Video: Đánh giá Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam.

Theo khảo sát, hiện Hyundai Accent tại Việt Nam đang được nhiều đại lý áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá bằng nhiều hình thức khác nhau, cho tất cả các phiên bản.

Cụ thể, tại một số đại lý khu vực Hà Nội, Hyundai Accent phiên bản MT đang được giảm 20 triệu đồng xuống còn 419 triệu đồng, phiên bản AT được giảm 35 triệu đồng xuống còn 454 triệu đồng; phiên bản AT Đặc biệt được bán với giá 496 triệu đồng tương đương với mức giảm 33 triệu đồng và bản AT cao cấp được giảm 35 triệu đồng xuống còn 537 triệu đồng.

Ngoài giảm giá Hyundai Accent 2024 bằng tiền mặt, khách hàng còn nhận được một số quà tặng phụ kiện như lót sàn, nước hoa, ô che mưa, thẻ bảo dưỡng trị giá 20 triệu đồng….Trong khi đó, tại khu vực Tp. HCM, khách hàng mua Hyundai Accent cũng nhận được ưu đãi từ 5 – 10 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Hyundai Accent giảm 35 triệu đồng, "đua doanh số" Toyota Vios.

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá xe Hyundai Accent có giá dao động từ 419 – 537 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây sẽ là lợi thế của Hyundai Accent so với các đối thủ trong cùng phân khúc như Toyota Vios hay Honda City dù 2 mẫu xe này đã được các đại lý áp dụng ưu đãi giảm giá khoảng 30 triệu đồng thời điểm đầu tháng 12/2024.

Hyundai Accent 2024 vừa tung ra thị trường Việt Nam thuộc thế hệ mới nhất, cạnh tranh trực tiếp với Honda City, Toyota Vios. Thiết kế hoàn toàn mới cùng nội thất trang bị đầy đủ tiện nghi giúp mẫu xe này được chú ý trong phân khúc sedan hạng B thời gian qua.

Xe trang bị động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, có công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 144 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số IVT. Phiên bản cao cấp của mẫu xe này trang bị công nghệ an toàn chủ động Hyundai Smartsense với những tính năng nổi bật như hệ thống phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo kiêm hỗ trợ tránh va chạm trong điểm mù, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường…

Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 10 vừa qua, doanh số Hyundai Accent đạt 9.625 xe, ít hơn Vios gần 1.000 xe và tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 trong phân khúc. Với ưu đãi từ đại lý, Hyundai Accent được kỳ vọng sẽ lấy lại vị thế ngôi đầu trong những tháng cuối năm 2024.