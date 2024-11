Honda Việt Nam triệu hồi 11.005 xe CR-V, Civic, Civic Type-R

Video: Honda Việt Nam triệu hồi hơn 14.200 ôtô (Nguồn: THĐT)

Honda Việt Nam (HVN) vừa thông báo về triển khai chiến dịch triệu hồi ôtô Honda liên quan đến việc sửa chữa phụ tùng thước lái của các kiểu loại xe: Honda CR-V năm sản xuất 2023-2024, Honda CIVIC năm sản xuất 2021 – 2023, Honda CIVIC Type-R năm sản xuất 2023-2024 do HVN nhập khẩu và lắp ráp, nhằm đảm bảo chất lượng tối ưu cho Sản phẩm. Chiến dịch triệu hồi được thực hiện nhằm khắc phục hiện tượng: tiếng kêu bất thường hoặc rung khi đánh lái.

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 11.000 xe CR-V, Civic, Civic Type-R.

Tất cả chủ sở hữu của các mẫu ôtô Honda dính lỗi bị ảnh hưởng sẽ được thông báo thông tin chi tiết liên quan đến chiến dịch triệu hồi bởi Nhà Phân phối Ôtô Honda qua thư tay và/hoặc e-mail và/hoặc điện thoại trực tiếp dựa trên thông tin chủ sở hữu của xe đã đăng ký trên hệ thống quản lý khách hàng của HVN. Khách hàng nhận được thông báo nên mang xe đến các Nhà Phân phối Ôtô Honda để được kiểm tra và thay thế phụ tùng.