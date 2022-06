Mitsubishi Outlander 2022 lăn bánh tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Trang tin Headlightmag đã ghi lại được những hình ảnh về chiếc Mitsubishi Outlander 2022 mới chạy thử tại Thái Lan. Chiếc xe bị bắt gặp đã có biển số và không hề được ngụy trang, điều này chứng tỏ Mitsubishi Outlander đã tiến rất gần tới thời điểm ra mắt chính thức tại xứ sở Chùa Vàng. Chiếc Mitsubishi Outlander 2022 tại Thái Lan có ngoại thất màu đỏ và thuộc phiên bản PHEV. Phiên bản này đã được ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 10/2021. Outlander PHEV 2022 sử dụng hệ truyền động bao gồm động cơ xăng 2.4L (MIVEC 4B12) kết hợp với mô-tơ điện ở phía trước và phía sau. Động cơ điện phía trước tạo ra công suất 85 kW và mô-men xoắn 255 Nm. Động cơ điện phía sau công suất 100 kW và mô-men xoắn 195 Nm. Hệ truyền động trên cho phép Mitsubishi Outlander PHEV 2022 có thể di chuyển được 87 km khi chỉ sử dụng năng lượng điện. Thời gian sạc pin tiêu chuẩn của xe là 7,5 h. Nếu sử dụng sạc nhanh DC, dung lượng pin hoàn tất 80% chỉ trong 38 phút. Ngoài ra, hệ thống phanh tái sinh năng lượng của xe có thể sạc 80% pin trong 94 phút. Ngoài động cơ PHEV, dự kiến Mitsubishi Outlander 2022 ra mắt tại thị trường Thái Lan còn có phiên bản động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Một điểm nhấn đáng chú ý nữa trên Mitsubishi Outlander 2022 là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Super-All Wheel Control (S-AWC) cải tiến, kết hợp với hệ thống điều hướng mô-men xoắn Active Yaw Control mới ở bánh sau. Xe có tổng cộng 7 chế độ lái, bao gồm Normal (thông thường), Tarmac (đường nhựa), Gravel (sỏi), Snow (đường tuyết), Mud (bùn), Power (mạnh mẽ) và Eco (tiết kiệm). Về kích thước tổng thể, Mitsubishi Outlander 2022 sở hữu số đo chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 4.680 x 1.860 x 1.748 (mm), trục cơ sở đạt 2.705 mm. Như vậy so với thế hệ tiền nhiệm, mẫu SUV có kích thước lớn hơn đáng kể. Outlander thế hệ thứ 4 được thiết kế theo ngôn ngữ “Dynamic Shield” quen thuộc của Mitsubishi nhưng được cải tiến để mang lại ngoại hình hiện đại và mạnh mẽ hơn trước. Phần đầu xe sở hữu đèn pha LED đặt thấp, đèn LED định vị đặt trên cao, mặt ca lăng cỡ lớn. “Dàn chân” sử dụng mâm 5 chấu kép phay cắt tinh tế kích thước lên đến 20 inch. Bên trong cabin, xe được trang bị cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Ghế gập và chỉnh điện, hệ thống âm thanh Bose 10 loa và cửa sổ trời toàn cảnh là những trang bị tiêu chuẩn trên xe. Về trang bị an toàn, Mitsubishi Outlander 2022 được cung cấp gói công nghệ an toàn chủ động MI-PILOT gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường kết hợp với hệ thống định vị, nhận biết biển báo giao thông, đèn tự động, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và ngăn chệch làn đường. Hiện giá xe Mitsubishi Outlander 2022 và thời điểm ra mắt tại xứ sở Chùa Vàng vẫn chưa được hé lộ. Sau khi chính thức mở bán tại Thái Lan, mẫu SUV sẽ sớm được đưa về thị trường Việt Nam. Video: Giới thiệu Mitsubishi Outlander 2022 thế hệ mới.

