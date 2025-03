Pagani Zonda Tricolore cực hiếm rao bán, không dưới 250 tỷ đồng

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra đời đội máy bay nhào lộn Frecce Tricolori của Không quân Ý, trong năm 2010, hãng Pagani đã tạo ra "siêu phẩm" Zonda Tricolore với chỉ 3 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Mức giá xe Pagani Zonda Tricolore thời điểm đó rơi vào khoảng 1,52 triệu USD (khoảng 38 tỷ đồng). Mới đây, một chiếc Pagani Zonda Tricolore đã được rao bán thông qua nền tảng đấu giá trực tuyến RM Sotheby's. Xe sản xuất từ năm 2010, đã đi được 1.287 km và vẫn trong tình trạng như mới. Ngoại thất sơn màu xanh dương, trắng, đỏ – lấy cảm hứng từ đội Frecce Tricolori, kết hợp với sợi carbon bóng bẩy. Nội thất bọc da sang trọng, điểm nhấn bằng sợi carbon và chỉ khâu tinh tế. Bộ mâm hợp kim nhẹ cùng phanh gốm-carbon màu vàng càng làm chiếc xe thêm nổi bật. Pagani Zonda Tricolore sử dụng động cơ V12, dung tích 7,3 lít do AMG chế tạo, sản sinh công suất tối đa 678 mã lực. Kết hợp cùng hộp số 6 cấp, "siêu phẩm" đến từ Ý chỉ mất 3,4 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 355 km/h. Theo mô tả của cuộc đấu giá, chủ sở hữu mới có thể yêu cầu chuyển đổi hộp số từ số tự động sang hộp số sàn 6 cấp. Đặc biệt hơn, đây không phải là bản nâng cấp của bên thứ 3, mà do chính Pagani thực hiện. Giá xe Pagani Zonda Tricolore cực hiếm này không được công bố, nhưng với độ hiếm, giới chuyên gia dự đoán chiếc xe có thể vượt mức 10 triệu USD (khoảng 250 tỷ đồng). Để so sánh, một chiếc Zonda Cinque khác từng được bán đấu giá hơn 11 triệu USD. Phiên đấu giá Pagani Zonda Tricolore bắt đầu từ ngày 24/2/2025. Với ý nghĩa lịch sử, sản xuất giới hạn và tình trạng hoàn hảo, nó dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể từ các nhà sưu tập trên toàn thế giới. Video: Ngắm chi tiết Pagani Zonda Tricolore cực hiếm chỉ chiếc.

