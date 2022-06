Thông tin trên vừa được TC Motor - đơn vị lắp ráp, phân phối ôtô Hyundai tại Việt Nam công bố trong báo cáo bán hàng mới nhất của công ty này.

Sau 4 năm hoạt động và tạo dựng được một chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng Việt, đây là lần đầu tiên Hyundai Kona tạm dừng sản xuất do thiếu hụt nguồn cung ứng linh phụ kiện, tại nhà máy liên doanh Hyundai Thành Công tại Việt Nam.

Vài tháng trở lại đây, ngoài Kona, nhiều mẫu xe Hyundai lắp ráp tại Việt Nam như Santa Fe, Tucson,.... cũng luôn trong tình trạng khan hàng, thậm chí, nhiều đại lý còn không có xe để đáp ứng đủ nhu cầu mua xe của khách hàng và phải tạm dừng nhận đơn đặt hàng.

Hyundai Kona tạm dừng phân phối và lắp ráp tại Việt Nam.

Doanh số Hyundai Kona trong các tháng vừa qua cũng bị tác động do vấn đề này khi chỉ đạt 31 xe bán ra trong tháng 5, giảm 91,5 so với cùng kỳ. Tính từ đầu năm đến nay, tổng số xe Hyundai Kona bán ra ở thị trường Việt Nam chỉ đạt 1.265 chiếc, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, nhiều thông tin về việc TC Group ngừng bán Hyundai Kona và thay thế bằng mẫu xe Creta từng nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, ở thời điểm ra mắt mẫu xe Creta, Hyundai Kona vẫn xuất hiện trên trang web của hãng và các đại lý vẫn mở bán mẫu xe này. Gọi là tạm dừng sản xuất, phân phối… nhưng thực tế Hyundai Kona vẫn chưa hẹn ngày trở lại thị trường Việt Nam.

Tại Việt Nam, Hyundai Kona được phân phối với 3 phiên bản gồm: bản 2.0 AT, bản 2.0 AT đặc biệt và 1.6 Turbo. Giá bán niêm yết của ba phiên bản lần lượt là 636 triệu đồng, 699 triệu đồng và 750 triệu đồng.