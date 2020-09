TP.HCM hủy chủ trương thu hồi đất dự án nhà ở cho cán bộ công an

UBND TP HCM đã có văn bản hủy bỏ chủ trương thu hồi đất để đầu tư dự án khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an (dự án nhà ở xã hội) tại phường Cát Lái, quận 2.

Dự án do CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam làm chủ đầu tư (được Bộ Công an chỉ định).

Dự án từng được Bộ Công an đề nghị vào năm 2016, UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương thu hồi đất đầu tư vào năm 2017. Tuy nhiên đến nay, dự án mới chỉ thực hiện được nội dung ban hành kế hoạch thu hồi đất, kiểm tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm.

Việc thỏa thuận chi tiết các nội dung thực hiện giữa Him Lam và Bộ Công an như chi phí thực hiện, nguồn vốn đầu tư, thời gian triển khai, giá bán sản phẩm, phê duyệt đối tượng mua... vẫn chưa được triển khai theo quy định.

Đồng thời, Bộ Công an vẫn chưa thống kê được nhu cầu nhà ở của các cán bộ chiến sĩ trên địa bàn thành phố, tiến độ thực hiện kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân sử dụng tại khu vực dự án.

Do đó, dự án không được chuyển tiếp vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của Quận 2, UBND thành phố thực hiện thu hồi, hủy bỏ pháp lý từ quyết định chấp thuận chủ trương thu hồi đất làm dự án.

UBND TP.HCM giao UBND Quận 2 xem xét, giải quyết quyền của người sử dụng đất theo quy định pháp luật.