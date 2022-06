Isuzu mu-X tại Việt Nam "ế nhất phân khúc", giảm tới 50 triệu đồng

Isuzu mu-X 2022 sắp ra mắt Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, mẫu cũ vẫn còn tồn kho tại đại lý. Theo thông tin từ đại diện một đại lý, những chiếc Isuzu mu-X 2021 hàng tồn này đang được thanh lý với giá tốt và số lượng xe còn không nhiều, chỉ dưới 20 xe.

Theo khảo sát tại Hà Nội, Isuzu mu-X giảm giá từ khoảng 30-45 triệu đồng cho tùy từng phiên bản. Cụ thể, bản số sàn được giảm 39 triệu đồng còn 760 triệu, bản AT tiêu chuẩn cũng được giảm 39 triệu còn 820 triệu đồng. Riêng bản AT cao cấp nhất giảm 45 triệu, về mức 904 triệu đồng. Mức giảm này có thể quy đổi sang phụ kiện hoặc bảo hiểm thân vỏ.

Tại một số đại lý, mẫu xe SUV Isuzu mu-X đời 2021 hiện đang được giảm giá từ 30 - 49 triệu đồng tuỳ phiên bản.

Trong khi đó, tại TP.HCM đang báo giá xe Isuzu mu-X B7 MT 2WD ở mức 760 triệu đồng, tức thấp hơn 39 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, giá bán thực tế của hai bản số tự động mu-X B7+ Plus AT 2WD và mu-X Prestige AT 2WD chỉ từ 820 - 900 triệu đồng, giảm 39 - 49 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng xe còn rất ít và nhiều đại lý đã không còn.

Mức giảm giá đang được các đại lý Isuzu mu-X thuộc mẫu thiết kế cũ, sản xuất năm 2021. Đây được xem là động thái giảm giá nhằm bán xả hàng những xe còn tồn kho trước khi hãng xe Nhật Bản tung ra Isuzu mu-X 2022.

Hiện tại, lô xe Isuzu mu-X 2022 đã nhập về Việt Nam và đang hoàn tất các thủ tục kiểm định, thông quan để chuẩn bị mở bán. Isuzu mu-X 2022 sử dụng động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5 đồng thời được trau chuốt lại kiểu dáng thiết kế, thêm trang bị, tính năng.

Có giá bán khá cạnh tranh, nhưng Isuzu mu-X hiện đang là mẫu xe bán chậm nhất phân khúc xe SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) tính từ đầu năm đến nay, doanh số bán Isuzu mu-X chỉ đạt 198 xe.