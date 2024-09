Cận cảnh Hyundai SantaFe 2025 từ 1,069-1,365 tỷ tại Việt Nam

Hôm nay, ngày 18/9/2024, Hyundai Thành Công đã chính thức ra mắt thế hệ mới của dòng xe SantaFe ở thị trường Việt Nam. So với phiên bản cũ, mức khởi điểm của Hyundai SantaFe 2025 mới đã tăng 90 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao nhất của xe đắt hơn trước 96 triệu đồng. Về ngoại hình, mẫu xe SUV Hyundai SantaFe 2025 còn lột xác về mặt thiết kế và trang bị. Mẫu xe này được áp dụng phong cách thiết kế vuông vức, bề thế như SUV hạng sang Range Rover. Bên ngoài, xe sở hữu nhiều chi tiết thiết kế hình chữ "H" mới như đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ, cản trước và đèn hậu, mang đến tính nhận diện cao hơn. Dù ở phiên bản nào, xe cũng dùng đèn pha LED thông minh thích ứng. Thêm vào đó là các loại vành la-zăng với đường kính 18 inch, 20 inch và 21 inch, tùy theo phiên bản. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này có vành la-zăng lớn đến vậy ở thị trường Việt Nam. Tuy có thiết kế vuông thành sắc cạnh hơn thế hệ cũ nhưng Hyundai SantaFe 2025 lại có hệ số lực cản gió 0,298 Cd. Có được kết quả đó là nhờ phần lưới tản nhiệt với chức năng đóng/mở thông minh tùy vào chế độ vận hành. Khu vực gây tranh cãi nhất về mặt thiết kế của mẫu SUV hạng trung này chính là phía sau. Tại đây, xe được trang bị cửa cốp phẳng và lớn hơn thế hệ cũ. Sở dĩ hãng Hyundai chọn thiết kế cửa cốp này là để mở rộng khoang hành lý, tăng sự thực dụng cho Santa Fe thế hệ thứ 6. So với thế hệ cũ, Hyundai SantaFe 2025 dài hơn 45 mm và cao hơn 50 mm. Kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.780 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 50 mm lên 2.815 mm Nhờ sự thay đổi về kích thước mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn cho SantaFe mới. Bên trong mẫu xe này là 2 cấu hình ghế, bao gồm 2+2+2 (6 chỗ) và 2+3+2 (7 chỗ). Tương tự ngoại thất, nội thất của xe cũng có những chi tiết với thiết kế hình chữ "H" như cửa gió điều hòa, chỉ thêu trên ghế và họa tiết dập chìm ở lưng ghế. Bên trong nội thất, người dùng sẽ bắt gặp những trang bị mới như vô lăng 3 chấu theo phong cách Range Rover, màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô, tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch. Tiếp đến là cần số điện tử nằm trên cột vô lăng và hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập, chỉnh bằng màn hình cảm ứng ở cụm điều khiển trung tâm, gợi liên tưởng đến những mẫu xe sang. Xe có những trang bị tiêu chuẩn như sạc điện thoại không dây, phanh tay tự động và gạt mưa tự động. Ở bản cao hơn, xe có thêm những trang bị tiện nghi như gương chiếu hậu kỹ thuật số, cửa sổ trời độc lập ở khoang lái, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD và đèn viền nội thất đa sắc. Với Hyundai SantaFe 2025 bản Caligraphy 2.5 6 chỗ, xe được trang bị 2 ghế thương gia ở giữa, chỉnh điện riêng. Đây là mẫu SUV hạng D đầu tiên ở Việt Nam có phiên bản 6 chỗ. Xe có những trang bị an toàn như hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ khởi hành ngang, hỗ trợ xuống dốc, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ tránh điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường,... Đặc biệt, Hyundai SantaFe 2025 tại Việt Nam đã có thêm phiên bản 6 chỗ tương tự xe ở thị trường Hàn Quốc. Tuy nhiên, xe lại bị cắt phiên bản máy dầu đúng như dự đoán từ ban đầu. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến doanh số của Hyundai Santa Fe 2025 vì bản máy dầu rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai SantaFe 2025 sẽ là 2 loại động cơ xăng. Đầu tiên là động cơ Smartstream Theta III với 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.5L ở các bản Exclusive, Prestige, Calligraphy 2.5 7 chỗ và Calligraphy 2.5 6 chỗ. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, động cơ này cho công suất tối đa 194 mã lực tại tua máy 6.100 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Trong khi đó, bản Calligraphy 2.5 Turbo dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 281 mã lực tại tua máy 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại tua máy 1.700 - 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 8 cấp. Mức giá xe Hyundai SantaFe 2025 cho 5 phiên bản có mức bán ra dao động từ 1,069 - 1,365 tỷ đồng. Hiện xe đã bắt đầu có mặt tại các đại lý trên toàn quốc. Xe tiếp tục cạnh tranh với những đối thủ như Kia Sorento và Mazda CX-8 trong phân khúc SUV cỡ D 7 chỗ ngồi. Video: Giới thiệu Hyundai SantaFe 2025 hoàn toàn mới.

