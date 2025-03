Ôtô Hàn, Nhật không "đua" được VinFast VF5 của Việt Nam

Video: Đánh giá nhanh Wuling Bingo và soi sang Vinfast VF5.

Trong tháng 2/2025 vừa qua, toàn bộ các mẫu xe trong phân khúc SUV hạng A đều sụt giảm, bao gồm cả "ông vua doanh số" VinFast VF5 tại Việt Nam. Điều này cũng dễ hiểu vì tháng 2 vốn trùng với thời điểm Tết Nguyên đán.

VinFast VF5: 3.000 xe

Tương tự tháng liền trước, VinFast VF5 cũng bỏ xa các đối thủ Hàn, Nhật về mặt doanh số. Theo đó, trong tháng 2/2025, mẫu ôtô điện "made in Vietnam" này bán ra 3.000 chiếc, giảm 9,9% so với tháng liền trước. Không chỉ dẫn đầu trong phân khúc SUV hạng A, VF5 còn bán chạy thứ 2 trên toàn thị trường, chỉ sau người anh em VF3. Thậm chí, doanh số của VF5 còn gấp nhiều lần so với kết quả cộng dồn của các đối thủ cộng lại.

Không chỉ dẫn đầu trong phân khúc SUV hạng A, VF5 còn bán chạy thứ 2 trên toàn thị trường, chỉ sau người anh em VF3.

Kể từ tháng 3/2025, VinFast VF5 chỉ được bán với hình thức mua xe kèm pin. Đồng thời, giá bán kèm pin của mẫu ôtô điện này cũng giảm 11 triệu xuống còn 529 triệu đồng. Bên cạnh giá bán hợp túi tiền, xe còn sở hữu chính sách bảo hành dài và miễn phí sạc pin đến hết 30/06/2027.

Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Việt sẽ nhận về mẫu SUV hạng A được trang bị mô-tơ điện có công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, mạnh nhất trong phân khúc SUV hạng A ở Việt Nam . Phạm vi di chuyển sau một lần sạc đầy theo chu trình thử nghiệm NEDC của xe đạt 326,4 km.

Kia Sonet: 395 xe

Trong tháng 2/2025, Kia Sonet tiếp tục là mẫu SUV hạng A dùng động cơ đốt trong bán chạy nhất tại Việt Nam. Xe sở hữu doanh số 395 chiếc, giảm 6,1% so với tháng 1/2025.

Với giá bán dao động từ 539 - 624 triệu đồng, Kia Sonet hiện là mẫu SUV hạng A đắt nhất Việt Nam. Bù lại, xe sở hữu thiết kế hiện đại và trang bị tiện nghi khá đầy đủ trong phân khúc.

Trong tháng 2/2025, Kia Sonet tiếp tục là mẫu SUV hạng A dùng động cơ đốt trong bán chạy nhất tại Việt Nam.

Cụ thể hơn, Kia Sonet đi kèm hệ thống đèn LED, vành hợp kim 16 inch, ghế lái chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, bản đồ dẫn đường, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control và giới hạn tốc độ Manual Speed Limit Assist.

Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV hạng A này là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm như cũ. Động cơ đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp giả lập 8 cấp số.

Hyundai Venue: 143 xe

Tháng 2/2025 chứng kiến sự vươn lên của Hyundai Venue với doanh số đạt 143 chiếc, giảm 20,5%. Nhờ đó, Hyundai Venue xếp thứ 3 trong phân khúc SUV hạng A, thay cho Toyota Raize.

Hyundai Venue tại Việt Nam hiện có 2 phiên bản và giá bán từ 499 - 539 triệu đồng. Giá bán hợp túi tiền, cộng với thiết kế, trang bị và động cơ hấp dẫn là công thức thu hút khách hàng của mẫu xe Hàn Quốc này.

Hyundai Venue xếp thứ 3 trong phân khúc SUV hạng A.

Khi mua Hyundai Venue, khách hàng sẽ nhận về những trang bị như hệ thống đèn LED, vành hợp kim 16 inch, màn hình giải trí cảm ứng 8 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay, cổng sạc USB Type-C, hệ thống âm thanh 6 loa, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh, điều hòa tự động với cửa gió dành cho hàng ghế sau, 6 túi khí, camera lùi, cảm biến lùi, hệ thống kiểm soát hành trình, giới hạn tốc độ, cảm biến áp suất lốp và đèn chiếu sáng tự động.

Nguồn cung cấp sức mạnh cho Hyundai Venue là động cơ xăng 3 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, dung tích 1.0L, sản sinh công suất tối đa 120 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Toyota Raize: 135 xe

Xếp cuối cùng trong phân khúc SUV hạng A trong tháng 2/2025 là Toyota Raize với doanh số đạt 135 xe. So với tháng liền trước, doanh số của mẫu xe Nhật Bản này đã giảm 58,9%. Đây là mẫu xe có tỷ lệ giảm doanh số cao nhất trong phân khúc SUV hạng A.

Toyota Raize hiện là mẫu xe rẻ nhất phân khúc SUV hạng A với giá chỉ 498 triệu đồng. Tuy nhiên, đây cũng là mẫu xe có ít phiên bản nhất với đúng 1 lựa chọn cho người Việt.

Xếp cuối cùng trong phân khúc SUV hạng A trong tháng 2/2025 là Toyota Raize với doanh số đạt 135 xe. So với tháng liền trước, doanh số của mẫu xe Nhật Bản này đã giảm 58,9%.

Toyota Raize không thua kém các đối thủ về mặt thiết kế hay trang bị. Xe sở hữu hệ thống đèn LED, vành hợp kim 17 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, khởi động bằng nút bấm, hệ thống điều hòa tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảnh báo điểm mù BSM, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA, 4 cảm biến trước/sau và 6 túi khí.

"Trái tim" của Toyota Raize là động cơ xăng tăng áp 1.0L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ kết hợp với động cơ là hộp số biến thiên vô cấp (D-CVT).