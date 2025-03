Maserati GranCabrio tiêu chuẩn mạnh 490 mã lực, từ 4,58 tỷ đồng

Tại sự kiện The I.C.E. St. Moritz 2025, Maserati đã công bố phiên bản tiêu chuẩn của Maserati GranCabrio 2025 mới, chậm hơn gần một năm so với hai biến thể hiệu suất cao GranCabrio Trofeo và phiên bản chạy điện hoàn toàn GranCabrio Folgore. Đặc biệt phiên bản tiêu chuẩn của cả Maserati GranTurismo lẫn GranCabrio không còn gọi là "Modena" và logo đặc trưng của phiên bản này cũng không xuất hiện trên thân xe. Thay vào đó, Maserati gọi ngắn gọn đây là "GranCabrio 490-CV". Về ngoại thất, GranCabrio bản tiêu chuẩn có thiết kế tương tự GranTurismo Modena trước đây. Mui mềm của xe có thể đóng/mở trong 14 giây, ngay cả khi xe đang di chuyển với tốc độ tối đa 50 km/h. Mẫu xe được giới thiệu với màu sơn xanh Verde Giada, kết hợp cùng mâm Crio kích thước 20 inch ở trục trước và 21 inch ở trục sau, đi kèm cùm phanh màu đen. Nội thất GranCabrio không có sự thay đổi, vẫn trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.2 inch, màn hình trung tâm 12.3 inch và màn hình phụ 8.8 inch. Khách hàng có thể chọn giữa 3 tùy chọn màu nội thất tiêu chuẩn: kem Ghiaccio, đen Nero và nâu Cuoio. Ngoài ra, gói tùy chọn cao cấp Fuoriserie cung cấp nhiều lựa chọn cá nhân hóa để tạo dấu ấn riêng cho người sở hữu. Vật liệu được sử dụng trong nội thất đa phần là ốp sợi carbon bóng hoặc nhám cùng các tùy chọn âm thanh Sonus Faber với 12 loa công suất công suất 695 W và HUD... Về động cơ, GranCabrio bản tiêu chuẩn sử dụng máy V6 twin-turbo 3.0L, sản sinh công suất tối đa 490 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Khả năng tăng tốc của chiếc mui trần này từ 0 lên 100 km/h trong 3,9 giây, tốc độ tối đa 302 km/h – tương đương với thông số của GranTurismo. Tại thị trường Ý, mức giá xe Maserati GranCabrio tiêu chuẩn có mức khởi điểm từ 169.600 Euro (khoảng 183.168 USD tương đương 4,58 tỷ đồng), rẻ hơn 41.200 Euro (khoảng 44.496 USD tương đương 1,11 tỷ đồng) so với phiên bản Trofeo và phiên bản điện Folgore có giá 210.800 Euro (khoảng 227.664 USD tương đương 5,69 tỷ đồng). Video: Chi tiết Maserati GranCabrio Trofeo 2025 mui trần mới.

Tại sự kiện The I.C.E. St. Moritz 2025, Maserati đã công bố phiên bản tiêu chuẩn của Maserati GranCabrio 2025 mới, chậm hơn gần một năm so với hai biến thể hiệu suất cao GranCabrio Trofeo và phiên bản chạy điện hoàn toàn GranCabrio Folgore. Đặc biệt phiên bản tiêu chuẩn của cả Maserati GranTurismo lẫn GranCabrio không còn gọi là "Modena" và logo đặc trưng của phiên bản này cũng không xuất hiện trên thân xe. Thay vào đó, Maserati gọi ngắn gọn đây là "GranCabrio 490-CV". Về ngoại thất, GranCabrio bản tiêu chuẩn có thiết kế tương tự GranTurismo Modena trước đây. Mui mềm của xe có thể đóng/mở trong 14 giây, ngay cả khi xe đang di chuyển với tốc độ tối đa 50 km/h. Mẫu xe được giới thiệu với màu sơn xanh Verde Giada, kết hợp cùng mâm Crio kích thước 20 inch ở trục trước và 21 inch ở trục sau, đi kèm cùm phanh màu đen. Nội thất GranCabrio không có sự thay đổi, vẫn trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12.2 inch, màn hình trung tâm 12.3 inch và màn hình phụ 8.8 inch. Khách hàng có thể chọn giữa 3 tùy chọn màu nội thất tiêu chuẩn: kem Ghiaccio, đen Nero và nâu Cuoio. Ngoài ra, gói tùy chọn cao cấp Fuoriserie cung cấp nhiều lựa chọn cá nhân hóa để tạo dấu ấn riêng cho người sở hữu. Vật liệu được sử dụng trong nội thất đa phần là ốp sợi carbon bóng hoặc nhám cùng các tùy chọn âm thanh Sonus Faber với 12 loa công suất công suất 695 W và HUD... Về động cơ, GranCabrio bản tiêu chuẩn sử dụng máy V6 twin-turbo 3.0L, sản sinh công suất tối đa 490 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Khả năng tăng tốc của chiếc mui trần này từ 0 lên 100 km/h trong 3,9 giây, tốc độ tối đa 302 km/h – tương đương với thông số của GranTurismo. Tại thị trường Ý, mức giá xe Maserati GranCabrio tiêu chuẩn có mức khởi điểm từ 169.600 Euro (khoảng 183.168 USD tương đương 4,58 tỷ đồng), rẻ hơn 41.200 Euro (khoảng 44.496 USD tương đương 1,11 tỷ đồng) so với phiên bản Trofeo và phiên bản điện Folgore có giá 210.800 Euro (khoảng 227.664 USD tương đương 5,69 tỷ đồng). Video: Chi tiết Maserati GranCabrio Trofeo 2025 mui trần mới.