Nhồi máu cơ tim, sốc tim nguy kịch, được xử trí động mạch vành vôi hóa nặng

Tổn thương LAD hẹp trên 90%, vôi hóa nặng được can thiệp bằng Rotablation kết hợp IVUS, đặt thành công 2 stent.

Nhồi máu cơ tim cấp kèm sốc tim

Nam người bệnh 59 tuổi, có tiền sử đái tháo đường và tăng huyết áp, nhập Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình trong tình trạng khó thở, đau ngực. Diễn biến nhanh chóng nặng lên khi người bệnh tụt huyết áp, phải sử dụng thuốc vận mạch và thở máy.

Qua thăm khám, xét nghiệm và hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp kèm sốc tim, tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm.

Dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo Viện Tim mạch, đứng đầu là PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài và PGS.TS Trần Song Giang, người bệnh được chỉ định chụp và can thiệp động mạch vành cấp cứu.

Kết quả chụp mạch cho thấy tổn thương phức tạp: động mạch mũ (LCx) tắc hoàn toàn, trong khi động mạch liên thất trước (LAD) hẹp trên 90% và vôi hóa nặng.

Thực hiện 2 kỹ thuật để can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh minh họa BVCC

Trong bối cảnh sốc tim, ê-kíp nhanh chóng tiến hành can thiệp nhằm tái thông LCx. Trong quá trình thủ thuật, người bệnh được hỗ trợ huyết động bằng bóng đối xung động mạch chủ (IABP).

Sau can thiệp, người bệnh tiếp tục được điều trị tích cực tại Trung tâm Hồi sức tích cực, với thở máy và lọc máu liên tục.

Sau 5 ngày, tình trạng cải thiện, người bệnh được rút ống nội khí quản. Tuy nhiên, chức năng co bóp cơ tim vẫn giảm, phân suất tống máu khoảng 40%.

Thách thức từ động mạch vành vôi hóa nặng

Khi tình trạng toàn thân ổn định hơn, người bệnh được chuyển về chuyên khoa Tim mạch để tiếp tục xử trí tổn thương LAD.

Khoảng một tuần sau nhập viện, ê-kíp lên kế hoạch can thiệp tổn thương LAD hẹp trên 90% trên nền vôi hóa nặng.

BSCKII Nguyễn Hữu Tuấn, trưởng ê-kíp can thiệp cho biết, vôi hóa nặng khiến thành động mạch trở nên cứng, gây khó khăn khi đưa bóng và stent qua tổn thương. Nếu tổn thương không được chuẩn bị phù hợp, stent có thể không giãn nở tối ưu, ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Với người bệnh vừa trải qua sốc tim, chức năng tim suy giảm, việc lựa chọn chiến lược và thời điểm can thiệp càng cần được cân nhắc kỹ.

Ê-kíp can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ê-kíp lựa chọn Rotablation (Rotational Atherectomy - khoan phá mảng xơ vữa). Kỹ thuật sử dụng mũi khoan chuyên dụng có tinh thể kim cương để phá các mảng vôi hóa cứng, tạo điều kiện cho bóng và stent tiếp cận tổn thương.

Cùng với Rotablation, IVUS (Intravascular Ultrasound - siêu âm trong lòng mạch) được sử dụng để đánh giá tổn thương và cấu trúc thành động mạch từ bên trong. Sự phối hợp hai kỹ thuật giúp ê-kíp vừa giải quyết tình trạng vôi hóa, vừa kiểm soát kết quả can thiệp trong lòng mạch.

Sau thủ thuật, dòng chảy tại LAD được tái thông hoàn toàn, 2 stent được đặt thành công. Sau 17 ngày điều trị, người bệnh ổn định và được xuất viện.

Sau 17 ngày điều trị, người bệnh ổn định và được xuất viện - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ Viện tim mạch, ở những người bệnh có tổn thương mạch vành phức tạp, can thiệp chỉ là một phần trong toàn bộ quá trình điều trị. Với trường hợp này, xử trí LAD được thực hiện sau khi tình trạng toàn thân ổn định hơn.

Các bác sĩ Viện tim mạch khuyến cáo, người bệnh có bệnh mạch vành cần kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, đồng thời tuân thủ điều trị và tái khám theo chỉ định.

Vôi hóa động mạch vành nguy hiểm thế nào? Vôi hóa nặng khiến thành động mạch cứng, làm tăng khó khăn khi đưa bóng và stent qua tổn thương. Stent có thể không giãn nở tối ưu nếu tổn thương không được chuẩn bị phù hợp. Rotablation có thể được lựa chọn trong những tổn thương vôi hóa nặng, phức tạp. IVUS giúp đánh giá tổn thương từ bên trong lòng mạch và kiểm tra kết quả sau can thiệp.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Hà Nội siết chặt quy định bán trú sau sáp nhập trường học để đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh