Hyundai Việt Nam bùng nổ doanh số bán ôtô trong tháng 11/2024. 

Video: Xem trước Hyundai Creta sắp bán tại Việt Nam.

Theo thông báo kết quả bán hàng ôtô Hyundai tháng 11/2024, Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất với 2.052 xe, tăng trưởng 44% so với tháng 10. Hyundai Tucson đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 1.584 xe, tăng trưởng gần 3 lần so với tháng trước. Hyundai Creta ghi nhận doanh số 1.330 xe bán ra, tăng trưởng 8,3% so với tháng 10, đứng ở vị trí thứ 3.