Trang tin Headlightmag đã ghi lại được những hình ảnh về chiếc Mitsubishi Outlander 2022 mới chạy thử tại Thái Lan. Chiếc xe bị bắt gặp đã có biển số và không hề được ngụy trang, điều này chứng tỏ Mitsubishi Outlander đã tiến rất gần tới thời điểm ra mắt chính thức tại xứ sở Chùa Vàng. Chiếc Mitsubishi Outlander 2022 tại Thái Lan có ngoại thất màu đỏ và thuộc phiên bản PHEV. Phiên bản này đã được ra mắt lần đầu tiên tại thị trường Nhật Bản vào hồi tháng 10/2021. Outlander PHEV 2022 sử dụng hệ truyền động bao gồm động cơ xăng 2.4L (MIVEC 4B12) kết hợp với mô-tơ điện ở phía trước và phía sau. Động cơ điện phía trước tạo ra công suất 85 kW và mô-men xoắn 255 Nm. Động cơ điện phía sau công suất 100 kW và mô-men xoắn 195 Nm. Hệ truyền động trên cho phép Mitsubishi Outlander PHEV 2022 có thể di chuyển được 87 km khi chỉ sử dụng năng lượng điện. Thời gian sạc pin tiêu chuẩn của xe là 7,5 h. Nếu sử dụng sạc nhanh DC, dung lượng pin hoàn tất 80% chỉ trong 38 phút. Ngoài ra, hệ thống phanh tái sinh năng lượng của xe có thể sạc 80% pin trong 94 phút. Ngoài động cơ PHEV, dự kiến Mitsubishi Outlander 2022 ra mắt tại thị trường Thái Lan còn có phiên bản động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Một điểm nhấn đáng chú ý nữa trên Mitsubishi Outlander 2022 là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian Super-All Wheel Control (S-AWC) cải tiến, kết hợp với hệ thống điều hướng mô-men xoắn Active Yaw Control mới ở bánh sau. Xe có tổng cộng 7 chế độ lái, bao gồm Normal (thông thường), Tarmac (đường nhựa), Gravel (sỏi), Snow (đường tuyết), Mud (bùn), Power (mạnh mẽ) và Eco (tiết kiệm). Về kích thước tổng thể, Mitsubishi Outlander 2022 sở hữu số đo chiều dài x chiều rộng x chiều cao lần lượt là 4.680 x 1.860 x 1.748 (mm), trục cơ sở đạt 2.705 mm. Như vậy so với thế hệ tiền nhiệm, mẫu SUV có kích thước lớn hơn đáng kể. Outlander thế hệ thứ 4 được thiết kế theo ngôn ngữ “Dynamic Shield” quen thuộc của Mitsubishi nhưng được cải tiến để mang lại ngoại hình hiện đại và mạnh mẽ hơn trước. Phần đầu xe sở hữu đèn pha LED đặt thấp, đèn LED định vị đặt trên cao, mặt ca lăng cỡ lớn. “Dàn chân” sử dụng mâm 5 chấu kép phay cắt tinh tế kích thước lên đến 20 inch. Bên trong cabin, xe được trang bị cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình thông tin giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Ghế gập và chỉnh điện, hệ thống âm thanh Bose 10 loa và cửa sổ trời toàn cảnh là những trang bị tiêu chuẩn trên xe. Về trang bị an toàn, Mitsubishi Outlander 2022 được cung cấp gói công nghệ an toàn chủ động MI-PILOT gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường kết hợp với hệ thống định vị, nhận biết biển báo giao thông, đèn tự động, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và ngăn chệch làn đường. Hiện giá xe Mitsubishi Outlander 2022 và thời điểm ra mắt tại xứ sở Chùa Vàng vẫn chưa được hé lộ. Sau khi chính thức mở bán tại Thái Lan, mẫu SUV sẽ sớm được đưa về thị trường Việt Nam. Video: Giới thiệu Mitsubishi Outlander 2022 thế hệ mới.