 tiếng và được ưu tiên chỗ đỗ xe tại các cơ sở thuộc Tập đoàn Vingroup đến hết ngày 1/7/2026; được ưu tiên luồng phục vụ riêng khi sử dụng các dịch vụ của Vingroup,…

Chưa hết, khách hàng là cư dân Vinhomes còn được hưởng thêm các đặc quyền như gửi xe và sạc điện miễn phí; hỗ trợ lắp đặt trụ sạc và chi phí sạc tại nhà; ưu tiên bố trí suất gửi xe ở chung cư (nếu còn chỗ) từ nay đến hết ngày 1/7/2026.

VinFast hiện đang phân phối 7 mẫu ô tô điện ở thị trường Việt Nam, bao gồm VF3, VF5 Plus, VF e34, VF6, VF7, VF8 và VF9. Trong tháng 7/2024, VinFast đã bán được gần 4.000 chiếc ô tô điện cho khách hàng trong nước. Trong đó, có đến gần 2.600 xe là VinFast VF5 Plus. Cộng dồn 7 tháng đầu năm nay, VF5 Plus đạt doanh số lên đến 15.000 xe, bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, vào ngày 20/8/2024, VinFast còn bắt đầu mở bán mẫu xe đạp điện VF DrgnFly tại thị trường Việt Nam với giá 29,69 triệu đồng. Trong giai đoạn từ ngày 20/8 đến hết ngày 15/9, khách hàng đặt cọc mua xe sẽ được tặng bộ phụ kiện chính hãng trị giá 2,5 triệu đồng. VinFast VF DrgnFly được áp dụng chính sách bảo hành 2 năm cho xe và pin. Xe dự kiến sẽ được bàn giao cho khách hàng ngay trong tháng 9/2024.