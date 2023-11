Kia Sorento 2024 thêm phiên bản X-Pro, đấu Hyundai Santafe mới

Nếu như Hyundai trình làng Santa Fe thế hệ mới tại triển lãm Ô tô Los Angeles 2023 thì Kia lại vén màn Sorento nâng cấp. Tương tự Hyundai SantaFe mới, Kia Sorento 2024 mới cũng được giới thiệu ở thị trường nội địa Hàn Quốc vào tháng 8 năm nay. Mỹ là thị trường thứ hai đón nhận mẫu SUV hạng trung này. So với tại Hàn Quốc, mẫu xe SUV Kia Sorento 2024 dành cho thị trường Mỹ có thiết kế về cơ bản là giống hệt. Khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở dải đèn LED định vị ban ngày màu vàng. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United táo bạo hơn, Kia Sorento 2024 sở hữu đầu xe hoàn toàn mới, mang hơi hướng cơ bắp và thể thao hơn. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt "mũi hổ" với thiết kế hầm hố hơn, cụm đèn pha nằm dọc mới và dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Tiếp theo đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng, tích hợp đèn sương mù nằm dọc. Ngoài ra, cản trước còn có ốp màu bạc nhằm tạo ra vẻ ngoài rắn rỏi và cứng cáp hơn cho xe. Thay đổi còn lại của Kia Sorento 2024 nằm ở vành la-zăng, cụm đèn hậu với thiết kế dọc và nối liền với nhau bằng dải đèn vắt ngang cửa cốp cũng như cản sau cải tiến. Bên cạnh đó là 2 màu sơn ngoại thất mới, gồm đỏ Dawning Red và xanh Midnight Lake Blue. Tiến vào bên trong mẫu xe này, người lái sẽ bắt gặp mặt táp-lô mới. Mặt táp-lô đi kèm màn hình cong mới, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Màn hình thông tin giải trí của xe chạy bằng hệ điều hành mới, hứa hẹn tăng tốc độ phản hồi và có tính năng cập nhật phần mềm qua Wifi. Chưa hết, Kia Sorento 2024 tại thị trường Mỹ còn có công nghệ khóa kỹ thuật số, cho phép mở/khóa cửa bằng điện thoại thông minh, và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Trong khi đó, tính năng an toàn của xe được nâng cấp với hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước cải tiến. Những tính năng an toàn như hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ lái trên cao tốc thế hệ thứ 2 và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có khả năng sao chép thói quen tăng tốc/phanh của người lái cũng có trên mẫu xe này. Được phát triển dựa trên bản X-Line, Kia Sorento X-Pro 2024 còn có những chi tiết khác với bản thường như cản trước/sau, baga nóc, lưới tản nhiệt màu đen bóng và khóa vi sai trung tâm. Nội thất của bản X-Pro tạo điểm nhấn bằng ghế bọc da, ốp gỗ open pore cùng sự kết hợp giữa 2 màu sắc là xanh ô liu và xanh nhạt. "Trái tim" của Kia Sorento 2024 ở thị trường Mỹ là 2 loại động cơ xăng 4 xi-lanh với cùng dung tích 2.5L. Động cơ hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 191 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ tăng áp là 281 mã lực và 421 Nm. Động cơ đi với hộp số tự động 8 cấp truyền thống hoặc hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Ngoài ra, xe còn có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD tùy chọn. Trong thời gian tới, mẫu SUV hạng trung này sẽ được bổ sung phiên bản hybrid và plug-in hybrid tiết kiệm xăng hơn. Hiện giá xe Kia Sorento 2024 tại Mỹ chưa được công bố. Video: Xem chi tiết SUV Kia Sorento 2024 nâng cấp.

