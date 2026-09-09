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Sống Khỏe

Mệt mỏi, rối loạn ý thức người bệnh nguy kịch vì Block nhĩ - thất độ III

Nhịp tim chỉ còn 27–35 lần/phút, người bệnh 77 tuổi rơi vào tình trạng nguy hiểm do block nhĩ – thất độ III.

Thúy Nga

Nhịp tim chậm sâu, rối loạn ý thức

Người bệnh H.V.T. (77 tuổi, xã Lục Ngạn, Bắc Ninh) được chuyển từ Trung tâm Y tế Lục Ngạn đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 trong tình trạng mệt mỏi, rối loạn ý thức.

Qua thăm khám và theo dõi các chỉ số sinh tồn, các bác sĩ ghi nhận nhịp tim của người bệnh chỉ khoảng 27–35 lần/phút. Đây là mức nhịp rất chậm, có thể làm giảm lượng máu và oxy được đưa tới các cơ quan.

Người bệnh có tiền sử suy tim, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não cũ, u xơ tuyến tiền liệt đã phẫu thuật và rối loạn lipid máu.

Trước tình trạng cấp cứu, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Nội Tim mạch. Kết quả xác định người bệnh mắc block nhĩ – thất độ III (BAV III), một dạng rối loạn dẫn truyền tim nặng, trong đó xung điện từ tâm nhĩ không được truyền xuống tâm thất bình thường, khiến tâm thất phải tự phát nhịp với tần số rất thấp.

Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng này có thể gây giảm cung lượng tim, tụt huyết áp, ngất, suy tim cấp, thậm chí ngừng tim.

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Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Đặt máy tạo nhịp tạm thời để duy trì nhịp tim

Sau hội chẩn, người bệnh được chuyển đến khoa Nội Tim mạch. Các bác sĩ khẩn trương đặt máy tạo nhịp tạm thời nhằm duy trì nhịp tim và ổn định huyết động.

Sau can thiệp, nhịp tim tăng lên khoảng 70 lần/phút, huyết áp ổn định ở mức 120 mmHg, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt.

Sau thời gian theo dõi và điều trị, căn cứ tình trạng bệnh lý, ngày 6/9/2026, người bệnh được chỉ định cấy máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.

Kíp phẫu thuật do bác sĩ Giáp Văn Cương, Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Nội tim mạch, làm phẫu thuật viên chính. Sau khi cấy máy, nhịp tim duy trì ở mức 76 lần/phút, máy hoạt động tốt. Người bệnh hiện tự ăn uống, thở đều, sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc.

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Ảnh BVCC

Không chủ quan khi nhịp tim chậm

Bác sĩ Giáp Văn Cương cho biết, block nhĩ – thất độ III là rối loạn dẫn truyền tim nghiêm trọng, có thể khiến nhịp tim chậm đáng kể và làm giảm lượng máu tim bơm đi nuôi cơ thể. Nếu không được phát hiện, xử trí kịp thời, người bệnh có thể gặp các biến chứng nguy hiểm.

Đáng lưu ý, biểu hiện của nhịp tim chậm không phải lúc nào cũng rõ ràng. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt, khó thở hoặc giảm khả năng gắng sức. Khi tình trạng nặng hơn, có thể xuất hiện ngất, tụt huyết áp hoặc rối loạn ý thức.

Với người cao tuổi và những người có tiền sử bệnh tim mạch, các triệu chứng bất thường như mệt mỏi kéo dài, chóng mặt, hoa mắt, hồi hộp, khó thở, đau ngực, ngất hoặc những cơn mất ý thức không rõ nguyên nhân cần được đánh giá y tế sớm.

Điện tâm đồ là một trong những phương tiện quan trọng giúp phát hiện rối loạn nhịp và bất thường dẫn truyền. Tùy trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định thêm Holter điện tâm đồ hoặc các phương pháp thăm dò khác để xác định nguyên nhân và mức độ rối loạn.

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Ảnh BVCC

Trường hợp người bệnh 77 tuổi cho thấy nhịp tim chậm kèm rối loạn ý thức là dấu hiệu không nên xem nhẹ. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, đặc biệt ở người có bệnh lý tim mạch nền, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí phù hợp.

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#Block nhĩ thất #Rối loạn dẫn truyền tim #Cấy máy tạo nhịp #Suy tim #Y học tim mạch

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