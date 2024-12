Cận cảnh dàn xe trăm tỷ bị tịch thu của Tiktoker Mr Pips

Công an TP Hà Nội mới đây đã công bố thông tin bắt giữ Phó Đức Nam (30 tuổi, ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nam được nhiều người biết đến với kênh Tiktok Mr Pips, đăng tải nhiều clip thể hiện độ ăn chơi và khoe tiền, khoe xe. Bước đầu, cơ quan công an đã khởi tố 31 bị can, đồng thời xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc, số tài sản thu giữ khoảng 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản. Đáng chú ý, số ôtô của Mr Pips bị thu giữ trong đường dây này có những chiếc xe siêu sang, siêu xe đắt đỏ như: Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG G 63, Lamborghini Urus, Jaguar F-Type, Porsche Taycan, Porsche 911, Nissan G-TR R35 hay Ferrari Roma... Giá trị của những chiếc siêu xe và xe sang này dao động từ khoảng gần 10 tỷ cho đến 40 tỷ đồng. Theo công an, Nam liên kết với Lê Khắc Ngọ (tức "Mr Hunter", 34 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại TP Phnom Penh (Campuchia) để chỉ đạo thành lập nhiều công ty ma tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh bất hợp pháp. Đồng thời, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Thủ đoạn của đường dây này là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Khi xác định được người bị hại đã cạn vốn, nhóm lừa đảo này sẽ chặn số, cắt liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Video: Soi dàn siêu xe của 'siêu lừa' Mr.Pips

Công an TP Hà Nội mới đây đã công bố thông tin bắt giữ Phó Đức Nam (30 tuổi, ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nam được nhiều người biết đến với kênh Tiktok Mr Pips, đăng tải nhiều clip thể hiện độ ăn chơi và khoe tiền, khoe xe. Bước đầu, cơ quan công an đã khởi tố 31 bị can, đồng thời xác định 2.661 bị hại trên toàn quốc, số tài sản thu giữ khoảng 5.200 tỷ đồng. Trong đó, 316 tỷ đồng trong tài khoản; 9 tỷ đồng trái phiếu; 200 tỷ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỷ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng trị giá khoảng 300 tỷ đồng; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong toả 125 bất động sản. Đáng chú ý, số ôtô của Mr Pips bị thu giữ trong đường dây này có những chiếc xe siêu sang, siêu xe đắt đỏ như: Rolls-Royce Cullinan, Mercedes-AMG G 63, Lamborghini Urus, Jaguar F-Type, Porsche Taycan, Porsche 911, Nissan G-TR R35 hay Ferrari Roma... Giá trị của những chiếc siêu xe và xe sang này dao động từ khoảng gần 10 tỷ cho đến 40 tỷ đồng. Theo công an, Nam liên kết với Lê Khắc Ngọ (tức "Mr Hunter", 34 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại TP Phnom Penh (Campuchia) để chỉ đạo thành lập nhiều công ty ma tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh bất hợp pháp. Đồng thời, các đối tượng đã tạo lập, quản lý 5 trang mạng có giao diện tiếng Anh để người tham gia hiểu lầm là giao dịch trên các sàn quốc tế, có uy tín, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Thủ đoạn của đường dây này là cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt. Khi xác định được người bị hại đã cạn vốn, nhóm lừa đảo này sẽ chặn số, cắt liên lạc để chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Video: Soi dàn siêu xe của 'siêu lừa' Mr.Pips