Tận cùng nỗi khổ của cư dân Him Lam Phú An sống trong ô nhiễm nặng

"Tại sao một góc lô C có view rất đẹp lại trống vắng đến lạ ... Mỗi nhà chúng ta có cần phải treo băngrôn phản đối không? Không ngủ được, bức xúc quá" - Đây là một trong vô số những tiếng kêu than của cư dân chung cư Him Lam Phú An do Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam (gọi tắt Công ty Him Lam) làm chủ đầu tư. Chung cư Him Lam Phú An tọa lạc trên đường Thủy Lợi, phường Phước Long A, quận 9, TP HCM. Đây là dự án nằm ở vị trí khá đắc địa, ngay cửa ngõ phía Đông của TP HCM. Thế nhưng, ngay từ đường vào khu căn hộ, cư dân đã phải khốn đốn vì trạm trung chuyển rác bốc mùi hôi thối. Trong những ngày mưa, dòng nước đục ngầu từ rác thải hòa vào nước mưa gây ra tình trạng ô nhiễm vô cùng khủng khiếp. "Mỗi ngày 2 lần ra vào khu căn hộ của mình, tôi và mọi người phải trùm kín khẩu trang, bịt kín mũi hoặc nín thở khi đi ngang trạm trung chuyển rác "đón" ngay đường vào chung cư", một cư dân đang sinh sống tại khu Him Lam Phú An ngao ngán bày tỏ. Cư dân trong Him Lam Phú An đang vô cùng lo lắng vì mùa mưa đã đến, mức độ hôi thối, ô nhiễm từ trạm trung chuyển rác càng khủng khiếp khi nước mưa hòa cùng nước thải ào ạt chảy vào hướng chung cư. Vừa phải “chịu trận” với trạm trung chuyển rác chưa biết đến bao giờ mới được giải tỏa, cư dân vừa phải sống chung với tình trạngô nhiễm môi trường. Không gian sống của các hộ dân càng ngột ngạt hơn bởi ngay bên cạnh chung cư Him Lam Phú An là Nhà mấy giấy Xuân Đức gây ô nhiễm không khí trầm trọng. Tiếng ồn do máy quạt và máy hút giấy vụn gây ra khiến người dân khó có được phút yên tĩnh và bầu không khí trong lành. Bên cạnh đó, bụi từ nhà máy giấy do lò đốt than khiến khói cuồn cuộn suốt ngày, gây mùi khó chịu như nylon cháy. Hình ảnh thường xuyên được cập nhật trên nhóm Facebook dành riêng cho cư dân Him Lam An Phú về "thảm cảnh" ô nhiễm khói độc, bụi bẩn do nhà máy giấy gây ra với môi trường. Cư dân Him Lam Phú An không thể chịu đựng nổi thảm cảnh ô nhiễm từ ngoài đường về đến căn hộ của mình. Một người dân tiết lộ từng rất hào hứng khi chọn được căn nhà hướng Tây Bắc nhưng cuối cùng những gì chị được đón nhận mỗi ngày lại là tiếng ồn "rì rầm" và những ống xả cao ngút phả khói không ngừng nghỉ từ nhà máy giấy. Một hộ dân ở tầng 9, block C, chung cư Him Lam Phú An than thở về tình trạng ô nhiễm khí độc từ nhà máy giấy khiến trẻ em trong nhà thường bị bệnh về đường hô hấp. Nhiều căn hộ thuộc block C, D có tầm nhìn rất đẹp, hướng ra Xa lộ Hà Nội nhưng chưa có người mua hoặc người mua không dám ở vì mức độ ô nhiễm nghiêm trọng từ nhà máy giấy. Không dừng ở đó, hàng loạt căn hộ lại luôn rơi vào tình trạng bụi bẩn kinh hoàng do các "sản phẩm" thải từ nhà máy giấy gây ra. Chỉ một ngày không quét dọn, bụi ô nhiễm bám đầy trên ban-công, cửa sổ các căn hộ ở Him Lam Phú An. Trước tình cảnh đó, hàng loạt cư dân Block C, D có view phía Tây Bắc phải rủ nhau "bán tống, bán tháo" căn hộ đã mua cho chính Công ty Him Lam. Phía chủ đầu tư đã đồng ý cho hủy hợp đồng mua bán và nhận lại tiền. Ngoài ra, cư dân nơi đây còn chịu cảnh khốn đốn khi suốt từ đêm đến sáng, phải chịu ảnh hưởng từ tiếng ồn của cảng container sát bên. Suốt từ sáng tới đêm, tiếng xe cộ ra vào, tiếng giao nhận các container khổng lồ từ cảng này liên tục quấy nhiễu cuộc sống an lành của dân. Tới bây giờ, cư dân Him Lam Phú An vẫn trăn trở không biết tới khi nào, không gian sống vừa phú vừa an mới thực sự đến bên họ như chính tên tuổi của dự án?

