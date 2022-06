Siêu xe Aston Martin Vantage F1 Edition đầu tiên "cập bến" Việt Nam

Mới đây nhất, hình ảnh về chiếc xe thể thao tốc độ Aston Martin Vantage phiên bản F1 Edition đầu tiên cập bến Việt Nam đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Người đăng tải hình ảnh cho biết, chiếc Aston Martin Vantage F1 Edition này được xe cứu hộ vận chuyển trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội và đi cùng còn có một chiếc xe cứu hộ chở theo xe thể thao hạng sang Aston Martin V8 DB11 màu tím nho mờ. Chiếc Aston Martin Vantage F1 Edition tại Việt Nam có ngoại thất sơn màu xanh Racing và đi kèm với đó là hàng loạt chi tiết ốp carbon ở ngoại thất. Như vậy, sau chiếc xe Aston Martin Vantage 007 Edition giới hạn 100 xe của Chủ tịch Trung Nguyên, đây là xe Aston Martin Vantage đặc biệt thứ 2 về nước nhưng chưa rõ chủ nhân cụ thể là ai. Aston Martin Vantage F1 Edition được cho ra đời để ỷ niệm sự trở lại F1 sau 60 năm vắng bóng của thương hiệu xe Anh quốc, phiên bản này tập trung vào những công nghệ ở đường đua từ khung gầm, khí động học, hệ thống treo và cả sức mạnh cũng được nâng cấp so với bản tiêu chuẩn. Ở ngoại thất, xe được trang bị 3 đồng phục mới là xanh Racing Green, đen Jet Black và trắng Lunar White. Aston Martin Vantage F1 Edition còn gây ấn tượng so với bản tiêu chuẩn với body kit mới rất hầm hố bao gồm lưới tản nhiệt mới với 5 thanh ngang nằm ngang, 1 biểu tượng của thiết kế trên các dòng xe Aston Martin đời cũ như DB9 hay Vanquish. Tiếp theo đó, thương hiệu xe Aston Martin mang đến cho Vantage F1 Edition cản va trước thể thao và 2 bên đầu xe có vây cá đậm chất xe đua xuất hiện. Trên nắp capô của Aston Martin Vantage F1 Edition ngoài 3 màu sơn chủ đạo còn có thêm sọc màu đen cá tính và quan trọng nhất là 2 khe gió mới. Vòng ra bên sườn xe, Aston Martin Vantage F1 Edition có thêm tấm ốp thể hiện phiên bản đặc biệt với logo F1 cùng dòng chữ TM Edition và nẹp sườn mới. Bộ mâm đa chấu kép thiết kế độc quyền cho phiên bản Aston Martin Vantage F1 Edition có kích thước 21 inch được sơn 2 màu tương phản và chiếc Aston Martin Vantage F1 Edition đầu tiên về Việt Nam có kẹp phanh màu xanh chuối. Phần đuôi xe đã được hãng Aston Martin tập trung vào những cái tiến ở khuếch tán sau cho xe Vantage F1 Edition và đặt thêm 1 cánh gió đuôi cố định cỡ lớn bằng carbon. Cuối cùng là phần mui xe chỉ có duy nhất 1 sự lựa chọn là carbon bóng. Hãng xe Aston Martin cho biết, Vantage F1 Edition không chỉ có ngoại hình mới và nội thất ấn tượng mà còn được nâng cấp khung gầm, tinh chỉnh động cơ, cải thiện cảm giác lái từ đường đua cho tới đường phố. Khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất giờ đây đã tạo ra công suất tối đa 525 mã lực, tăng 25 mã lực so với bản tiêu chuẩn, mô-men xoắn cực đại vẫn là 685 Nm. Hiện mức giá xe Aston Martin Vantage F1 Edition chưa được tiết lộ. Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin Vantage F1 Edition.

Mới đây nhất, hình ảnh về chiếc xe thể thao tốc độ Aston Martin Vantage phiên bản F1 Edition đầu tiên cập bến Việt Nam đã được chia sẻ lên mạng xã hội. Người đăng tải hình ảnh cho biết, chiếc Aston Martin Vantage F1 Edition này được xe cứu hộ vận chuyển trên đại lộ Thăng Long, Hà Nội và đi cùng còn có một chiếc xe cứu hộ chở theo xe thể thao hạng sang Aston Martin V8 DB11 màu tím nho mờ. Chiếc Aston Martin Vantage F1 Edition tại Việt Nam có ngoại thất sơn màu xanh Racing và đi kèm với đó là hàng loạt chi tiết ốp carbon ở ngoại thất. Như vậy, sau chiếc xe Aston Martin Vantage 007 Edition giới hạn 100 xe của Chủ tịch Trung Nguyên, đây là xe Aston Martin Vantage đặc biệt thứ 2 về nước nhưng chưa rõ chủ nhân cụ thể là ai. Aston Martin Vantage F1 Edition được cho ra đời để ỷ niệm sự trở lại F1 sau 60 năm vắng bóng của thương hiệu xe Anh quốc, phiên bản này tập trung vào những công nghệ ở đường đua từ khung gầm, khí động học, hệ thống treo và cả sức mạnh cũng được nâng cấp so với bản tiêu chuẩn. Ở ngoại thất, xe được trang bị 3 đồng phục mới là xanh Racing Green, đen Jet Black và trắng Lunar White. Aston Martin Vantage F1 Edition còn gây ấn tượng so với bản tiêu chuẩn với body kit mới rất hầm hố bao gồm lưới tản nhiệt mới với 5 thanh ngang nằm ngang, 1 biểu tượng của thiết kế trên các dòng xe Aston Martin đời cũ như DB9 hay Vanquish. Tiếp theo đó, thương hiệu xe Aston Martin mang đến cho Vantage F1 Edition cản va trước thể thao và 2 bên đầu xe có vây cá đậm chất xe đua xuất hiện. Trên nắp capô của Aston Martin Vantage F1 Edition ngoài 3 màu sơn chủ đạo còn có thêm sọc màu đen cá tính và quan trọng nhất là 2 khe gió mới. Vòng ra bên sườn xe, Aston Martin Vantage F1 Edition có thêm tấm ốp thể hiện phiên bản đặc biệt với logo F1 cùng dòng chữ TM Edition và nẹp sườn mới. Bộ mâm đa chấu kép thiết kế độc quyền cho phiên bản Aston Martin Vantage F1 Edition có kích thước 21 inch được sơn 2 màu tương phản và chiếc Aston Martin Vantage F1 Edition đầu tiên về Việt Nam có kẹp phanh màu xanh chuối. Phần đuôi xe đã được hãng Aston Martin tập trung vào những cái tiến ở khuếch tán sau cho xe Vantage F1 Edition và đặt thêm 1 cánh gió đuôi cố định cỡ lớn bằng carbon. Cuối cùng là phần mui xe chỉ có duy nhất 1 sự lựa chọn là carbon bóng. Hãng xe Aston Martin cho biết, Vantage F1 Edition không chỉ có ngoại hình mới và nội thất ấn tượng mà còn được nâng cấp khung gầm, tinh chỉnh động cơ, cải thiện cảm giác lái từ đường đua cho tới đường phố. Khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít do Mercedes-AMG sản xuất giờ đây đã tạo ra công suất tối đa 525 mã lực, tăng 25 mã lực so với bản tiêu chuẩn, mô-men xoắn cực đại vẫn là 685 Nm. Hiện mức giá xe Aston Martin Vantage F1 Edition chưa được tiết lộ. Video: Giới thiệu siêu xe Aston Martin Vantage F1 Edition.