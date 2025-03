Cận cảnh MG G50 bản số sàn giá 559 triệu, "đối thủ" Xpander MT

MG G50 MT COM 2025 mới là bản tiêu chuẩn trong ba phiên bản của mẫu MPV Trung Quốc vừa được giới thiệu tại Việt Nam, có giá bán 559 triệu đồng. Mức giá xe MG G50 bản số sàn tiệm cận với Mitsubishi Xpander MT (560 triệu đồng) và Toyota Avanza Premio MT (558 triệu đồng), nhưng MG G50 lại sở hữu kích thước vượt trội, thậm chí lớn hơn cả Toyota Innova Cross. Cụ thể, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.825 x 1.825 x1.778 mm, trục cơ sở dài 2.800 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. Xe sử dụng nền tảng khung gầm liền khối (unibody), mang đến sự ổn định khi vận hành. MG G50 MT COM bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị các tính năng cơ bản. Đèn pha halogen projector có tính năng tự động bật/tắt, đèn định vị LED, gương chiếu hậu chỉnh điện nhưng không có gập tự động. Xe sử dụng mâm sắt 16 inch. Về nội thất, khoang hành lý của xe khá rộng rãi ngay cả khi mở cả ba hàng ghế, nhưng cửa khoang hành lý chỉ hỗ trợ đóng/mở cơ, khá nặng khi thao tác. Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm Trắng, Bạc và Đen. So với các đối thủ cùng phân khúc, MG G50 MT COM có không gian nội thất rộng rãi nhất nhưng lại thiếu nhiều tiện nghi hiện đại. Bảng táp-lô không có màn hình giải trí trung tâm mà chỉ có hệ thống radio, không hỗ trợ kết nối Bluetooth, kết hợp với hệ thống âm thanh 4 loa. Màn hình đa thông tin trên bảng đồng hồ có kích thước 10,25 inch. Phần lớn các trang bị trong khoang lái đều chỉnh bằng tay, bao gồm ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng, điều hòa một vùng chỉnh cơ, phanh tay cơ và khởi động bằng chìa khóa cơ. Vô lăng không có nút bấm chức năng và không được bọc da Hàng ghế sau được trang bị bảng điều khiển gió độc lập cùng bệ tì tay chính giữa. Tất cả ghế ngồi đều được bọc nỉ. Xe có 8 chỗ ngồi, hàng ghế cuối có thể chứa 3 người và được trang bị dây đai an toàn 3 điểm. So với hai phiên bản cao hơn, MG G50 MT COM bị cắt giảm cổng sạc USB ở hàng ghế cuối. Tất cả phiên bản MG G50 tại Việt Nam đều sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 169 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 285 Nm tại 1.500 - 4.000 vòng/phút, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản MT COM được trang bị hộp số sàn 6 cấp. Trang bị an toàn trên MG G50 MT COM ở mức cơ bản với phanh đĩa trước/sau, hai túi khí, hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp và ba cảm biến đỗ xe phía sau. Tuy nhiên, điểm trừ là xe không có gói công nghệ an toàn chủ động ADAS trên tất cả phiên bản. Tuy vậy, để cạnh tranh với những tên tuổi vốn đã luôn được người tiêu dùng Việt ưu ái không phải điều đơn giản. Nếu hướng tới kinh doanh dịch vụ, MG G50 MT của Trung Quốc không có lợi thế tiết kiệm nhiên liệu như Xpander MT, trong khi hướng tới khách gia đình lại thiếu các công nghệ an toàn. Video: MG G50 bản số sàn giá 559 triệu, "đối thủ" Xpander MT.

MG G50 MT COM 2025 mới là bản tiêu chuẩn trong ba phiên bản của mẫu MPV Trung Quốc vừa được giới thiệu tại Việt Nam, có giá bán 559 triệu đồng. Mức giá xe MG G50 bản số sàn tiệm cận với Mitsubishi Xpander MT (560 triệu đồng) và Toyota Avanza Premio MT (558 triệu đồng), nhưng MG G50 lại sở hữu kích thước vượt trội, thậm chí lớn hơn cả Toyota Innova Cross. Cụ thể, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.825 x 1.825 x1.778 mm, trục cơ sở dài 2.800 mm và khoảng sáng gầm 135 mm. Xe sử dụng nền tảng khung gầm liền khối (unibody), mang đến sự ổn định khi vận hành. MG G50 MT COM bản tiêu chuẩn chỉ được trang bị các tính năng cơ bản. Đèn pha halogen projector có tính năng tự động bật/tắt, đèn định vị LED, gương chiếu hậu chỉnh điện nhưng không có gập tự động. Xe sử dụng mâm sắt 16 inch. Về nội thất, khoang hành lý của xe khá rộng rãi ngay cả khi mở cả ba hàng ghế, nhưng cửa khoang hành lý chỉ hỗ trợ đóng/mở cơ, khá nặng khi thao tác. Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm Trắng, Bạc và Đen. So với các đối thủ cùng phân khúc, MG G50 MT COM có không gian nội thất rộng rãi nhất nhưng lại thiếu nhiều tiện nghi hiện đại. Bảng táp-lô không có màn hình giải trí trung tâm mà chỉ có hệ thống radio, không hỗ trợ kết nối Bluetooth, kết hợp với hệ thống âm thanh 4 loa. Màn hình đa thông tin trên bảng đồng hồ có kích thước 10,25 inch. Phần lớn các trang bị trong khoang lái đều chỉnh bằng tay, bao gồm ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng, điều hòa một vùng chỉnh cơ, phanh tay cơ và khởi động bằng chìa khóa cơ. Vô lăng không có nút bấm chức năng và không được bọc da Hàng ghế sau được trang bị bảng điều khiển gió độc lập cùng bệ tì tay chính giữa. Tất cả ghế ngồi đều được bọc nỉ. Xe có 8 chỗ ngồi, hàng ghế cuối có thể chứa 3 người và được trang bị dây đai an toàn 3 điểm. So với hai phiên bản cao hơn, MG G50 MT COM bị cắt giảm cổng sạc USB ở hàng ghế cuối. Tất cả phiên bản MG G50 tại Việt Nam đều sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 169 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 285 Nm tại 1.500 - 4.000 vòng/phút, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản MT COM được trang bị hộp số sàn 6 cấp. Trang bị an toàn trên MG G50 MT COM ở mức cơ bản với phanh đĩa trước/sau, hai túi khí, hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp và ba cảm biến đỗ xe phía sau. Tuy nhiên, điểm trừ là xe không có gói công nghệ an toàn chủ động ADAS trên tất cả phiên bản. Tuy vậy, để cạnh tranh với những tên tuổi vốn đã luôn được người tiêu dùng Việt ưu ái không phải điều đơn giản. Nếu hướng tới kinh doanh dịch vụ, MG G50 MT của Trung Quốc không có lợi thế tiết kiệm nhiên liệu như Xpander MT, trong khi hướng tới khách gia đình lại thiếu các công nghệ an toàn. Video: MG G50 bản số sàn giá 559 triệu, "đối thủ" Xpander MT.