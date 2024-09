"Soi" Hyundai Creta N Line 2025 động cơ 1.6L mượn từ Tucson

Đáng chú ý, phía đuôi chiếc xe Hyundai Creta N Line 2025 mới này lại xuất hiện huy hiệu 1.6TGDi. Khả năng đây là tùy chọn động cơ mới của Creta N Line 2025 được “vay mượn” từ đàn anh Tucson. Nếu đúng như vậy thì có thể động cơ này sẽ cho công suất tối đa đạt 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm. Dự kiến động cơ đi cùng hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp. Không chỉ có động cơ mới, chiếc xe SUV Hyundai Creta N Line 2025 xuất hiện tại Brazil còn sở hữu bộ mâm hợp kim 18 inch, khác hẳn so với bản ra mắt thị trường Ấn Độ hồi đầu năm. Ngoài hai khác biệt trên, các chi tiết và trang bị trên Creta N Line 2025 tại Brazil vẫn giống bản tại Ấn Độ. So với phiên bản thông thường, bản Hyundai Creta N-Line có phần hầm hố và thể thao hơn nhờ thiết kế lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau vuông vức hơn. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ khuếch tán gió phía sau và hai đầu ống xả. Logo N-Line được xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau như cửa cốp hậu, chắn bùn trước và lưới tản nhiệt giúp người dùng dễ dàng phân biệt bản thể thao với bản thường. Về nội thất, Hyundai Creta N-line cũng sở hữu khoang cabin thể thao, cá tính hơn các phiên bản thông thường nhờ các điểm nhấn màu đỏ ở viền màn hình cảm ứng trung tâm, cửa gió điều hòa và cần số. Không chỉ vậy, ghế ngồi và cần số cũng được nhấn nhá bằng các đường chỉ khâu màu đỏ nổi bật. Xe được trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại như: bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch nối liền với nhau thành một cụm trên mặt táp-lô, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh. Ngoài ra, xe cũng được trang bị ghế lái chỉnh điện, điều hòa không khí tự động hai vùng độc lập, hệ thống lọc không khí, phanh tay điện tử, hệ thống âm thanh Bose, đèn viền nội thất… Về trang bị an toàn, sở hữu gói an toàn chủ động ADAS bao gồm các tính năng như: phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường… kèm 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp và phanh đĩa trên cả 4 bánh. Hiện mức giá xe Hyundai Creta N-Line 2025 này chưa công bố. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Creta N Line 2025 mới.

Đáng chú ý, phía đuôi chiếc xe Hyundai Creta N Line 2025 mới này lại xuất hiện huy hiệu 1.6TGDi. Khả năng đây là tùy chọn động cơ mới của Creta N Line 2025 được “vay mượn” từ đàn anh Tucson. Nếu đúng như vậy thì có thể động cơ này sẽ cho công suất tối đa đạt 178 mã lực, mô-men xoắn 265 Nm. Dự kiến động cơ đi cùng hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp. Không chỉ có động cơ mới, chiếc xe SUV Hyundai Creta N Line 2025 xuất hiện tại Brazil còn sở hữu bộ mâm hợp kim 18 inch, khác hẳn so với bản ra mắt thị trường Ấn Độ hồi đầu năm. Ngoài hai khác biệt trên, các chi tiết và trang bị trên Creta N Line 2025 tại Brazil vẫn giống bản tại Ấn Độ. So với phiên bản thông thường, bản Hyundai Creta N-Line có phần hầm hố và thể thao hơn nhờ thiết kế lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau vuông vức hơn. Ngoài ra, xe còn được trang bị bộ khuếch tán gió phía sau và hai đầu ống xả. Logo N-Line được xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau như cửa cốp hậu, chắn bùn trước và lưới tản nhiệt giúp người dùng dễ dàng phân biệt bản thể thao với bản thường. Về nội thất, Hyundai Creta N-line cũng sở hữu khoang cabin thể thao, cá tính hơn các phiên bản thông thường nhờ các điểm nhấn màu đỏ ở viền màn hình cảm ứng trung tâm, cửa gió điều hòa và cần số. Không chỉ vậy, ghế ngồi và cần số cũng được nhấn nhá bằng các đường chỉ khâu màu đỏ nổi bật. Xe được trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại như: bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10,25 inch nối liền với nhau thành một cụm trên mặt táp-lô, hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh. Ngoài ra, xe cũng được trang bị ghế lái chỉnh điện, điều hòa không khí tự động hai vùng độc lập, hệ thống lọc không khí, phanh tay điện tử, hệ thống âm thanh Bose, đèn viền nội thất… Về trang bị an toàn, sở hữu gói an toàn chủ động ADAS bao gồm các tính năng như: phanh tự động khẩn cấp, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường… kèm 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp và phanh đĩa trên cả 4 bánh. Hiện mức giá xe Hyundai Creta N-Line 2025 này chưa công bố. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Creta N Line 2025 mới.