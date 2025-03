Toyota Land Cruiser Prado 2025 hơn 4 tỷ "biển xịn" về nhà Văn Quyết

Mới đây, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã hoàn tất việc mua chiếc SUV Toyota Land Cruiser Prado 2025 tại một địa lý tư nhân tại Hà Nội. Chiếc xe Toyota Land Cruiser Prado của Văn Quyết mua thuộc phiên bản Full Option với điểm khác biệt là dùng cửa sổ trời toàn cảnh. Theo phía đại lý bán xe cho biết, "Cầu thủ Văn Quyết đã đặt xe cách đây 1 tháng và bán lại chiếc Land Rover Range Rover Autobiography Sport đời 2012 cho đại lý. Chiếc Toyota Land Cruiser Prado 2025 mới màu đen này đúng phong cách yêu thích của Văn Quyết, cùng chiếc biển số đẹp có dãy số tứ quý 8 định danh cá nhân". Mức giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2025 mà Văn Quyết đã chi ra để sở hữu khoảng 4,3 tỷ đồng để sở hữu. Trong khi đó, giá niêm yết từ Toyota Việt Nam cho Prado 2024 là 3,48 tỷ đồng cho bản Full và thấp hơn 20 triệu đồng cho bản cửa sổ trời đơn. So với đời cũ, mức giá mới tăng tới 800 triệu đồng.Văn Quyết tậu Toyota Land Cruiser Prado 2025 cả lăn bánh chi phí khoảng 3,85 tỷ đồng, thêm các khoản thuế và phí. Tuy nhiên, do "khan hàng" trên toàn cầu nên ngay tại Việt Nam, khách hàng thường phải chi thêm số tiền khoảng 500 triệu đồng để nhận xe sớm. Như vậy, với số tiền 4,3 tỷ đồng mua xe, cầu thủ Văn Quyết cũng không ngoại lệ vì muốn nhận xe sớm. Toyota Land Cruiser Prado 2025 của Văn Quyết là mẫu xe mới ra mắt vào cuối tháng 10/2024 và là thế hệ mới nhất hiện tại. Xe nổi bật với thiết kế vuông vức và được tối ưu cho địa hình. Vào bên trong, không gian nội thất của Prado 2025 cho cảm giác khỏe khoắn, hiện đại vượt trội so với thế hệ cũ. Nội thất xe có điểm nhấn ở hệ thống bảng đồng hồ số và màn hình giải trí lớn 12,3 inch, cùng với vô-lăng điều chỉnh điện. Các tính năng như kết nối điện thoại không dây, gương chiếu hậu điện tử (dựa vào camera), điều hòa tự động 3 vùng, khả năng sưởi/làm mát cho hàng ghế thứ hai và hệ thống cách âm chủ động cũng được trang bị đầy đủ. Về hiệu suất, Toyota Land Cruiser Prado 2025 được trang bị động cơ xăng mới 2.4L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, mang lại công suất lên đến 267 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 430Nm. Xe còn được trang bị hệ thống treo thích ứng và bốn chế độ lái khác nhau để phù hợp với nhiều địa hình. Trang bị an toàn trên xe nổi bật với gói công nghệ Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng hiện đại như cảnh báo va chạm trước, cảnh báo khi lệch làn, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hệ thống hỗ trợ ra vào xe an toàn... Ngoại hình Toyota Land Cruiser Prado 2025 mới nhờ vào sự thay đổi toàn diện từ thiết kế ngoại thất đến trang bị bên trong. Với kiểu dáng thể thao hơn, xe sở hữu nhiều đường nét dứt khoát, phù hợp với phong cách địa hình mà người tiêu dùng Việt Nam đang yêu thích. Vào đầu tháng 3/2025 vừa qua, Toyota Land Cruiser Prado 2025 đã bổ sung thêm phiên bản M tại thị trường Việt Nam. Phiên bản này có giá niêm yết là 3,460 tỷ đồng. Điểm khác biệt duy nhất trên phiên bản M là xe chỉ được lắp cửa sổ trời đơn, thay vì toàn cảnh. Tất cả những thông số còn lại đều giữ nguyên. Video: Đánh giá Toyota Land Cruiser Prado thế hệ mới tại Việt Nam.

