Cận cảnh Honda CGX150 hơn 70 triệu, đầu tiên về Việt Nam

Mẫu xe môtô cỡ nhỏ phong cách cổ điển Honda CGX150 2025 mới vừa được Rebel Motor, một đơn vị nhập khẩu và phân phối xe máy đưa về Việt Nam. Xe có 2 phiên bản gồm Classic và Special. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là những chiếc Honda CGX150 đầu tiên về Việt Nam. Honda CGX150 tại Việt Nam do liên doanh Wuyang-Honda sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu tháng 8/2024. Mẫu xe này nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam từ đầu năm 2025, dù vậy sau khi hoàn tất thủ tục thông quan, đăng kiểm… đến nay mới chính thức ra mắt. Được giới đam mê môtô xe máy ví von như một phiên bản giá rẻ hay "đàn em" của Honda CB350 H'ness đang bán chính hãng tại Việt Nam, Honda CGX150 mang phong cách đặc trưng của dòng môtô cổ điển (classic). Honda CGX150 sở hữu cụm đèn pha, đèn xi-nhan dạng tròn viền mạ crome, tất cả đều dùng đèn LED. Đồng hồ hiển thị tin LCD đơn giản dễ quan sát, bình xăng hình giọt nước kết hợp nắp bình xăng kiểng đặt bất đối xứng đẹp mắt, gương chiếu hậu dạng tròn đậm chất cổ điển. Những chi tiết này kết hợp vành nan hoa kích thước 17 inch cho cả trước và sau, phuộc trước là loại ống lồng truyền thống, phía sau là lò xo đôi và yên xe liền khối, bọc da cùng một số chi tiết mạ crôm sáng bóng… tôn lên nét cổ điển, đặc trưng cho Honda CGX150. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.960 x 780 x 1.014 mm, chiều dài cơ sở 1.308 mm và nặng 125 kg. Bình xăng dung tích 14 lít. Chiều cao yên 740mm phù hợp với thể trạng của người Việt. Trang bị "dàn chân" phía trước của xe với hệ thống phuộc ống lồng, trong khi phía sau là giảm xóc lò xo đôi. Mâm xe nan hoa kích thước 17 inch, phanh đĩa trước sau, nhưng chỉ có phanh trước trang bị công nghệ chống bó cứng phanh ABS. Xe gắn động cơ xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 149 cc, công suất 11,8 mã lực và mô-men xoắn 12,5 Nm. Hộp số côn tay 5 cấp. Tốc độ tối đa 98 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ khoảng 1,93 lít/100km. Xe có thể leo dốc cao 30 độ. Trên Honda CGX150 bản Special, xe được phối màu sặc sỡ hơn. Khung xe sơn đỏ, trong khi bình xăng và yên xe phối các màu xanh dương, đỏ, xám, đen. Bản này có thể biến hóa thành phong cách cafe racer với phần gù có thể tháo lắp ở phía sau yên và gương gắn gù tay lái. Mức giá xe Honda CGX150 2025 tại Việt Nam được nhà phân phối Rebel Motor công bố từ 70 triệu đồng cho bản Classic, còn phiên bản đặc biệt Special theo phong cách cafe racer phóng khoáng khoảng trên 75 triệu đồng. CGX150 do liên doanh Wuyang-Honda sản xuất tại Trung Quốc, ra mắt lần đầu tháng 8/2024 và mở bán một tháng sau đó với giá 10.080-11.580 nhân dân tệ, tương đương 35,5-40,8 triệu đồng. So sánh giữa hai thị trường, giá bán chênh lệch khoảng gần gấp đôi. Honda CGX150 về Việt Nam được định hướng đến nhóm khách hàng trẻ, những người mới tiếp cận dòng xe côn tay và ưa thích dòng môtô thể thao cổ điển với chi phí sở hữu thấp. Xe cạnh tranh trực tiếp với Kawasaki W175 (giá 78,8 triệu đồng) và Yamaha XS155R (giá 77 triệu đồng). Video: Xem chi tiết xe môtô Honda CGX150 2025 tại Việt Nam.

