Kia Sorento hybrid 2023 tiết kiệm xăng, sẽ sớm ra mắt thị trường Việt

Theo kế hoạch trước đó, Kia Sorento phiên bản Hybrid dự kiến sẽ được phân phối tại Việt Nam dự kiến vào quý I/2022. Tuy nhiên, vì nhiều lý do về nguồn cung linh kiện và khảo sát thị trường, đến tận thời điểm tháng 9/2022 này, sale Kia mới bắt đầu nhận đặt cọc Sorento hybrid. Nhiều khả năng phiên bản Hybrid của Sorento sẽ được cho ra mắt thị trường Việt trong quý III năm nay. Sau khi bán ra, Kia Sorento phiên bản Hybrid sẽ bổ sung thêm lựa chọn cho khách hàng, bên cạnh Kia Sorento phiên bản máy xăng 2.5L và máy dầu 2.2L hiện tại. Ngoại trừ hệ truyền động và logo hybrid sau xe, Kia Sorento Hybrid 2023 mới và Kia Sorento đang bán tại Việt Nam gần như sẽ không có điểm gì khác biệt, bao gồm cả trang bị ngoại thất và nội thất. Xe có một số trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý như: cụm công cụ kỹ thuật số 12.3 inch, màn hình thông tin giải trí 10.25 inch tương thích kết nối Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Bose cao cấp với 12 loa, các dịch vụ kết nối liên kết UVO và 8 cổng sạc cho tất cả hành khách cùng với sạc điện thoại thông minh không dây. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa. Xe có cấu hình 6 chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai là 2 ghế ngồi độc lập. Trước Việt Nam, Indonesia là thị trường đầu tiên trong khu vực ASEAN được đón nhận mẫu Kia Sorento Hybrid. Cung cấp sức mạnh cho Kia Sorento Hybrid thế hệ mới là hệ truyền động hybrid kết hợp của động cơ Smartstream G1.6 T-GDI 4 xi-lanh mạnh 179 mã lực/264 Nm và một động cơ điện 44 kW (60 mã lực). Công suất kết hợp vào khoảng 230 mã lực và 350 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp. Về các tính năng an toàn, danh sách các trang bị an toàn trên Sorento Hybrid cũng rất đầy đủ với Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS), bao gồm Hỗ trợ tránh va chạm phía trước, Kiểm soát hành trình thông minh và Hỗ trợ giữ làn đường.Hiện tại, Sorento đang được phân phối trong nước với các tuỳ chọn máy xăng và dầu công nghệ Smartstream mới bao gồm: Xăng 4cyl thẳng hàng 2.5L, hút khí tự nhiên, công suất tối đa 177 mã lực từ 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 232Nm có được tại dải vòng tua 4.000 vòng/phút, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp (6 AT). Kể từ khi được tiết lộ sẽ về Việt Nam vào năm ngoái, Kia Sorento Hybrid đã nhận được nhiều quan tâm, dự kiến trở thành mẫu SUV cỡ D đầu tiên sở hữu hệ thống truyền động kết hợp này. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng khiến nhiều người phải chờ đợi gần 1 năm chưa thấy "tăm hơi" dù thế hệ mới của Sorento đã được KIA THACO cho ra mắt từ lâu. Sự xuất hiện của Kia Sorento hybrid sẽ khiến cho thị trường "xe xanh" Việt Nam sôi động hơn bao giờ hết. Trong đó là sự góp mặt của các dòng VinFast VF bên mảng xe điện và các phiên bản hybrid của Toyota Camry, Corolla Altis, Corolla Cross, cũng như Suzuki Ertiga hybrid... Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Kia Sorento thế hệ mới.

