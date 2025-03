BMW M4 CS Edition VR46 tri ân Valentino Rossi từ 3,95 tỷ đồng

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 46 của tay đua huyền thoại Valentino Rossi, hãng xe sang Đức giới thiệu bộ đôi BMW M4 CS Edition VR46 đặc biệt với Style Edition và Sport Edition. Tay đua huyền thoại Valentino Rossi với 9 lần vô địch MotoGP sau khi giải nghệ từ giải đua môtô danh giá nhất hành tinh, Valentino Rossi tiếp nối đam mê tốc độ với môn thể thức sức bền FIA WEC với chiếc BMW M4 GT3 EVO. BMW M4 CS Edition VR46 2025 mới được phát triển từ phiên bản hiệu suất cao của BMW M4 CS với phong cách "The Doctor", vốn từng xuất hiện trên chiếc Yamaha YZR-M1 và bây giờ là M4 GT3 EVO.BMW M4 CS Edition VR46 phiên bản Style (phong cách) - chiếc coupe hiệu năng cao mang màu sơn xanh nhám Frozen Tanzanite Blue. Tất nhiên con số "46" bắt buộc xuất hiện trên xe với tông màu xanh Frozen Marina Bay Blue. Đối với M4 CS Edition VR46 phiên bản "Sport" (thể thao) sở hữu tông màu chủ đạo xanh Marina Bay Blue. Số đeo may mắn "46" sơn màu xanh đậm Tanzanite Blue. Các chi tiết kẹp phanh, viền mâm có các trang trí đặc trưng, viền cửa sổ... sơn màu vàng chanh quen thuộc của Rossi, thường xuất hiện trên xe đua và trang phục. Phần mui xe trang trí với logo VR46 kích thước lớn màu vàng chanh, đi kèm chữ ký của nhà vô địch thế giới người Italy. Nội thất chiếc BMW M4 CS Edition VR46 mạnh mẽ với tông màu xanh Night Blue. Vô lăng thể thao M Alcantara 3 chấu trang trí với đường chỉ khâu màu vàng. Bộ ghế thể thao bucket seat M Carbon bọc Alcantara màu đen/xanh Night Blue với đường viền trang trí màu vàng Sao Paulo Yellow với chất liệu Alcantara. Logo VR46 cũng xuất hiện trên tựa lưng, bệ bước... Tựa tay trung tâm được ốp carbon, đi kèm logo có dòng chữ "1/46" với số lượng sản xuất giới hạn của phiên bản này. BMW M4 CS Edition VR46 trang bị động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng M TwinPower Turbo 3.0L, sản sinh công suất tối đa 550 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Kết hợp hộp số 8 cấp M Steptronic với tính năng Drivelogic và hệ dẫn động 4 bánh M xDrive. Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây và tốc độ tối đa 302 km/h. BMW M4 CS Edition VR46 được sản xuất giới hạn 46 chiếc cho mỗi phiên bản Style Edition hay Sport Edition. Mức giá của phiên bản này từ 155.000 USD (tương đương 3,95 tỷ đồng), cao hơn 31.500 USD (804 triệu đồng) so với chiếc M4 CS bản tiêu chuẩn. Đối các chủ nhân M4 CS Edition VR46, họ không chỉ sở hữu chiếc xe tuyệt vời mà còn được trải nghiệm đặc biệt tại trường đua VR46 Motor Ranch của Valentino Rossi ở Tavullia, gặp gỡ trực tiếp tay đua huyền thoại này. Bên cạnh đó, còn có thể tranh tài trên đường đua Misano World Circuit Marco Simoncelli với chiếc M4 GT3 EVO. Video: Chi tiết BMW M4 CS Edition VR46 phiên bản đặc biệt được cá nhân hóa theo phong cách tay đua Valentino Rossi.

