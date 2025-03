Rolls-Royce Spectre Black Badge chào bán hơn 20 tỷ tại Việt Nam

Chia sẻ về sự ra mắt của Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 mới, ông Chris Brownridge – Giám đốc điều hành Rolls-Royce Motor Cars, khẳng định đây là một trong những tuyên ngôn mạnh mẽ nhất mà hãng từng thực hiện về sức mạnh và mục đích. Theo ông, chiếc xe này được tạo ra dành cho những khách hàng táo bạo, không ngại thể hiện cá tính và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong từng chi tiết. Điểm nổi bật của phiên bản Rolls-Royce Spectre Black Badge siêu sang chạy điện này là màu sơn Vapour Violet, một sắc tím huyền bí lấy cảm hứng từ văn hóa câu lạc bộ thập niên 1980 và 1990. Về thiết kế, xe siêu sang điện Rolls-Royce Black Badge Spectre sở hữu lưới tản nhiệt Pantheon phát sáng mới, gồm nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau như tím Tailored Purple, xanh Charles Blue, xanh Chartreuse, vàng Forge Yellow và xanh Turchese. Mâm xe có kích thước 23 inch giao diện dạng xoáy mới. Các chi tiết kim loại sáng bóng thường thấy trên Spectre như biểu tượng Spirit of Ecstasy, viền tản nhiệt, viền cửa sổ và tay nắm đều đã đổi sang tối màu đúng với tên gọi Black Badge. Dù là xe thuần điện, nhưng Spectre lại sở hữu lưới tản nhiệt kích thước lớn nhất từ trước tới nay, góp phần giảm hệ số cản gió còn 0,25 Cd. Logo "thiếu phụ bay" ở đầu xe cũng được tái thiết kế với phần đầu gối làm cong hơn, giúp chiều cao logo giảm xuống nhằm tối ưu tính khí động học. Sự thay đổi nhỏ này cần đến 830 giờ nghiên cứu trong hầm gió khí động học. Bên trong khoang lái, Rolls-Royce Spectre Black Badge có biểu tượng vô cực bên ghế hành khách và có thể phát sáng vào buổi tối. Giao diện tối màu tổng thể và ốp gỗ Bolivar tại táp lô khắc họa tiết kim cương làm điểm nhấn khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, tổng thể thiết kế vẫn giữ nguyên so với bản thường.Một số điểm nổi bật của Rolls-Royce Spectre vẫn được giữ nguyên trên bản Black Badge gồm hệ thống đèn LED "bầu trời sao trên trần nay kéo xuống cả táp lô (Illuminated Fascia với 5.500 ngôi sao), hay cửa xe (Starlight Door - 4.796 ngôi sao). Hệ thống đèn Starlight Door mô phỏng lại các ngôi sao trên bầu trời đêm tại nhà máy Rolls-Royce ở Goodwood, Anh. Hai màn hình điện tử cỡ lớn đặt sau tay lái và là màn hình trung tâm. Cửa đóng/mở điện. Ngoài ra, biểu tượng vô cực cũng được thêu vào phần da 'Waterfall' tại hàng ghế sau. Tại bảng đồng hồ taplo phía trước, khách hàng có thể tùy chỉnh màu sắc của các thông số kỹ thuật với năm chủ đề: Vivid Grellow, Neon Nights, Cyan Fire, Ultraviolet và Synth Wave thông qua ứng dụng SPIRIT. Về mặt vận hành, Rolls-Royce Spectre Black Badge sử dụng mô-tơ đôi dẫn động 2 cầu cho tổng công suất 650 mã lực, mô-men xoắn 1.075 Nm, cao hơn bản tiêu chuẩn lần lượt 73 mã lực và 175 Nm. Tuy nhiên mức công suất đó chỉ đạt được khi người dùng chọn chế độ vận hành Infinity Mode. Đối với chế độ lái Spirited Mode sẽ giải phóng mô-men xoắn tối đa giúp xe tăng tốc tức thời vượt trội hơn. Khi kích hoạt, Rolls-Royce Spectre Black Badge có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 4,1 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với Spectre tiêu chuẩn. Hệ khung gầm của Rolls-Royce Black Badge Spectre được cải tiến để đảm bảo tương thích công suất mạnh mẽ. Vô lăng được tinh chỉnh độ nặng mang đến cảm giác chắc tay hơn. Hệ thống chống lật cũng được nâng cấp nhằm mang đến độ phản hồi tốt hơn và ổn định hơn cho các thao tác đánh lái. Bên cạnh đó, bộ giảm chấn cũng được điều chỉnh nhằm tăng cường khả năng kiểm soát thân xe, giảm hiện tượng giật khi tăng tốc hoặc giảm tốc. Tại Việt Nam, mức giá xe Rolls-Royce Black Badge Spectre hiện được phân phối chính hãng với mức khởi điểm từ 20.599.700.000 đồng (đã bao gồm VAT). Video: Giới thiệu Rolls-Royce Spectre Black Badge siêu sang chạy điện.

