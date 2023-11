Hyundai bán được 7.458 xe cho khách Việt trong tháng 10/2023

Video: So sánh Toyota Innova và Hyundai Custin tại Việt Nam.



Cụ thể doanh số bán xe Hyundai tại Việt Nam tăng trưởng 24,8% so với tháng 9, mẫu xe sedan Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 10 với 1.474 xe đến tay khách hàng. Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 10/2023 (Đơn vị: Xe)



Hyundai Tucson sau khi công bố giá bán lẻ khuyến nghị điều chỉnh chứng kiến sự tăng trưởng hơn gấp hơn 2 lần tháng 9, xếp ở vị trí thứ 2 với 1.249 xe. mẫu xe Hyundai Creta tiếp tục phong độ với mức tăng trưởng 28,8%, đạt 1.235 xe bán ra, đứng ở vị trí thứ 3 trong tháng 10.

Hyundai SantaFe đứng thứ 4 với số bán đạt 919 xe, tăng hơn gấp 2 lần tháng 9. Hyundai Grand i10 với 671 xe bán ra đứng ở vị trí thứ 5, tăng trưởng 6,8%. Hyundai Custin, sản phẩm mới ra mắt tháng 9/2023 cũng kịp đạt doanh số 324 xe trong tháng 10, đứng ở vị trí thứ 6. Hyundai Stargazer khép lại tháng 10 với 495 xe, tăng trưởng 23,8%. Hyundai Elantra đứng ở vị trí thứ 7 với 251 xe bán ra. Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 10 với 1.474 xe đến tay khách hàng.

Hyundai Palisade tại Việt Nam, mẫu E-SUV mới được giới thiệu tháng 9, đạt doanh số 61 xe bán ra do gặp khó khăn nhất định về nguồn cung linh kiện. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 779 xe bán ra trong tháng 10/2023.

