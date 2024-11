Kia Sorento 2025 vẫn chưa được chấm điểm an toàn cao nhất?

Video: Kia Sorento 2025 đạt danh hiệu Top Safety Pick của IIHS.

Mới đây, Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) - tổ chức hàng đầu về thử nghiệm va chạm và đánh giá an toàn xe tại Bắc Mỹ, đã công bố danh sách các mẫu xe mới được chấm điểm an toàn.

Trong số đó, Kia Sorento 2025 nâng cấp nổi bật lên nhờ sự chú ý đặc biệt từ cả giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng. Đây là một trong những dòng xe bán chạy nhất không chỉ tại Bắc Mỹ mà còn trên nhiều thị trường khác.

Kia Sorento 2025 đạt danh hiệu Top Safety Pick của IIHS nhưng vẫn thiếu điểm để đạt quả đánh giá cao nhất của tổ chức này.

Theo báo cáo của IIHS, Kia Sorento 2025 đạt chuẩn Top Safety Pick, một trong những mức đánh giá an toàn cao nhất mà IIHS đưa ra, chỉ đứng sau chuẩn Top Safety Pick+. Việc đạt được danh hiệu này cho thấy dòng xe SUV cỡ trung của Kia đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn, tuy nhiên vẫn thiếu một chút để đạt mức tối đa.

Báo cáo chi tiết của IIHS cho biết trong bài thử va chạm một phần đầu xe phía trước, dây đai an toàn trượt ra khỏi vùng xương chậu (tiến sang bụng). Yếu tố này khiến người dùng không được bảo vệ đúng cách và do đó dẫn tới "nguy cơ gây thương tích không thể chấp nhận được cho phần đầu và ngực người ngồi sau". Do đó, Kia Sorento 2025 chỉ đạt điểm "vừa đủ" ở hạng mục trên.

Mặc dù không đạt được mức Top Safety Pick+ như kỳ vọng nhưng Kia Sorento 2025 vẫn nằm trong số các mẫu xe đạt điểm cao nhất trong đợt thử nghiệm lần này của IIHS.

Trong nhóm các mẫu xe được đánh giá theo tiêu chuẩn an toàn mới, Kia Sorento là mẫu SUV đạt điểm cao nhất. Ba mẫu xe khác cùng tham gia thử nghiệm là Nissan Altima, Acura ZDX và Honda Prologue đều chỉ đạt chuẩn Top Safety Pick, tương tự như Sorento.

Tuy nhiên, các mẫu xe này thậm chí còn có một số điểm yếu hơn khi tham gia vào các bài thử nghiệm khác. Chẳng hạn, Nissan Altima đã bị đánh giá thấp hơn khi thử nghiệm va chạm ngang hông, một trong các bài thử nghiệm quan trọng của IIHS.