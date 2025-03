Lexus LS500 2022 mới cứng, "bỏ xó" 3 năm rao bán 5 tỷ đồng

Theo người bán, lý do chiếc Lexus LS 500 2022 bỏ xó rao bán này có thể xem là "mới 100%" gần như chưa được sử dụng. Hình ảnh đăng tải cho thấy xe không có tem đăng kiểm, điều này đồng nghĩa với việc chiếc sedan hạng sang chưa từng đăng ký biển số hay lăn bánh hợp pháp trên đường. Mức giá xe Lexus LS 500 2022 chuyển nhượng được tiết lộ vào khoảng 5 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với giá bán chính hãng khi mới ra mắt. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao chủ nhân lại không sử dụng chiếc xe trong suốt hơn hai năm qua. Chiếc Lexus LS 500 2022 mới cứng rao bán là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, khác với các mẫu LS 2025 chính hãng hiện nay vốn được nhập khẩu từ Nhật Bản. Xe sở hữu ngoại thất màu đen bóng bẩy, các chi tiết mạ chrome vẫn giữ được tình trạng tốt, không có dấu hiệu xuống cấp. Điều này cho thấy chủ nhân đã bảo quản rất kỹ lưỡng, có thể bằng cách phủ bạt và cất giữ trong garage. Tuy nhiên, do sử dụng hệ thống treo khí nén nên chiếc xe đã bị xẹp xuống do đỗ lâu ngày. Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng, bởi chỉ cần khởi động xe, hệ thống bơm khí sẽ hoạt động trở lại, đưa hệ thống treo về trạng thái bình thường. Khoang nội thất của Lexus LS 500 2022 sử dụng tông màu da bò chủ đạo, mang đến vẻ sang trọng và ấm cúng. Đáng chú ý, các ghế ngồi vẫn còn được bọc ni-lông, giữ nguyên độ căng và không có dấu hiệu xuống cấp. Tuy nhiên, do thời gian dài không sử dụng, vô-lăng có xuất hiện một số vết mốc nhẹ nhưng có thể dễ dàng xử lý bằng cách vệ sinh lại cabin. Xe được trang bị hàng loạt tiện nghi cao cấp như màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống âm thanh Mark Levinson cao cấp, ghế lái chỉnh điện 28 hướng có nhớ 3 vị trí, hệ thống sưởi, làm mát và massage cho tất cả các ghế.Lexus LS 500 đời 2022 sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép, sản sinh công suất 416 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động cầu sau, mang đến trải nghiệm lái mượt mà và mạnh mẽ. Về an toàn, Lexus LS 500 2022 được trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái xe hiện đại như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường, ga tự động thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp và camera 360 độ. Vào thời điểm ra mắt, Lexus LS 500 2022 được phân phối chính hãng tại Việt Nam với mức giá dao động từ 7,28 đến 8,33 tỷ đồng, tùy theo phiên bản nội thất. Như vậy dù chưa sử dụng, chủ nhân chiếc xe vẫn phải chịu lỗ ít nhất 2,28 tỷ đồng so với giá mua ban đầu. Dù đã xuất xưởng hơn hai năm nhưng với tình trạng gần như mới và mức giá hấp dẫn, chiếc sedan hạng sang Lexus LS 500 2022 này là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một mẫu sedan hạng sang với chi phí hợp lý. Bên cạnh đó, do thương hiệu xe sang Lexus chưa ra mắt phiên bản facelift hay thế hệ mới của dòng LS, nên mẫu xe này vẫn giữ nguyên thiết kế và công nghệ hiện đại so với các phiên bản mới nhất trên thị trường. Video: Công nghệ hybrid giúp Lexus LS 500h tiết kiệm hơn xe hạng B?