Chia sẻ về sự ra mắt của Rolls-Royce Spectre Black Badge 2025 mới, ông Chris Brownridge – Giám đốc điều hành Rolls-Royce Motor Cars, khẳng định đây là một trong những tuyên ngôn mạnh mẽ nhất mà hãng từng thực hiện về sức mạnh và mục đích. Theo ông, chiếc xe này được tạo ra dành cho những khách hàng táo bạo, không ngại thể hiện cá tính và luôn đòi hỏi sự hoàn hảo trong từng chi tiết. Điểm nổi bật của phiên bản Rolls-Royce Spectre Black Badge siêu sang chạy điện này là màu sơn Vapour Violet, một sắc tím huyền bí lấy cảm hứng từ văn hóa câu lạc bộ thập niên 1980 và 1990. Về thiết kế, xe siêu sang điện Rolls-Royce Black Badge Spectre sở hữu lưới tản nhiệt Pantheon phát sáng mới, gồm nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau như tím Tailored Purple, xanh Charles Blue, xanh Chartreuse, vàng Forge Yellow và xanh Turchese. Mâm xe có kích thước 23 inch giao diện dạng xoáy mới. Các chi tiết kim loại sáng bóng thường thấy trên Spectre như biểu tượng Spirit of Ecstasy, viền tản nhiệt, viền cửa sổ và tay nắm đều đã đổi sang tối màu đúng với tên gọi Black Badge. Dù là xe thuần điện, nhưng Spectre lại sở hữu lưới tản nhiệt kích thước lớn nhất từ trước tới nay, góp phần giảm hệ số cản gió còn 0,25 Cd. Logo "thiếu phụ bay" ở đầu xe cũng được tái thiết kế với phần đầu gối làm cong hơn, giúp chiều cao logo giảm xuống nhằm tối ưu tính khí động học. Sự thay đổi nhỏ này cần đến 830 giờ nghiên cứu trong hầm gió khí động học. Bên trong khoang lái, Rolls-Royce Spectre Black Badge có biểu tượng vô cực bên ghế hành khách và có thể phát sáng vào buổi tối. Giao diện tối màu tổng thể và ốp gỗ Bolivar tại táp lô khắc họa tiết kim cương làm điểm nhấn khác biệt so với bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, tổng thể thiết kế vẫn giữ nguyên so với bản thường. Một số điểm nổi bật của Rolls-Royce Spectre vẫn được giữ nguyên trên bản Black Badge gồm hệ thống đèn LED "bầu trời sao trên trần nay kéo xuống cả táp lô (Illuminated Fascia với 5.500 ngôi sao), hay cửa xe (Starlight Door - 4.796 ngôi sao). Hệ thống đèn Starlight Door mô phỏng lại các ngôi sao trên bầu trời đêm tại nhà máy Rolls-Royce ở Goodwood, Anh. Hai màn hình điện tử cỡ lớn đặt sau tay lái và là màn hình trung tâm. Cửa đóng/mở điện. Ngoài ra, biểu tượng vô cực cũng được thêu vào phần da 'Waterfall' tại hàng ghế sau. Tại bảng đồng hồ taplo phía trước, khách hàng có thể tùy chỉnh màu sắc của các thông số kỹ thuật với năm chủ đề: Vivid Grellow, Neon Nights, Cyan Fire, Ultraviolet và Synth Wave thông qua ứng dụng SPIRIT. Về mặt vận hành, Rolls-Royce Spectre Black Badge sử dụng mô-tơ đôi dẫn động 2 cầu cho tổng công suất 650 mã lực, mô-men xoắn 1.075 Nm, cao hơn bản tiêu chuẩn lần lượt 73 mã lực và 175 Nm. Tuy nhiên mức công suất đó chỉ đạt được khi người dùng chọn chế độ vận hành Infinity Mode. Đối với chế độ lái Spirited Mode sẽ giải phóng mô-men xoắn tối đa giúp xe tăng tốc tức thời vượt trội hơn. Khi kích hoạt, Rolls-Royce Spectre Black Badge có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 4,1 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với Spectre tiêu chuẩn. Hệ khung gầm của Rolls-Royce Black Badge Spectre được cải tiến để đảm bảo tương thích công suất mạnh mẽ. Vô lăng được tinh chỉnh độ nặng mang đến cảm giác chắc tay hơn. Hệ thống chống lật cũng được nâng cấp nhằm mang đến độ phản hồi tốt hơn và ổn định hơn cho các thao tác đánh lái. Bên cạnh đó, bộ giảm chấn cũng được điều chỉnh nhằm tăng cường khả năng kiểm soát thân xe, giảm hiện tượng giật khi tăng tốc hoặc giảm tốc. Tại Việt Nam, mức giá xe Rolls-Royce Black Badge Spectre hiện được phân phối chính hãng với mức khởi điểm từ 20.599.700.000 đồng (đã bao gồm VAT). Video: Giới thiệu Rolls-Royce Spectre Black Badge siêu sang chạy điện.