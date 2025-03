Lynk & Co 900 sắp về Việt Nam, chạy tới 280km "không ăn xăng"

Chiếc crossover plug-in hybrid là Lynk & Co 900 2025 mới đã được tiết lộ tại Trung Quốc với bộ pin Freevoy 52,38 kWh từ CATL. Nó có phạm vi chạy bằng điện là 280 km trong điều kiện CLTC. Hơn nữa, chiếc xe có thể sạc từ 20 đến 80% trong 17 phút. Mới đây, mẫu xe SUV Lynk & Co 900 đã gia nhập thị trường Trung Quốc, và nhiều khả năng sẽ sớm được mang về Việt Nam để giới thiệu. Lynk & Co 900 là mẫu SUV chủ lực của thương hiệu này với hệ truyền động plug-in hybrid. Lần đầu tiên được tiết lộ tại Trung Quốc vào tháng 1 \/025. Mẫu xe lớn này sẽ ra mắt thị trường vào tháng này. Trước đó, Lynk & Co 900 được tiết lộ có công suất lên tới 630 kW (845 mã lực). Hơn nữa, đây là chiếc xe sản xuất hàng loạt đầu tiên có Nvidia Drive Thor SoC với sức mạnh tính toán là 1.000 TOPS. Lynk & Co 900 là chiếc xe đầu tiên của thương hiệu này sử dụng pin chứa natri Freevoy từ CATL. Đây là gói LFP có dung lượng 52,38 kWh. Khi sạc đầy, Lynk & Co 900 có thể chạy tới 280 km trong điều kiện CLTC. Pin Freevoy hỗ trợ công nghệ sạc 4C. Điều đó có nghĩa là tốc độ sạc nhanh gấp bốn lần dung lượng. Do đó, Lynk & Co 900 sạc từ 20 đến 80% trong 17 phút. Pin Freevoy được phát triển dành riêng cho xe PHEV để mang lại trải nghiệm “giống BEV”. Pin cũng tích hợp công nghệ ion natri, cho phép xả ở nhiệt độ cực lạnh đến -40°C và sạc ở điều kiện thấp tới -30°C. Nhờ có động cơ xăng dưới nắp ca-pô, Lynk & Co 900 có phạm vi hỗn hợp là 1.443 km. Chiếc crossover này có ba biến thể hệ truyền động. Lynk & Co 900 cơ bản có động cơ 1,5 lít kết hợp với hai động cơ điện. Tổng công suất đầu ra của hệ thống là 530 kW (711 mã lực). Tiếp theo là bản trang bị động cơ xăng dung tích 2.0 lít với hai động cơ điện cho công suất 540 kW (724 mã lực). Phiên bản Lynk & Co 900 hàng đầu sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2 lít và ba động cơ điện (một ở trục trước và hai ở trục sau). Tổng công suất cực đại của hệ thống đạt 630 kW (845 mã lực). Do đó, Lynk & Co 900 có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong 4 giây. Lynk & Co 900 là một chiếc crossover lớn với thiết kế ngoại thất lấy cảm hứng từ Range Rover. Nó dựa trên kiến trúc SPA Evo và tự hào có kích thước lớn 5240/1999/1810 với chiều dài cơ sở 3160 mm. Nó tích hợp hệ thống kiểm soát giảm xóc liên tục CDC và hệ thống treo khí hai buồng. Bên trong, Lynk & Co 900 sử dụng 2 màn hình 30 inch có độ phân giải lên đến 6K. Bảng điều khiển trung tâm của Lynk & Co 900 cũng có cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,66 inch. Hàng ghế thứ hai của chiếc xe hàng đầu này có thể xoay 180 độ. Hiện mức giá xe Lynk & Co 900 2025 chưa công bố. Video: Xem chi tiết xe SUV Lynk & Co 900 PHEV 2025 tại Trung Quốc.

